Milo Rau maakt een opera, een voorstelling over een concentratiekamp en een verticale dans: dit zijn onze theatertips voor het najaar

Na enkele maanden stilte openen de theaterhuizen de volgende weken opnieuw de deur. De cultuurredactie van De Morgen ploos de overvolle agenda uit en tipt alvast enkele voorstellingen.

La Clemenza di Tito

Van de Amazone naar de opera - het is nogal een sprong, die Milo Rau maakt. Ondanks zijn overstap naar de Wiener Festwoche hangt de Zwitserse sterregisseur hier nog steeds rond, want in Antwerpen gaat hij in première met Mozarts La Clemenza di Tito (1791), zijn eerste operaregie. De meester van het sociaal bewogen theater in het rode pluche van het opera-instituut? Jawel, maar enkel om dat pluche, naar goede gewoonte, binnenstebuiten te keren.

La Clemenza di Tito - waarin keizer Tito na een moordaanslag zijn belagers vergeeft - wordt bij Rau een reflectie over de impotentie van de kunsten als motor voor sociale verandering. Rau: “Ik stel me in elk project de vraag wat ‘geëngageerde’ kunst eigenlijk kan zijn. Je ziet in de geschiedenis dat kunst altijd het werktuig is van de macht - ook bij Mozart was dat het geval. Kunst wordt gebruikt om geweld en onbehagen te kanaliseren, zodat de revolutie uitblijft en alles bij het oude blijft. Het discours van tolerantie - de clemenza - maakt alle verzet onschadelijk.” En dus is de keizer een kunstenaar-bourgeois en vormt het koor het publiek van een chique vernissage. Wanneer er een dode valt, gebeurt dat in een Abramović-achtige performance waarop de hipsters geamuseerd toekijken.

Milo Rau Beeld AFP

Boeiend, maar hoe maak je die reflectie over bourgeois-kunst nu net binnen in een cultureel beladen medium als opera? Door de vorm en de productiewijze open te breken, zoals Rau wel vaker doet. Probleempje: La Clemenza is een opera seria - een gesloten, strakke vorm, die zich maar moeilijk laat rijmen met Raus documentaire aanpak. Rau: “Toch breek ik daarop in, door gewone Antwerpse burgers een plaats te geven op de bühne. Beschouw La Clemenza als een manifest: de stad krijgt de kans om het podium te veroveren.”

Een tweede, afwijkende aanpak ligt in het feit dat het team de opera samen repeteerde. Klinkt evident, maar in opera is het ongewoon - vaak wordt pas in de laatste dagen de totaalmontage van alle delen gedaan. Het kadert in Raus aanpak om rond een productie ook steeds een gemeenschap te bouwen - togetherness installeren, noemt hij dat. Last but not least knipte Rau in de partituur, om andere muziekfragmenten in te lassen. Heiligschennis! Tja, zo kennen we Milo Rau, nog steeds.

Los van artistieke metareflectie is La Clemenza ook gewoon een straf verhaal, haast Rau zich ten slotte om te benadrukken. “Het is een razend spannende thriller over revolutie en verraad. Wie even geen zin heeft in Milo-de-preker hoeft dus zeker niet thuis te blijven.” (lacht) (eco)

Vanaf 10 september, operaballet.be

Lucinda Ra

Wat als de lange slagschaduw van de oorlog over een familie blijft hangen - jaren, generaties later? Theatermaker Stefanie Claes, deel van het negenkoppige collectief Lucinda Ra, ondervond het aan den lijve. Haar grootmoeder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesloten in vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, kwam er levend uit maar nam het kamp vervolgens de rest van haar leven mee naar huis. Waarna haar eigen dochter, Stefanies moeder, telkens opnieuw het verhaal van het kamp moest ondergaan - als referentie voor het leven. En haar dochter, op haar beurt…

