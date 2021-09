Money, money, money? ABBA kondigt nieuw album en virtuele tournee aan

“De toekomst van ABBA begint vandaag.” Met die dramatische belofte kondigde de Zweedse popgroep donderdag een nieuw begin aan. Enkele dagen eerder hadden ze op sociale media al een mysterieuze boodschap geplaatst met vier zonsverduisteringen boven de datum 2 september 2021. Fans werden zo andermaal een verleidelijke wortel voorgehouden. Zo’n drie jaar geleden had de groep al met veel bombarie een “virtuele tour” beloofd in samenwerking met American Idol-sterrenmaker Simon Fuller.

Ook garandeerden ze twee nieuwe songs. Iets later zelfs zés. Twee titels waren intussen al bijna vier jaar bekend bij de spionkop. Alleen: diezelfde fanbase kreeg tot nu toe geen ene noot te horen van liedjes als ‘I Still Have Faith in You’ of ‘Don’t Shut Me Down’. Op de persconferentie donderdagavond brachten ze meer duidelijkheid. De groep stelde er de songs in première voor en maakte nieuwe plannen bekend via een livestream op YouTube.

“Speciaal voor de eerste shows werd een arena gebouwd, met een capaciteit van 3.000 toeschouwers in het Olympisch Park in Stratford, Oost-Londen”, vertelden Benny Andersson en Björn Ulvaeus, die in de studio zaten. “Volgend voorjaar wordt de zaal geopend voor shows.” Die staan volgens hen in het teken van 21 songs. “Onze grootste hits en de twee songs die we nu net uitbrachten. We wilden meer nieuwe liedjes voorstellen, maar tot voor kort wisten we niet eens we alle vier de stem nog hadden om ze helder genoeg te zingen.” Hun negende studioalbum, Voyage, komt in het najaar uit.

Evergreens

Eerder dit jaar had Björn Ulvaeus van ABBA al bevestigd dat er “zeker en vast” nieuw werk zou uitkomen in 2021. Groot nieuws, want in de jaren 70 en 80 scoorde ABBA onverwoestbare evergreens als ‘Waterloo’, ‘Dancing Queen’ of ‘Super Trouper’. Bijna 400 miljoen platen verkochten de vier wereldwijd, tot Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) in 1983 elk hun weg gingen. Een reünie werd plechtig afgezworen. In 2000 zou de groep een aanbod van één miljard dollar hebben afgewezen. Maar vijf jaar geleden verzoende het viertal zich toch.

Nu, bijna veertig jaar na hun ontstaan, heeft de groep zelfs zijn intrede gedaan op TikTok. Ofwel: het uitgelezen platform waarop tegenwoordig hits ontstaan. “Al gaan we niet met artiesten als Drake in concurrentie”, klonk het donderdagavond. “We zouden niet eens wéten hoe we zulke hits moeten schrijven.”

Ultieme verdienmodel

Toch houden ze lichtjes krampachtig de vinger aan de pols door als hologram het podium op te gaan, met een liveorkest. De dubieuze aanpak van holograms-op-tour gaat al een poosje mee, zij het meestal bij artiesten die zes voet onder de zoden liggen: Elvis, 2Pac, Whitney Houston of Roy Orbison. Voor inhalige businesshaaien blijkt zo’n hologram al een tijd het ultieme verdienmodel. Niet onlogisch: fans reageren door de bank genomen even nostalgisch als euforisch, en op het podium gestraalde celebs beulen zich in een virtuele wereld af zonder morren of gigantische gages te eisen.

De in 2019 geplande hologramtour van ABBA – niet dood, gewoon te oud om zelf te spelen – botste evenwel op juridische complicaties volgens Benny, én een levensgroot obstakel. Het publiek voor de ABBA-tars, zoals de Zweden hun avatar noemen, bleek namelijk wel uit vlees en bloed opgetrokken. De pandemie was een lelijke streep door hun rekening.

Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog en Björn Ulvaeus in 1974. Beeld EPA

In de studio

Het voordeel van de lockdown was wel dat de leden nog meer nieuwe liedjes konden schrijven voor hun ABBA-tars. “Het opwindende vooruitzicht op dit project had een onverwacht gevolg”, vertelden de bandleden. “We voelden alle vier dat het na vijfendertig jaar fijn zou zijn weer bij elkaar te komen in de studio. En in werkelijkheid leek het alsof er geen dag was gepasseerd.”

ABBA laat uitschijnen dat hun hologrammen de zinnen hebben gezet op een party alsof het 1979 is. Zo krijgen de gestraalde groepsleden hun uiterlijk en outfits van datzelfde jaar mee. “Dit wordt onze zenit”, glunderde Ulvaeus eerder al. Hij maakt zich sterk dat ze er dankzij de allernieuwste technologieën levensecht en eeuwig jong zullen uitzien in hun hologrammen. De ABBA-tars stellen de leden voor tijdens de gloriejaren van hun carrière: ze zullen zingen zoals in hun beste tijd en zelfs tegen het publiek praten. Want zoals het al klonk in hun hit ‘S.O.S.’: “It used to be so nice, it used to be so good.”

Zeventigers

Waarom Björn, Benny, Agnetha en Anni-Frid verkiezen zich de kaas van het brood te laten eten op een podium door holograms? De vergevorderde leeftijd zit daar vast voor iets tussen: als zeventigers is het geen evidentie om als pronte twintigers te dansen en sjansen.

In een gesprek met de BBC zei Ulvaeus dat het idee van een holografische tour door Simon Fuller aan de band was gepresenteerd. “Hij kwam naar Stockholm en stelde ons voor om identieke digitale kopieën van onszelf op een bepaalde leeftijd te maken. Die kopieën konden we dan de hort opsturen om onze liedjes te zingen. Nu ja, om ze te playbacken. Toen het project halverwege was, heb ik het gezien. Ik vond het toen al verbijsterend.”

ABBA Voyage ligt op 5/11 in de winkels.