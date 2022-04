Misschien wil een saboterende monteur de kijker op het verkeerde been zetten in ‘De mol’

“Het schaakbord is proper geveegd, de stukken worden weer opgesteld.” Ook na het plotse vertrek van de mol strooide Aristoteles, de boomverzorger uit de Kempen, kwistig levenswijsheden in het rond. Er diende zich een nieuwe start aan, met in het peloton een zondagsrijder die de transformatie tot brokkenpiloot heeft doorstaan.

De plottwist zou gedragsveranderingen in de hand kunnen werken, had Gilles De Coster vooraf gezegd. Bert verwarde Sven met een zekere Stoffel - wellicht een collega-filosoof – maar aan Sven zelf viel niets opvallend op te merken. Sven schippert bijna passief tussen egotripperij en brutaliteit. Hij laat het niet na om anderen een schuldgevoel aan te praten, terwijl hij zelf bezwaarlijk te vertrouwen is.

Op het moment dat geweten was dat de groep Sven het minst vertrouwt, besloot de Denderleeuwenaar doodleuk te liegen over een opdracht om met pasvragen aan de haal te gaan. Een ballsy move, waardoor ik steeds meer van sassy Sven houd, maar tenzij hij zich altijd heeft voorgedaan als olijke ondermijner acht ik de kans klein dat hij de mol is.

Emanuelle blijft de aandacht opeisen, zeker nu blijkt dat haar schaarse bijdrage aan de groepspot tot dusver niets met saboteren had te maken, dan wel met keizerlijke onkunde. Ook deze aflevering was ze niet onbesproken. “Die is het goed aan het uithangen, dat vriendje van Manu”, foeterde Yens tijdens de traditionele familieproef, waarna het duo ook nog eens cruciale informatie achterhield.

Emanuelle klungelt er iets te opzichtig op los waardoor de kandidaten haar niet verdenken. Dat bracht haar in polepositie om pasvragen af te snoepen, maar intussen ging de irritatie bij haar medekandidaten wel verder in het rood. Het zal Manu echter worst wezen dat ze soms als pispaal dient: dankzij vijf pasvragen gaat ze met de vingers in de neus naar de volgende aflevering.

Anke, Bert en Yens gedroegen zich evenmin anders dan voordien. Berts enthousiasme ging zoals gebruikelijk in overdrive en enkele flaters waren logischerwijze zijn deel, terwijl Anke en Yens onderling uitvechten welke kandidaat huiswaarts zal keren met het recordaantal zuchten in de geschiedenis van De mol. Anke en Yens wekken de indruk allés te doen in het teken van de groep. Heeft biologisch onderzoek al uitgewezen of er een verband is tussen een mol en schijnheiligheid?

Uma was als enige zichtbaar ‘anders’. Misschien wil een saboterende monteur de kijker op het verkeerde been zetten, want waar was de immer fanatieke Uma gebleven die overal als eerste ten strijde trekt? Haar onopvallendheid was opvallend, en ze was ook wel héél zichtbaar zenuwachtig toen ze Manu een leugen probeerde te verkopen.

Maar vraag mij niet wie de nieuwe mol is. “Bert heeft het weer verkloot”, zei Sven. “Elke keer”, vulde Anke hem aan. Uiteraard ligt Bert nu uit spel, maar gelukkig wacht de Kempenzoon een carrière als de nieuwe Ingeborg.