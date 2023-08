Moeten we niet kritischer zijn voor de viering van 50 jaar hiphop? ‘Ik denk vaak: welke dinosaurus heeft dít weer geschreven?’

Viert u op vrijdag 11 augustus de 50ste verjaardag van de hiphop? Of laat het u koud? Een heleboel hiphopliefhebbers van bij ons haalt er zijn schouders bij op. Omdat de hiphopgeschiedschrijving in de mainstreammedia niet zelden te wensen overlaat. Is onze kijk op het genre te wit?

Rockmuziek? Dat is: leren broeken en lange, ongewassen haren. Harley Davidsons, bierbuiken en migraineverwekkende distortion. Machismo en seksisme. Zeurderig nihilisme van bleekscheten. Deprimerende newwave. Een eeuwige, bloedeloze variatie op de blues. The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Sex Pistols, Nirvana, Radiohead, Foo Fighters. Daar houdt het zowat op. Much ado about nothing.

Hangt u al in de gordijnen? Nou, trek dan eens de schoenen van een hiphopfan aan. De achteloosheid en het dedain waarmee één van de machtigste popgenres van de voorbije decennia in de mainstreammedia keer op keer tot een karikatuur wordt herleid, baart elke rechtgeaarde muziekhistoricus -of socioloog al langer dan vandaag kopzorgen. Heeft de dominantie van rockgitaren in het Vlaamse muzieklandschap zijn opiniemakers blind en doof gemaakt voor zwarte muziekgenres?

De eendimensionale vieringen van 50 jaar hiphop die de voorbije weken in de media verschenen, doen zulks soms vermoeden. Meer dan onpersoonlijke, op wikipediaanse leest geschoeide geschiedenislesjes vol veralgemeningen en usual suspects tref je er niet aan. Sugarhill Gang, Grandmaster Flash, Beastie Boys en De La Soul, jazeker, en Biggie en Tupac naast Eminem, Kanye en Kendrick. Gangsters, wiet, booty, bling. Misogynie en homofobie. En de occasionele lof voor een handjevol maatschappijkritische rappers om de meerwaardezoekende intelligentsia te paaien. Wat moeten we met 50 jaar hiphop als we keer op keer dezelfde enge, stigmatiserende blik op de hiphopcultuur herkauwen?

DJ Grandmaster Flash in 1985. Beeld Getty Images

“Ach, het is niet meer dan een leuke aanleiding voor platenfirma’s om meer platen te kunnen verkopen en voor kranten om nog eens iets over hiphop te schrijven”, aldus een laconieke Faisal Chatar, dj bij Studio Brussel en rapkenner. “Het is marketing. Niemand heeft iets met die verjaardag. Tenzij je 65 bent en hiphop bij jou in de straat is geboren.”

Simplistische verhalen

Niet iedereen is het trouwens eens over de precieze geboortedag van de hiphop. “Marketing heeft mythen en simplistische verhalen nodig”, schrijft de Amerikaanse hiphopjournalist Dan Charnas in een recent essay voor The Wall Street Journal. “Soms wordt de geschiedenis geschreven door de luidste roepers. In dit geval: de voortdurend beklemtoonde, onbetwiste bijdrage van DJ Kool Herc aan de hiphopgeschiedenis.”

Diezelfde Herc draaide op 11 augustus 1973 platen op een feestje van zijn tienerzusje Cindy Campbell, in The Bronx. Hij liet er razendsnel de instrumentale breakdowns van bekende liedjes van James Brown en The Incredible Bongo Band elkaar opvolgen, een techniek die hij de “merry-go-round” noemde. Met een microfoon in de hand spoorde hij de feestgangers op de dansvloer aan. Het zou de start van de hiphopgeschiedenis markeren. Als we tenminste hiphop beperken tot dat type creatief dj’en. Vijf jaar daarvoor, in 1968, greep immers ene Anthony ‘DJ Hollywood’ Holloway de microfoon in de bar Lou’s Place in Harlem en begon hij ritmisch te praten over de instrumentale intro’s van zijn platen. Maar niemand heeft het vandaag over hem.

Ook rond de bovenvermelde “merry-go-round”-techniek van Herc rezen al vragen. Er bestaat noch audiomateriaal noch video’s die zijn pionierswerk bevestigen. Charnas dubbelcheckt het in zijn essay bij de legendarische draaitafelkunstenaar Rob Swift. “Ik heb nog nooit een opname gehoord of gezien van Hercs techniek”, zegt die. “Er is geen bewijs. Alles is gebaseerd op geruchten. Het is puur dogma.” In dat geval zou de meeste eer Grandmaster Flash toekomen, de New Yorkse dj die aan het begin van de jaren 80 de zogenaamde breaks uit funkplaten isoleerde, loopte en de draaitafel als het ware als een drumstel gebruikte.

