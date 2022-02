Mode is kunst: de bezienswaardigste expo’s van de week

Om de zestigste verjaardag van de eerste collectie van Yves Saint Laurent en de oprichting van zijn modehuis te vieren, slaan zes Parijse musea de handen in elkaar. Onder meer het Louvre, Centre Pompidou en Musée d’Orsay tonen vijftig invloedrijke ontwerpen van de in 2008 overleden Franse modepaus en zetten die naast de kunstwerken die hem geïnspireerd hebben. En dat zijn niet alléén schilderijen.

Yves Saint Laurent aux musées, Parijs, tot 15 mei

Kunstspel

Werk van Neïl Beloufa. Beeld Neïl Beloufa

Als kind van zijn tijd haalt de in 1980 geboren Frans-Algerijnse kunstenaar Neïl Beloufa veel inspiratie bij videospelletjes, reality-tv en politieke propaganda. Zijn werk is nu te zien in een dubbelexpo bij de Brusselse galerieën Clearing en Mendes Wood. Vooral die laatste is opmerkelijk: de galerie is omgevormd tot een speelruimte waar avatars je welkom heten en je een budget krijgt om munten te verdienen terwijl je kunstwerken ontdekt.

Neïl Beloufa, Mendes Wood (tot 5 maart) en Clearing (tot 10 april)

Papierkunst

'The little backbone and the background, 2019', van Mika Horie. Beeld mika horie

Om papier te maken, trekt de Japanse fotografe Mika Horie de bergen in om gampi-takken te zoeken. Daarna verwerkt ze de gampi-vezels volledig met de hand tot delicaat uitziend maar stevig papier. Nadat ze haar fotonegatieven daarop gelegd heeft, laat ze die door de zon belichten tot cyaan- en diep-indigokleuren. Daarna wast ze het papier met bronwater om het beeld te fixeren en laat ze het kunstwerk drogen in de wind. Het resultaat kunt u gaan zien bij Ibasho.

Mika Horie, Ibasho Antwerpen, tot 13 maart