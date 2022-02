Moedig, meeslepend en bizar: de beste speelfilms van het moment

Abortusdrama

De Franse regisseuse Audrey Diwan barstte in tranen uit toen ze op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw kreeg. L’événement ligt haar dan ook na aan het hart. De film, gebaseerd op een boek van Annie Ernaux, volgt studente Annie die ongewenst zwanger raakt en een illegale oplossing zoekt - abortus is dan nog strafbaar in Frankrijk. Meeslepend gefilmd, moedig vertolkt en met aandacht voor de hypocrisie rond vrouwelijk seksueel verlangen.

Game, set and match

Will Smith als de vader van Serena en Venus in 'King Richard'. Beeld Chiabella James

Nog voor de geboorte van zijn dochters Venus en Serena had papa Richard Williams al een 78 pagina’s tellend carrièreplan voor hen geschreven. Geen toeval dus dat de eigenzinnige man de spil is in deze biopic. King Richard is een opgeschoonde Hollywoodversie van de realiteit, waarin de scherpste kleine kantjes van Williams zijn afgevijld. Maar meeslepend is de film wel, met dank aan Will Smith die hier serveert voor een matchpunt op de Oscars.

Uit het leven gegrepen

Still uit 'La dernière tentation des Belges'. Beeld rv

Terwijl er in Cinematek een retrospectieve loopt van de eerdere films van Jan Bucquoy, kan je in de cinema terecht voor zijn nieuwste. La dernière tentation des Belges draait rond een vader die zijn dochter wil verhinderen om van een klif te springen door zijn bizarre levensverhaal te vertellen. Uit het leven gegrepen: omdat Bucquoy de avonturen van zijn hoofdpersonage zelf heeft meegemaakt, maar ook omdat zijn dochter uit het leven stapte.

