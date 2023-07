Minder emo en meer feitelijkheid zouden een sterkere documentaire hebben opgeleverd

Stel je voor: je brengt je tienjarige dochter naar het ziekenhuis omdat ze aan mysterieuze, ondraaglijke pijnen lijdt. Maar in plaats van dat je er geholpen wordt, krijg je prompt te horen dat je je kind niet meer mag zien omdat men je ervan verdenkt zelf de oorzaak te zijn van de ziekte. Het overkwam het Amerikaanse gezin Kowalski in 2016. Take Care of Maya brengt hun lijdensweg in beeld.

De Netflix-docu put vooral uit het materiaal dat Beata Kowalski maakte, de moeder van Maya. Haast manisch documenteerde de vrouw het ziekteproces van haar dochter via video’s van doktersbezoeken, audio-opnames en persoonlijke notities. Zo zien we haar radeloos bij allerlei artsen aankloppen op zoek naar iemand die Maya van haar syndroom af kan helpen. Totdat het meisje succesvol behandeld wordt met hoge dosissen ketamine.

Als de pijn toch terugkeert, vraagt het gezin om dezelfde medicatie in een kinderziekenhuis in Florida. Maar dat draait dus anders uit dan verhoopt. Zo anders dat moeder Kowalski uiteindelijk uit het leven stapt, moegestreden na maandenlang ijdel pogen haar dochter terug thuis te krijgen. Meer nog dan een docu over een onterecht verlies van hoederecht, is Take Care of Maya het relaas van hoe de rest van het gezin vandaag vruchteloos probeert via juridische weg gerechtigheid af te dwingen.

Nam Beata Kowalski deze drastische beslissing omdat ze als een slechte moeder werd aanzien? Dacht ze dat Maya enkel terug naar huis zou mogen komen als zij er niet meer was? Feit is dat de tol die ze betaalt voor haar pitbullgedrag vele malen te hoog is. Extra bitter is dat Maya daadwerkelijk terug naar huis mocht en intussen grotendeels genezen is.

Zeker wanneer de documentaire onthult dat het gezin Kowalski niet het enige is dat door het ziekenhuis onterecht van mishandeling werd verdacht, vraag je je af hoe het mogelijk is dat een ziek kind slechts op basis van vermoeden langdurig van de ouders kan worden gescheiden. Ook wie geen diploma psychologie heeft snapt hoe traumatiserend dat is.

Al garandeert die heldere casus niet dat Take Care of Maya zomaar een eersteklasdocu is. Daarvoor is ze te eenzijdig. Dat er naast de gezinsleden weinig andere betrokkenen of experts aan het woord komen, geeft de film iets claustrofobisch. Noch de controversiële ketaminebehandeling wordt geduid, noch de reden waarom er zo weinig geweten is over Maya’s aandoening. Inzage in de argumentatie van het ziekenhuis krijg je nauwelijks. Wat minder focus op de emo en wat meer feitelijke informatie zouden nochtans een sterkere hommage hebben opgeleverd aan een moeder die vecht voor de gezondheid van haar kind.

Te zien op Netflix.