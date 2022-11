‘Mijn vader is mijn muze, al is hij intussen tien jaar overleden’

Hij wilde ooit een snarenduivel als Jimi Hendrix worden, maar Sam De Nef (24) beleefde zopas zijn debuut met een eerder ingetogen geluid. Dawn/Dusk is een dot van een soloalbum. Nu ja, wat heet solo? Enig Nef-otisme blijkt de Antwerpse songschrijver niet vreemd.

In een dicht verleden was hij de beloftevolle frontman van Danny Blue and the Old Socks, maar Sam De Nef maakt vandaag grotere rimpels aan het wateroppervlak als sologanger. Tamino tipte hem niet zo lang geleden bij zijn vroegere platenbaas en Linde Merckpoel introduceerde hem tijdens de coronacrisis bij het grote publiek. Tijdens de eerste lockdowns bedacht hij Engelstalige, verstilde covers van evergreens als ‘Satelliet S.U.Z.Y.’ en ‘Rozane’. Zoveel zelfvertrouwen als er steeds in zijn stem doorschemerde, zoveel warme onwennigheid walste ook over zijn intieme liedjes. Dat is op zijn solodebuut Dawn/Dusk niet anders, waar de viool van Justine Bourgeus (Tsar B), bas van Nicolas Rombouts (ex-Dez Mona) of angelieke stem van Camille Camille al eens doorheen waart.

Pas acht jaar geleden pikte De Nef voor het eerst een gitaar op: de eerste riff van ‘Come As You Are’ van Nirvana zou het startschot geven aan een carrière die minder te zien had met zijn wildste dromen (Jimi Hendrix worden!), maar soelaas vindt bij verstilde en betreurde barden als Nick Drake, Elliott Smith of Leonard Cohen. Niet zelden lijken ook zijn eigen songs zich te wentelen in solitude. Toch was eenzaamheid duidelijk niet zijn deel toen De Nef Dawn/Dusk in elkaar timmerde. Die plaat wordt zelfs ogenschijnlijk aan elkaar gehouden door familiebanden.

Zo speelt zijn Servisch-Belgische vriendin Jovana mee op de plaat en gaat het zachtmoedige walsje ‘Olja’ over haar grootmoeder. “Olja is mijn ode aan een sterke Servische vrouw, die anderhalf jaar geleden overleden is aan een hersentumor”, vertelt De Nef. “Olja is de moeder van Maja, die op haar beurt de moeder van mijn vriendin is. Die grootmoeder heeft me eigenlijk de liefde voor Servië bijgebracht. Wat een ruig maar prachtig land.

Ik leerde ook haar man kennen: een muzikant die fantastische, oude volksmuziek in leven hield. Ze woonden langs de Sava in een paalwoning omdat die rivier daar elk jaar overstroomt. Ik speelde ook vaak muziek met hem en zijn vrienden. Alle cliché’s van bonkige, stuurse en gevaarlijk ogende maar heel warmhartige mensen: ze bleken veel waarheid te bevatten in Servië. (lacht) Ik kwam enorm geïnspireerd terug van dat bezoek. Servië zit dan ook heel erg in deze plaat, maak ik mezelf sterk. Niet qua muziekstijlen misschien, want dat zou klef of weinig authentiek geweest zijn. Maar dat ingetogen, warme en huiselijke gevoel? Dat moest zéker in de songs verweven zitten.”

Antwerpse zanger Sam De Nef. Beeld RV

Ook dichte familie kwam te pas aan deze plaat. De Nefs broer Brent schreef bijvoorbeeld mee aan de single ‘Passerby’s Ghost’, waarin die zijn ervaringen met lucide dromen vertaalde. “Hij is de enige die teksten kan schrijven die aanvoelen als de mijne,” beweert Sam over zijn broer. “Soms schrijft hij een enkel refrein of een strofe, maar elke keer lijkt het alsof hij mij telepathisch aanvoelt. Dat worden dan ineens mìjn woorden. Met niemand anders heb ik zo’n hechte connectie. Dat komt misschien door de dood van onze vader. Op de een of andere manier zijn we door die tragedie heel dicht naar elkaar toe gegroeid.”

“Mijn vader beschouw ik dan weer als de muze in mijn leven. Al is hij intussen tien jaar dood. In 2012 had hij een ongeluk met een kettingzaag. Meer weet ik daar eigenlijk niet over en misschien wil ik zelfs niets méér weten. Ik denk wel nog elke dag aan hem. Na zijn dood voelde ik ineens heel intens aan dat ik muziek moest maken om dat ellendige gevoel diep in mijzelf kwijt te raken. Of om dat toch op zijn minst te kunnen kanaliseren en een plaats te geven.

Vanaf het ogenblik dat ik een gitaar vastnam, merkte ik hoe therapeutisch muziek eigenlijk is. Het stond me ook toe om in een trance te raken en dan is mijn vader ineens terug heel aanwezig. Het ironische is dat mijn papa eigenlijk niet veel met muziek had. In de auto zong hij alleen keihard mee met Bryan Adams of Meatloaf. En op zijn begrafenis verliet iedereen de dienst op zijn lievelingslied ‘Eye of the Tiger’ van Survivor. (lacht)

Als puber is hij in mijn hoofd haast een god geworden na zijn dood. Dat is intussen veranderd. Maar door zijn overlijden ben ik op jonge leeftijd volwassen geworden. Ik denk ook meer dan anderen van mijn leeftijd aan sterfelijkheid. Ik heb heel jong geleerd dat alles voorbijgaat. Het is pijnlijk om zo vroeg al je kinderlijke onbezonnenheid te moeten opgeven. Maar misschien was dat ook niet alléén slecht: het heeft me ook bijzonder dankbaar gemaakt voor het leven en voor alle kansen die ik krijg.”

“Mag ik nog één familieband aanhalen?” vraagt De Nef aan het eind. “Mijn co-producer Pieter-Jan De Craene. Die beschouw ik eigenlijk net zo goed als familie. Op deze plaat wist hij perfect mijn gevoel naar muziek te vertalen: ik wilde dat deze songs groen, paars en donkerblauw klonken. Maar vooral naturel, herkenbaar en classic, alsof ze live in je huiskamer gespeeld werden. Heel intiem, heel eerlijk... zo moest het worden. Dat is eigenlijk het voornaamste wat ik met deze plaat wilde bereiken: intimiteit en oprechtheid. Met een béétje sparkle er overheen.” (lachje)

Dawn/Dusk is verschenen bij Unday Records.

Sam De Nef speelt o.a. 23/11 in de Ancienne Belgique, Brussel.