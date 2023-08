‘Mijn zus is altijd als een moederfiguur voor mij geweest’: Daniel en Anastasya Chernook

De oudste is 29, kent de geheimen van TikTok en Instagram als geen ander, is vaste gast aan De tafel van vier en runt de School of Confidence. De jongste is 21, is zelfstandig videomarketeer, en leerde de stiel bij zijn zus. Anastasya en Daniel Chernook, broer en zus.

ANASTASYA

“Het klinkt misschien vreemd, maar hoewel ik zelf een zoontje van 3 heb, zie ik Daniel toch een beetje als mijn eerstgeborene. Ik had al vroeg het gevoel dat ik als een soort moederkloek over hem moest waken. Nu goed, dat wás ook effectief zo. Toen mijn ouders van Kirgizië naar België kwamen, was ik 6 jaar. Mama werd hier vrij snel ongepland zwanger, en terwijl onze ouders overdag natuurlijk moesten werken, bleef ik thuis achter met Daniel. En thuis, dat was op dat moment een soort kraakpand, vermeld ik er toch maar even bij.

“Een groot deel van de zorgen voor mijn broer kwamen daardoor bij mij terecht, en het is nog maar sinds kort dat ik besef dat 8 jaar echt jong is om zulke verpletterende verantwoordelijkheden in handen geduwd te krijgen. Pas op: over onze fysieke gezondheid hebben onze ouders altijd nauwlettend gewaakt, hoor. Maar onze mentale gezondheid? Daar waren ze niet mee bezig.

“Die eerste jaren in België, toen ik de taal nog niet sprak, waren niet gemakkelijk. In de lagere school werd ik al af en toe gepest, maar in het middelbaar werden die pesterijen heviger. De kleding die ik droeg kwam niet van de juiste merken, ik werd niet in een chique auto aan de schoolpoort afgezet… In een slachtofferrol wil ik me daarover niet wentelen: ik heb het gevoel dat die ervaringen me zelfs gesterkt hebben.

“Maar toen we enkele jaren geleden een familietrip maakten en Daniel me ’s avonds vertelde dat ook hij als klein kind stevig werd gepest, was ik daar oprecht kapot van. Tot diep in de nacht hebben we daar met elkaar over gesproken, met traantjes langs beide kanten tot gevolg. Ik vond het afschuwelijk dat ik niet had opgemerkt dat mijn broer door zo’n turbulente periode ging, vooral omdat ik altijd zo hard had geprobeerd om dat soort situaties te voorkomen.

“Mijn broer en ik hebben na het middelbaar geen hogere studie gevolgd. Dat lag best gevoelig bij ons thuis, ja. Het is een beetje de last die je draagt als kind van buitenlandse ouders, denk ik. Zij hadden alles in hun thuisland achtergelaten om ons een betere toekomst te geven, en dan word je in het beste geval toch advocaat of dokter. Don’t fuck it up: dat idee leefde heel erg bij ons. Het is een van de redenen waarom ik met mijn ouders lang niet heb gedeeld dat ik een beautyblog had en dat ik me in onlinemarketing verdiepte. Pas toen mijn blog later in een groot artikel in De Krant van West-Vlaanderen werd vernoemd, en mijn bezigheden dus legitimiteit kregen, kon ik hun tonen dat wat ik deed óók een manier was om succesvol te zijn. En dat ik er nog eens goed mijn boterham mee kon verdienen ook. (lacht)

“Ik wil daarmee niet gezegd hebben dat studeren niet loont, en ik hoop dat pakweg een nierchirurg wel braafjes heeft geblokt. Maar als je ambities elders liggen en die schoolcontext je echt niet ligt, kun je soms beter het werkveld in duiken. Mijn broer was ook geen geweldige student en is na het middelbaar meteen aan het ondernemen geslagen. In de jaren daarvoor hadden we al intensief samengewerkt, en ik heb hem geleerd wat ik kon.

“Zien hoe hij nu zelf zijn weg vindt als onlinemarketeer, maakt me ongelooflijk trots. Een financieel duwtje in de rug hebben wij van thuis niet meegekregen, dus wij móésten onze plan ook wel trekken en ervoor zorgen dat het goed kwam. Ik hoop dat ik vooral heb meegegeven aan mijn broer dat je in het leven voluit moet gaan voor wat je echt gelukkig maakt, zelfs als het niet de meest conventionele weg is.

“Gewoon door hoe ik eruitzie en door de kleren die ik draag, denken mensen snel dat ik fake ben, heb ik al gemerkt. Dat een diepere decolleté, roze cowboylaarzen of zelfs wat plastische chirurgie je niet mínder authentiek maken, maar dat ze ook een vorm van zelfexpressie kunnen zijn, krijg je in Vlaanderen moeilijk uitgelegd. Sinds ik een vaste gast in De tafel van vier ben, wordt mijn broer blijkbaar vaker dan vroeger over mij aangesproken. Of hij nooit negatieve commentaren over mij krijgt, vroeg ik hem onlangs eens. Maar blijkbaar valt dat nogal mee.

