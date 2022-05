Mika presenteert het Eurovisiesongfestival. En dat is best een beetje vreemd

Samen met zangeres Laura Pausini en tv-figuur Alessandro Cattelan presenteert Mika (38) het Eurovisiesongfestival. En dat terwijl de Brits-Libanese ster zich in het verleden niet altijd even positief uitliet over het festival. Waarom duikt hij er nu plots op? En wat deed hij de afgelopen jaren?

Waar kennen we Mika nu ook alweer van?

In 2007 scoorde Mika – echte naam: Michael Holbrook Penniman – de ene hit na de andere, met zijn debuutalbum Life in Cartoon Motion. Hij brak bij het grote publiek door met de single ‘Grace Kelly’. Andere bekende nummers, die zeker een belletje zullen doen rinkelen: ‘Big girl (you are beautiful)’, Relax (take it easy)’ en ‘Lollipop’.

Wat doet hij tegenwoordig voor de kost?

Zijn grootste muzikale succes bleef beperkt tot zijn debuutalbum. Hij bracht nog vier albums uit, maar met beperkt succes. De afgelopen tijd werkte hij wel weer aan twee platen, die mogelijk dit jaar verschijnen.

Daarnaast wist hij een succesvolle televisiecarrière uit te bouwen. Zo werd hij in Frankrijk onder meer coach bij The Voice.

Welke rol speelt Mika bij het Eurovisiesongfestival dit jaar?

Mika neemt dit jaar de presentatie van het Eurovisiesongfestival voor zijn rekening, samen met zangeres Laura Pausini en tv- en radiopresentator Alessandro Cattelan.

Daarnaast heeft Mika ook al zelf gezongen tijdens de halve finales: dinsdag bracht hij zijn nieuwe single ‘Yo yo’, die sinds gisteren uit is. Donderdag zong hij dan weer een duet met medepresentatrice Laura Pausini. Ook bij de finale vanavond zal hij optreden, al is het voorlopig onduidelijk wat hij precies van plan is. Het zou de bedoeling zijn om met het publiek tegelijk ‘een gebaar van liefde’ te maken.

Dat hij het Eurovisiesongfestival nu presenteert, is niet onbesproken. Wat zei hij er in het verleden zoal over?

Dat Mika nu plots een van de uithangborden van het Songfestival is, is op zich wel een beetje vreemd. In het verleden had hij namelijk niet veel goeds te vertellen over Europa’s grootste liedjeswedstrijd. Zo werd hij naar eigen zeggen vier keer gevraagd om voor Engeland deel te nemen, maar weigerde hij pertinent. In 2015 liet hij op de radio dan weer optekenen dat “de meeste liedjes op het Eurovisiesongfestival gênant zijn”. “Het is shit!”, antwoordde hij op de vraag of hij misschien namens Frankrijk wilde deelnemen.

Staat hij nog steeds achter die uitspraken?

Uiteraard had de aanwezige pers hierover vragen, die de zanger duidelijk ongemakkelijk maakten. “Bedankt om juist dit nu op te rakelen”, grapte hij tijdens een persconferentie. “Heb jij ooit wel eens iets gezegd waar je een paar jaar later spijt van had?”

Hij legde vervolgens uit dat hij zijn woorden betreurde, en dat het liedjesfestijn – hoewel hij er heus niet alles geweldig aan vindt – de laatste jaren op alle vlakken veel beter is geworden. Hij was als kind fan, en nu is hij dat opnieuw. Dat hij dit jaar de presentatie mag verzorgen, voelt “als een enorme eer”.

Mika is geen Italiaan. Waarom presenteert hij het Eurovisiesongfestival dan?

Voor Italianen zal het niet zo vreemd zijn om Mika op het televisiescherm te zien verschijnen. Hij is er al jaren bekend als tv-ster. In X Factor zat hij er al meermaals in de jury, wat hem noopte binnen enkele maanden tijd Italaans te leren. Bovendien had hij er twee seizoenen een eigen personalityshow.