Monsterhit ‘Faith’ verklapt meer over George Michael dan u denkt

Een nieuw jaar vraagt om hernieuwde hoop. Om hernieuwd zelfvertrouwen. ‘I gotta have faith’, zong George Michael al in 1987. Hij kon het weten.

In 1987 hunkerde George Michael ernaar zichzelf drastisch te restylen. De Britse popster had het jaar ervoor Wham! opgeblazen, het wereldberoemde popduo dat hapklare monsterhits in miljoenen tienerkamers had binnengebracht. Weg waren de ridicuul geföhnde kapsels, de hagelwitte tennisshorts en de Ibiza-bruine discotheeklooks. Michaels solodebuut Faith moest van hem een ander soort meisjesidool maken: een volwassener singer-songwriter zoals de Amerikaanse soulzangers uit de sixties die Michael bewonderde. Dat hij ook gek was op Prince, bleek uit ‘I Want Your Sex’, de stomende funksong die als lekkermakertje was uitgekomen. Hij had alleen nog een liedje nodig dat zijn transformatie tot ernstig te nemen popster kracht bijzette.

De aha-erlebnis kwam er dankzij zijn publisher Dick Leahy die een ultrakorte demoversie van ‘Faith’ had gehoord, opgebouwd uit niet meer dan Michaels zang en een akoestische gitaar, zonder solo. Hij hoorde er de rockabilly van de jaren 50 in. “Eigenlijk wilde ik mijn album afsluiten met dat miniatuurtje dat amper twee minuten duurde”, verklapte de zanger aan journalist Mark Goodier. “Maar Dick vond het zo geweldig dat hij voorstelde om er een heldere songstructuur van te maken, met een strofe, refrein en brug.” De volgende ochtend al schotelde hij de verbouwereerde Leahy de kant-en-klare versie van ‘Faith’ voor. “Cheeky sod”, zou die hebben gezegd, maar hij wist dat ze goud in handen hadden.

De song, die werd opgenomen in de Londense SARM-studio’s en de Deense PUK-studio’s, verklapt meer over George Michael dan u denkt. Pianist Chris Cameron verzon een dreinerige orgelintro die eigenlijk de akkoorden van de Wham!-hit ‘Freedom’ herneemt, “omdat de melodie van dat liedje mij aan Gustav Mahler deed denken”, aldus Cameron. Voor Michael symboliseert het een opgestoken middel-

vinger naar zijn boybandverleden. De tekst etaleert dan weer een plagerig spelletje van aantrekken en afstoten: de protagonist heeft zin in een wip (‘I guess it would be nice to touch your body / I know not everybody has got a body like you’) maar zijn hart is net gebroken en hij heeft geen zin om opnieuw de toyboy te spelen. ‘Oh, but I need some time off from that emotion’, klinkt het. ‘Time to pick my heart up off the floor.’ Het verklankt de levenslange zoektocht van Michael naar De Ware die hem tragisch genoeg keer op keer zou ontglippen.

Bips in jeans

‘Faith’ ontleent zijn uitgekiende machismo aan een karikaturale rock-’n-rollvibe. De opgehitste Bo Diddley-­beat. De kwikzilveren gitaarsolo van Hugh Burns. De lustig hakkende ritmegitaar, gespeeld op “this horrible aluminium body guitar”, zoals sound engineer Chris Porter ze noemde, een instrument dat volgens de overlevering zou hebben toebehoord aan Roman Jugg van de legendarische Britse punkband The Damned.

Voor de beroemde videoclip waarin Michael zijn in jeans gehulde bips langs een jukebox staat te shaken, schuimde hij de boetieks van Melrose Avenue in

Los Angeles af op zoek naar vintage spul. In de shop ­Leathers and Treasures kocht hij een bomberjack met op de rug ‘Rocker’s Revenge’ in gotische letters. Hij kocht metalen schoenpunten en metalen hielen voor cowboylaarzen. Elders kocht hij een zilveren broeksriem en ­verweerde Levi’s-jeans. In een pandjeshuis tikte hij een oude akoestische gitaar op de kop. Een pilotenbril en een oorbel met een crucifix eraan maakten het plaatje compleet. George Michael was herboren en klaar voor de Galerij Der Groten.