Moeten TikTok en Instagram binnenkort verplicht investeren in Vlaamse televisiesector?

Dat de televisiewereld in sneltempo verandert is geen geheim. De komst van een hele reeks internationale spelers zet al langer de verhoudingen op scherp. Wie als Vlaamse televisiemaker mee wil spelen met de grote jongens moet daarvoor het nodige budget uit kunnen trekken. Budget dat er niet altijd is. “Willen we dat onze televisiemakers en productiehuizen ook in de toekomst hun voet naast die internationale spelers kunnen zetten, dan moeten we nu ingrijpen”, vindt Katia Segers, Vlaams Parlementslid voor Vooruit.

Haar partij dient daarom een voorstel in dat de zogenaamde investeringsplicht een forse upgrade geeft. Die investeringsplicht zorgt er al een aantal jaar voor dat bedrijven zoals Telenet en Proximus, die geld verdienen met televisieabonnementen, een deel van die inkomsten opnieuw in de televisiesector moeten investeren. Ook streamingplatformen zoals Netflix en Amazon Prime moeten verplicht in lokale producties investeren. Voor die streamingplatformen gaat het om 2 procent van de omzet die ze in Vlaanderen draaien. Telenet en co. moeten 1,3 euro per abonnee weer investeren. Alles samen was dat bijvoorbeeld in 2020 goed voor een totale investering van 4.850.000 euro in de sector.

Voortaan zouden videoplatformen en streamingdiensten 5 procent van hun omzet weer hier moeten investeren. Kabelbedrijven als Telenet en Proximus moeten, als minister Benjamin Dalle zijn plan doorgedrukt krijgt, voortaan 3,5 euro per abonnee uittrekken. Beeld BELGA

Niet genoeg, vinden ze bij Vooruit. Zij willen dat zowel streamingplatformen als kabelbedrijven als Telenet voortaan 10 procent van hun lokaal gerealiseerde omzet in nieuwe producties investeren. En er is meer, ook internetaanbieders vallen, als het van Segers afhangt, voortaan onder die regeling. “Zij verdienen veel geld met dure data-abonnementen die hun klanten vooral gebruiken om Vlaamse televisiecontent te streamen. Het is niet meer dan logisch dat ook zij hun steentje bijdragen.”

Mediaminister Dalle heeft wel oren naar dat voorstel. Meer nog, hij wil nog een stapje verder gaan. Uit een visienota die hij over de stimuleringsregeling uitwerkte blijkt dat hij ook platformen als TikTok, YouTube en Instagram - waar ook lokale videocontent belangrijk is - een investeringsplicht op wil leggen. Momenteel worden de laatste juridische hindernissen weggewerkt. De bedoeling is om het plan heel binnenkort aan de Vlaamse regering voor te leggen. In dat plan is ook een verhoging van de investeringen voorzien, al komen die nog niet in de buurt van de 10 procent waar Vooruit om vraagt. Voortaan zouden videoplatformen en streamingdiensten 5 procent van hun omzet weer moeten investeren. Kabelbedrijven als Telenet en Proximus moeten, als Dalle zijn plan doorgedrukt krijgt, voortaan 3,5 euro per abonnee uittrekken.