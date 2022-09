Miley Cyrus en haar ‘Wrecking Ball’: ‘Naakt heen- en weer zwiepen op een sloopkogel? Dat is iets voor altijd’

‘Ik moest eerst écht hartzeer beleven vooraleer ik dat liedje kon doorgronden’, aldus Miley Cyrus, tien jaar geleden. De song in kwestie? ‘Wrecking Ball’.

En toen zoefde Miley Cyrus poedelnaakt op een sloopkogel over het televisiescherm. Met die iconische performance brandde ze zichzelf in 2013 op ieders netvlies. Fans van haar Disney-personage Hannah Montana verslikten zich in hun Fristi. Hun papa’s zetten de YouTube-video evenwel likkebaardend op repeat. Misogiene eikels spoten massaal hun vitriool op Twitter. Maar Cyrus’ fanclub tilde haar idool prompt helemaal het paard over, links van Katy Perry, rechts van Lady Gaga. Online regende het parodieën. DIY-­knutselaars fabriceerden kerstballen met een naakte, kartonnen Miley erop en verpatsten de hebbedingetjes online. Geen wonder dat Cyrus na al die heisa haar stunt betreurde.

“Je kunt zoiets niet terugdraaien”, klonk het op de Amerikaanse tv uit haar mond. “Naakt heen- en weer zwiepen op een sloopkogel? Dat is iets voor altijd. Daar kom ik nooit meer van af. Ik zal altijd het naakte meisje op de wrecking ball blijven. Mijn ergste nachtmerrie is dat ze het liedje ooit op mijn begrafenis zullen spelen.”

Nu had de Amerikaanse popzangeres de roddels, achterklap en het tabloidgegniffel weliswaar zelf enigszins aangezwengeld. In 2013 wurmde ze zich met de regelmaat van de klok in het oog van allerlei mediastormpjes die deden vermoeden dat Cyrus wat graag de rol speelde van losgeslagen harpij met sloophamer, zoals haar personage in de ‘Wrecking Ball’-videoclip. “Ik lééfde die tekst”, zo bekende ze. “Ik werd aan de schandpaal genageld vanwege de expliciete clip maar ook omdat ik de seksuele moraal in vraag stelde, omdat ik durfde te experimenteren én omdat ik een pro-marihuana-­activiste was. Het hield niet op.”

Daarenboven streek ze de meest puriteinse moraalridders tegen de haren in toen ze dat jaar op de MTV Video Music Awards-ceremonie tegen het kruis van popzanger Robin Thicke aantwerkte. Een zuchtje later zoomde de pers in op Cyrus’ vertolking van ‘Wrecking Ball’ tijdens de Super Bowl waar ze het liedje in tranen zong: volgens de kenners omdat de song haar aan de brute break-up met de acteur Liam Hemsworth deed denken, met wie ze verloofd was. Halfweg het nummer stokte Cyrus en zei: “It never gets easier.”

Knettergek

Opvallend genoeg heeft Cyrus niets te maken met de totstandkoming van ‘Wrecking Ball’. De superproducer Dr. Luke schreef de track samen met ene Sacha Skarbek en de tekstschrijfster Maureen McDonald. Ze boden ‘Wrecking Ball’ aan Beyoncé aan maar die weigerde. Cyrus zag wél iets in McDonalds autobiografische lyrics. De componiste had net een erg pijnlijke scheiding achter de rug, “zo pijnlijk dat ik met alles wilde stoppen”, bekende McDonald. “Ik was verkruimeld en kreeg amper iets uit mijn pen. Mijn collega’s in de studio dachten wellicht dat ik knettergek was, want ik kon niet stoppen met huilen. Met alle pijn stroomden de woorden eruit. ‘Wrecking Ball’ had maar één doel: mij genezen.”

Je kijkt meteen met andere ogen naar de videoclip wanneer de waterogende Cyrus er “All you ever did was wreck me” zingt. Hoewel de waarheid achter die tranen ontnuchterend is. “Iedereen denkt dat ik huilde om mijn break-up”, dixit Cyrus. “Eigenlijk was mijn hond net gestorven. Omdat ik me ten tijde van de clipopnames niet in het liedje kon inleven, had ik een foto van mijn hondje naast de camera gezet. De dood van dat diertje was op dat moment het enige waar ik écht kapot van was.” Nou moe.