“Natuurlijk zijn er mensen die totaal niet begrijpen wat ik zit te doen in een talkshow, of die mijn Instagram-posts of podcast maar belachelijk vinden. En dat mag ook: niet elke boodschap is voor iedereen bestemd. Maar van Danny krijg ik alleen maar steun. Hij heeft zich zelfs een keer eens als mij verkleed voor een van mijn YouTube-­video’s, inclusief de valse wimpers en de stevige derrière. Over die video wordt hij nog steeds aangesproken, maar zelf kan hij daar gelukkig ook gewoon mee lachen.”

Daniel over Anastasya: 'Zo’n extravagante verschijning als mijn zus zie je in Vlaanderen gewoon niet zo vaak. Misschien ligt daar de sleutel tot haar succes?' Beeld Tine Schoemaker

DANIEL

“Ik heb altijd met veel respect en bewondering naar mijn zus opgekeken, dus ja: ik denk dat ik haar lange tijd ook wel als een moederfiguur in mijn leven heb gezien. Ik herinner me nog een voorval toen ik pas naar het eerste middelbaar ging, en mijn zus en ik samen op de bus naar school zaten. De muziek die door mijn koptelefoon schalde stond blijkbaar nogal luid, en daar waren enkele oudere jongens me mee aan het uitlachen. Ana heeft zich toen furieus omgedraaid: ‘Gaan jullie nu eens stoppen met lachen, snotapen?’ Dat heb ik toen wel geapprecieerd.

“Ook nu weet ik dat ik altijd op mijn zus kan rekenen als er iets scheelt: ik zal ook veel sneller met mijn zorgen bij haar aankloppen dan bij mijn ouders. Ana veroordeelt niet, en zal altijd proberen om te helpen waar ze kan. Ook als ik modeadvies nodig heb, ben ik bij haar aan het juiste adres. En als ik eens te veel gedronken heb op een feestje, weet ik dat ik mijn zus maar hoef te bellen, en ze springt meteen in haar auto om me te komen oppikken.

“Mijn zus en ik schelen acht jaar, maar dat heb ik altijd als iets positiefs gezien. Ik heb alle voordelen gehad van een zus te hebben, maar ook alle pluspunten van enig kind te zijn. Op mijn dertiende trok Anastasya het huis uit en ging ze in Knokke wonen, waar ik haar dan wekelijks ging bezoeken. Later hebben we van daaruit ook nog een tijd samengewerkt aan haar blog en ­video’s. Ik hielp dan vooral met filmen of editen. Haar uitgebreide netwerk kwam goed van pas toen ik een tijd geleden zelf als videomarketeer begon. Ze heeft zelfs een boekhouder voor me gevonden. Ik heb dus echt wel veel aan haar te danken.

“Qua uiterlijk zeggen mensen weleens dat wij als twee druppels water op elkaar lijken. Maar qua karakter? Mijn zus is een echte perfectionist, terwijl het van mij allemaal wat sneller mag vooruitgaan. Ik wil vooral resultaten zien, wil véél views op video’s. Voor Ana is het dan weer juist belangrijk dat in haar video’s alle overgangen volgens de regels van de kunst verlopen. Die samenwerking heeft onze familieband op een bepaald moment ook wel een beetje in de weg gezeten. Telkens we elkaar zagen, ging het weer over dat werk. Toen hebben we elkaar een jaar lang wat minder gezien.

“Ik had het gevoel dat ik even zelf moest uitzoeken wat ik met mijn professionele leven wilde aanvangen. Want ik wilde ook niet de hele tijd in de schaduw van mijn zus staan. Als we elkaar nu zien, is dat weer gewoon als broer en zus, en niet als collega’s. Al zal ik haar natuurlijk nog steeds helpen als er op een van haar workshops eens gefilmd moet worden.

“Natuurlijk ben ik enorm trots op het succes dat mijn zus nu te beurt valt. Ik heb haar zelfvertrouwen de voorbije jaren ook alleen maar zien groeien. Vroeger trok ze zich toch nog wat meer aan van wat de mensen van haar dachten, en daar is ze nu totaal niet mee bezig. Dat vind ik wel een mooie evolutie. Het is niet zo dat Ana nu compleet losgeslagen is, maar het scheelt ook niet veel. (lacht)

“Ik denk dat je zo’n extravagante verschijning als mijn zus in Vlaanderen gewoon niet zo vaak ziet passeren. Misschien ligt daar de sleutel tot haar succes? Ze zegt ook onverbloemd wat ze denkt, en kan humor en luchtigheid in anders nogal zware gesprekken krijgen. Natuurlijk krijg ik af en toe eens te horen dat mensen niet begrijpen waar de populariteit van mijn zus vandaan komt, maar eigenlijk valt me toch vooral de appreciatie op. En maar goed ook!”