Cultureel erfgoed

Is het een detail waarop alleen de grootste muzieknerds zich blindstaren? Misschien. Alleen zorgt een aaneenrijging van een heleboel van dat soort details voor een ongenuanceerd, vertekend beeld van hiphop. Waarom haalt men in bovengenoemde verjaardagsvieringen amper de Afro-Caraïbische roots van het genre aan, bijvoorbeeld? En hoe tekent dat hiaat onze blik op de Jamaicaanse cultuur? Waarom worden de vrouwen in de hiphop zo vaak over het hoofd gezien? Roxanne Shanté? Jean Grae? Georgia Anne Muldrow? Wie durft Missy Elliott in één adem met Jay Z noemen?

Waarom kregen subgenres zoals New Jack Swing of r&b in de pers nooit het respect dat ze verdienen, ook al laten ze tot vandaag een onuitwisbare stempel na op de hiphopcultuur? Waar zijn de getuigenissen van zwarte Belgen over hoe hiphop een emanciperende rol had in hun leven? Hoe komt het dat hedendaagse substromingen zoals drill, trap en afrobeats enigszins laatdunkend als curiosa worden gepercipieerd precies door díe media die vandaag hijgerig 50 jaar hiphop vieren? Het blijft een feit dat de hiphopgemeenschap zich ondervertegenwoordigd en onbegrepen voelt in een geschiedschrijving van een cultuur die zij zelf tot stand bracht.

K1D. Beeld WMG

“Toen ik tien jaar geleden in New York studeerde, toonden mijn zwarte én witte jazzdocenten zich echt wel onderwezen in hiphop”, zegt Lander Gyselinck, drummer bij onder andere STUFF., hiphopfanaat en ook bekend van Pourriture Noble, het album dat hij vorig jaar met Zwangere Guy maakte. “Ik stond toen versteld dat men de Afro-Amerikaanse popcultuur niet als iets exotisch percipieerde maar als cultureel erfgoed. Oké, men was er zich bewust van het witte privilege, maar dat nam niet weg dat die mannen van middelbare leeftijd op de hoogte waren van zowat alle hiphopplaten die je moet kennen… en van veel meer.”

“Bij ons neem ik krantenartikels over hiphop met een stevige korrel zout”, zegt K1D, één van de meest geprezen rappers in ons land. “Wat weet zo’n journalist eigenlijk over hiphop, an sich een cultuur waar de subgenres elkaar verdringen en waar de nieuwe generatie enorm ontwikkeld is? Wat weet je van Lil Uzi Vert of van Playboi Carti? En uitgerekend zo’n mainstreamjournalist heeft dan de macht om onze platen twee of drie sterren te geven? Daar lach ik altijd eens mee. Ik denk vaak: welke dinosaurus heeft dít weer geschreven? Goed, ze proberen tenminste. I give them credit, they try. Maar ik heb niks aan de zoveelste rocker die hiphop er dan maar bijneemt omdat íemand erover moet schrijven. Hiphopfans kijken daar doorheen.”

Ironisch

Is die gebrekkige geschiedschrijving van hiphop een symptoom van een breder probleem? Het onvermogen van witte journalisten en opiniemakers om de cultuur en de gevoeligheden van mensen van kleur te begrijpen, te doorgronden en er de juiste conclusies uit te kunnen trekken, bijvoorbeeld? Belichten de mainstreammedia de 50ste verjaardag van hiphop vanuit een eerbied voor het genre? Of fungeren hun hiphopreportages als een doekje voor het bloeden? Op tijd en stond een zogenaamde token black person als excuustruus naar voor schuiven in je medium is niet onverstandig in tijden waar ‘woke’ het maatschappelijke discours bepaalt en in tweeën splijt. Clicks verzekerd.

“Dat is het eeuwige probleem in België”, zegt K1D. “Ik heb nooit anders geweten. Ik weiger vaak interviews omdat ze mij willen gebruiken als token black guy: ze willen hun diversiteitshokje kunnen afvinken. Die media doen niks voor ons. Waarom gaat bijvoorbeeld een Roméo Elvis vaak lopen met alle awards en een Damso niet? Het is very whitewashed.”

“Je zit daar met de nawerkingen van systemisch racisme die we nog erg lang zullen moeten tegenwerken, vrees ik”, zegt Gyselinck. “Het start natuurlijk al bij de afwezigheid van belangrijke journalisten van kleur die over een expertise beschikken. Ik ben graag hoopvol. Volgens mij zit dat aanstormend talent op de schoolbanken of ze studeren nu af. Ze zullen op tijd van zich laten horen maar nog belangrijker: ze moeten ook de kansen krijgen.”

