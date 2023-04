Mocht ik een leven hebben, ik zou zelfs thuisblijven voor ‘Junior Bake Off’

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: Junior Bake Off Vlaanderen.

Van zodra er een tienjarige voor de neus opdoemt, vormen de duim en wijsvinger een krabbenklauw die het op de wang gemunt heeft. Wat volgt is een beschamende Bumba-imitatie; de stemtoon schiet een octaaf hoger, de gêne ver voorbij. Waar is infantiliseren goed voor? Wat is er mis met kinderen niet kinderlijk behandelen, zoals het in Junior Bake Off gebeurt?

De titel maakt duidelijk wat het grote verschil is tussen Bake Off en Junior Bake Off: het deelnemersveld van het laatstgenoemde bakprogramma bestaat uit elf- tot veertienjarigen. Belastinginspecteurs, wraakzuchtige exen en schijnheiligheid zijn hen nog vreemd, en de onzin die ze uitkramen werd niet op voorhand goedgekeurd door een interne raadkamer, wat van kinderen de oprechtste groep mensen maakt die anno 2023 op televisie komt.

Gevraagd naar haar keuze om een rollbiscuit in paddenstoelthema te maken, borrelde het gal nog nét niet op bij Louise (14). “Champignons zijn de hel. Ik was drie toen ik op restaurant half gestikt ben in een champignon. Sindsdien moet ik er niets meer van weten. Zelfs als ze in de supermarkt in een bakje liggen, loop ik er in een grote boog omheen.”

Thomas (12), een fan van koeien, wil later graag in Zwitserland wonen, “maar omdat het daar duur is, is Frankrijk ook goed”. Als zelfkennis net als wijsheid met de jaren komt, is Eva (11) vroeg rijp. “Vorige keer huilde ik om alles. Toen hing ik echt wel de dramaqueen uit. Dat geef ik echt toe. Ik ga vandaag proberen om niet te wenen. Of dat gaat lukken, weet ik niet.”

Intussen liggen Eva en Thomas uit het spel, maar voor de kijker is de wedstrijd ondergeschikt aan de amusementswaarde. En dat is grotendeels te danken aan hoe de camera’s kinderen registreren die gewoon zichzelf zijn. Junior Bake Off drijft op het aanstekelijke enthousiasme van de deelnemers, in combinatie met droge interventies (“en nu ga ik verderdoen”), de nodige zelfrelativering (“een kind van drie doet dit beter”) en de flauwe maar efficiënte bijdragen van presentator Jeroom, die het niveau van zijn moppen niet aanpast aan de leeftijd van zijn publiek.

Junior Bake Off pretendeert geen elitair kookprogramma te zijn waar je als kijker iets opsteekt van chocolade tempereren of de perfecte soezenvulling. Het dient ter ontspanning van het hele gezin, dus zoek er vooral niet meer achter. Aan de eerste kijkcijfers te zien – nauwelijks 180.000 geïnteresseerden – vinden enkel de schooljuffen, TikTok-volgers en bloedverwanten van de kandidaten de weg naar Play 4.

Dat is zonde, want ik ken weinig leuke lullige televisie zoals Junior Bake Off. Mocht ik een leven hebben, ik zou er zelfs voor thuisblijven.