Op de behoedzame, woordloze en beeldende manier die haar eigen is onderzoekt de derde generatie ‘kampvrouwen’ - Stefanie Claes - nu hoe dat dan gaat, geschiedenis die door de lijven van mensen heentrekt. Niet door de feiten te hervertellen, want die zijn gekend, wel door op de tast op zoek te gaan naar sporen van de trauma’s die eronder verscholen liggen. Claes maakte eerder bijzondere voorstellingen waarin beeld, klank en licht in een intieme setting samenkomen - denk aan het bekroonde Mia Kermis, een ‘miniatuurvoorstelling’ voor kinderen vanaf tien jaar. Ook Ravensbrück opent zich voor een jong publiek. Liefst met (groot)ouders erbij. (eco)

Vanaf 23 oktober, lucindara.be

Ravensbrück van Stefanie Claes Beeld Stefanie Claes

‘How Goes The World, Sir, Now?’ - Histories du Théâtre 5

Binnen het kader van het project Histoire(s) du Théâtre nodigt NTGent telkens een andere regisseur uit om via een productie na te denken over theater als kunstvorm. Het vijfde deel is voor rekening van Tim Etchells, oprichter en artistiek leider van het legendarische gezelschap Forced Entertainment. De Brit gebruikt zijn herinneringen aan de podiumkunsten om in te zoomen op de geschiedenis van het theater als plek waar mensen samen tijdelijk tot een publiek gevormd worden: over de grenzen tussen realiteit en verzinsel, toeschouwer en speler, heden en verleden. (ch)

Vanaf 16 november, ntgent.be

‘Papierlied’

Theater- en radiomaker Annelies van Hullebusch timmert al jaren buiten de spotlights aan een oeuvre vol subtiele, poëtische (audio)verhalen. Deze keer slaat ze de handen in elkaar met jeugdtheatermaker Wanda Eyckerman om zich te richten tot de allerkleinsten. Vanuit een eenvoudige boekenkast tovert het duo een papieren laken tevoorschijn dat transformeert tot een universum vol schaduwspelen, pop-upmaquettes, klank en licht. Terwijl de makers vouwen, knippen en scheuren wakkeren ze niet enkel de verbeelding aan van kleuters, maar ook van hun volwassen begeleiders. (ch)

Vanaf 3 december, hetpaleis.be

PAPIERLIED_Annelies Van Hullebusch & Wanda Eyckerman Beeld Clara Hermans

‘Divide & Rule’

Jonge maker Khalid Koujili El Yakoubi studeerde nog maar enkele jaren geleden af aan het KASK in Gent maar legde al een mooi parcours af. Zo werkte hij onder anderen samen met Thomas Bellinck en Sidi Larbi Cherkaoui en maakte hij deel uit van de Montignards, de jonge ploeg van Monty. Zijn solo Divide & Rule draait om de conferentie van Berlijn, waar zeventien grootmachten eind negentiende eeuw het continent Afrika onder elkaar verdeelden. Wat als Afrika een plaats aan de onderhandelingstafel had gekregen? Over de absurditeit en grootheidswaanzin van machthebbers. (ch)

Vanaf 28 november, kwp.brussels

Khalid Koujili El Yakoubi Beeld rv voor detour

‘Foreshadow’

Als je de gemiddelde danscriticus naar de strafste choreograaf van het moment vraagt, is de kans groot dat het antwoord Alexander Vantournhout zal zijn. Gepokt en gemazeld in het circus bedt hij acrobatie virtuoos in in hedendaagse dans. Ook Foreshadow belooft te bekoren. Op het horizontale podium voorziet de choreograaf een zes meter hoge verticale muur die door acht performers haast even vanzelfsprekend wordt bespeeld als de vlakke vloer: een spel met zwaartekracht, beweging en ruimte. Verwacht u niet aan plat atletisch spektakel, wel aan fascinerend voedsel voor de ziel. (ch)

Vanaf 28 september, notstanding.com