“Het klopt dat de hiphopgeschiedenis overgeanalyseerd wordt vanuit een verkeerd perspectief”, zegt Faisal. “Zwarte hiphopliefhebbers zien het genre als een getuigenis waarin ze hun eigen ervaringen terugvinden en waarmee ze zich kunnen identificeren. Een witte consument die er waarschijnlijk wat meer buitenstaat, beschouwt hiphop slechts als een document. Die kan niet anders dan het wat analytischer benaderen. Als Queen Latifah in ‘U.N.I.T.Y.’ rapt over hoe moeilijk het voor een zwarte vrouw uit een achtergestelde buurt in Amerika is, zal ze veel bijval krijgen van zwarte vrouwen die in hetzelfde schuitje zitten. Een zwarte man begrijpt die gevoelens misschien ook nog omdat zijn zus of moeder hetzelfde heeft meegemaakt. Een wit meisje zal zich moeilijker met zo iemand kunnen identificeren, ook al kan ze natuurlijk empathie tonen.”

De ironie ontgaat ons niet. Wint het artikel dat u nu leest bij een welbepaald (wit) lezerspubliek aan legitimiteit omdat het door een witte journalist werd geschreven en niet door een zogezegd vooringenomen zwarte scribent? Of klinken we nu te cynisch? K1D moet grinniken bij die tragikomische bedenking.

“Mocht je zwart zijn, zou je wellicht geen journalist van een grote krant zijn”, klinkt het. “Zo zit het medialandschap nu eenmaal in elkaar. Dat geldt ook voor radio en tv. Als je een radioredactie bezoekt en je ziet dat de enige persoon van kleur de poetsvrouw is, stel je je vragen. Maar die radio pretendeert wél ons muziekgenre te kennen. In Nederland is het vaak anders, kijk maar naar een radiozender als FunX. Goed, ik ga nooit iedereen over dezelfde kam scheren. Bij zenders zoals Studio Brussel lopen er mensen rond met een goed hart die ons willen helpen. (aarzelt) Hoe ironisch is het trouwens dat wij überhaupt gehólpen moeten worden?”

Connaisseurs gevraagd

Laten we even tegen de eigen winkel spreken. Want doet het er überhaupt toe hoe mainstreamkranten, -radio- en televisiezenders hiphop in de kijker zetten? Jonge mensen hebben vandaag hun eigen multimediale kanalen waar hun geliefkoosde subculturen ten volle kunnen worden beleefd, ver uit het blikveld van whitesplainende boomers.

“Het doet er absoluut geen ene flikker toe wat eender welk medium erover zegt”, meent Faisal. “Kranten hebben de perceptie van hiphop bovendien alleen maar erger gemaakt. Denk aan alle artikels die in de jaren 90 de crackepidemie en hiphop aan elkaar koppelden. Maar kijk, er komt een generatie aan die níet is opgegroeid met de Humo of de Knack op de salontafel. Laat die jonge mensen hun cultuur dus maar leven, ademen en begrijpen. In een volgende fase kan de mainstreammedia daarop inpikken. Beter dát dan zoals vandaag een rapplaat gerecenseerd zien door een journalist die liever naar Graspop gaat.”

Maar wat dan met het journalistieke geheugen van de hiphop? Heeft die jonge generatie geen éminences grises nodig die kunnen uitzoomen en die de hiphopcultuur vanuit een vogelperspectief kunnen duiden? Senior writers met kennis van zaken, zeg maar. In de VS staan doorgewinterde connaisseurs zoals Questlove, Nelson George, Touré en de betreurde Greg Tate hoog aangeschreven: muziekjournalisten die de Afro-Amerikaanse muziekcultuur als hun broekzak kennen. Ze genieten er het respect van jong en oud.

“Waarom wordt het vak Hiphop niet gedoceerd aan het conservatorium?”, wil Lander Gyselinck weten. “Als het meest invloedrijke muziekgenre van de voorbije 50 jaar niet wordt onderwezen, maak je een ernstige fout.”

“In België zijn ze dun gezaaid: de journalisten die de hiphop van vroeger kunnen duiden én die mee zijn met de hiphop van nu”, aldus K1D. “Ik zie veel zogenaamde kenners wier interesse ergens aan het begin van de jaren 2000 stopt. Alles wat erna komt, doen ze denigrerend af als ‘mumble rap’. Ik ben het beu om interviews te geven aan iemand bij wie ik me moet afvragen: waar the fuck hééft deze persoon het over? Indien radiostations of kranten eens wat vaker iemand uit het veld aan het woord zouden laten, zouden we in elk geval al een stevige stap vooruit doen. Nu ja, veel geluk om dát uit te leggen aan je chefs (lacht).”