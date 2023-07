Misschien waren de verhaaltjes van ‘Historias para no contar’ beter niet verteld geweest ★☆☆☆☆

Meer dan tien jaar na zijn midlifecrisiskomedie Una pistola en cada mano harkt de Catalaanse regisseur Cesc Gay opnieuw een handvol verschillende verhaaltjes samen tot een langspeelfilm. Historias para no contar bundelt vijf miniromcoms, met als rode draad: de kleine en grote leugens die onze liefdes- en sekslevens doorkruisen. Vandaar ook de titel, die je kan vertalen als “verhalen die niet verteld mogen worden”.

Dat zo’n thematische anthologiefilm kan werken, bewijzen voorbeelden als het Argentijnse Relatos salvajes. Maar dan heb je wel ijzersterke scenario’s nodig, die toewerken naar een puntige pointe of verrassen met rake observaties. Die heeft Gay niet in zijn mouw zitten. Sommige episodes sluit hij dermate abrupt af, dat je verwacht dat alle verhaallijnen op het einde nog netjes in elkaar gevlochten zullen worden. Dat gebeurt niet.

De dialogen doen wel eens glimlachen, en nu en dan weet Gay toch een verfrissende draai te geven aan een voorgekauwde plotlijn. Zo serveert hij in de eerste en leukste kortfilm een originele variant op het naakte-minnaar-in-de-bezemkast-cliché: de man (Chino Darín) die zich in allerijl moet verstoppen wanneer de achterdochtige echtgenoot (Javier Rey) van zijn onderbuurvrouw (Anna Castillo) thuiskomt, heeft op dat moment nog niet eens iets oneerbaars gedaan. Maar vanuit zijn schuilplaats hoort hij het huwelijk van zijn buurvrouw stilaan instorten, om uiteindelijk ook zijn steentje aan het gesprek bij te dragen. Goed gevonden.

Uit de prullenbak van Woody Allen

Na dit min of meer onderhoudende begin gaat het echter snel bergaf, met tamme verhaaltjes die voelen als ideeën die Woody Allen ten tijde van Vicky Cristina Barcelona op een kladpapiertje krabbelde, maar uiteindelijk hoofdschuddend in de prullenbak pleurde.

Barcelona is een dankbaar decor, maar de personages lijken in een sociologisch vacuüm te leven. Hun onbenullige liefdesperikelen zijn het enige dat hen bezighoudt. En ondanks de variatie die je zou kunnen creëren met vijf afzonderlijke verhalen, vist Gay voortdurend in dezelfde, brakke poel van gelijkaardige, weinig diverse mensen. Of leven er in een bruisende metropool als Barcelona echt alleen witte hetero’s? O ja, in één segment is er plaats voor een trans vrouw (Eva Reyes), maar zij wordt enkel het onderwerp van een vrij smakeloze intrige.

Volgens Gay is Historias para no contar een pleidooi voor de leugen, maar wij gaan hier niet liegen: misschien waren deze verhaaltjes beter niet verteld geweest.

Historias para no contar speelt vanaf 26 juli in de bioscoop.