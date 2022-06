‘Mijn hart ligt bij VRT, maar dit is beschamend’: Siska Schoeters op matje geroepen na post over grootverdieners

Toen enkele weken geleden bekend raakte dat er zes VRT-gezichten een exclusiviteitscontract van meer dan 300.000 euro hadden, reageerde Schoeters op Instagram. Niet over de bedragen, wel over het feit dat er geen enkele vrouw bij die zes namen was. “Ik hoop dat zij mag opgroeien in een wereld waar hardwerkende vrouwen ook aan de top staan van mooie jaarlonen”, schreef ze op Instagram bij een foto van haar dochter Minnie.

Daar gaat Schoeters nu verder op door in Het Nieuwsblad. In die krant heeft ze het ook over het feit dat slechts vier van de negentien exclusiviteitscontracten bij de openbare omroep voor een vrouw zijn.

“Als je een stem hebt, mag je die gebruiken voor zaken zoals dit”, aldus Schoeters die zegt zelf tussen de 100.000 en 300.000 te verdienen. “Ik mag duidelijk zeggen: Komaan, jongens, vier van de negentien! Dat kunnen jullie echt niet meer maken. Die verhouding is middeleeuws­. Mijn hart ligt bij de VRT, maar dit potje stinkt. Dit is beschamend­.”

Maar de presentatrice werd op de vingers getikt voor de post. “Ik heb onder mijn voeten gekregen van de VRT”, klinkt het. “Ik heb een lang gesprek gehad met Ricus (Jansegers, de directeur content, red.).” Die was boos vanwege de timing van de post. “De VRT moest enkele dagen later in het parlement haar jaar­verslag voorstellen. Kijk, dat wist ik niet. Maar zelfs dan nog. Léés wat ik schrijf. Het gaat niet over mij. Het gaat over mijn dochter en haar generatie.”

“Niels (Destadsbader, red.) reageerde ook erg gepikeerd”, vervolgt Schoeters. “Hij had veertien telefoons gehad van mensen die uitleg vroegen. Ik heb hem ook gezegd: Niels, dit gaat echt niet over jou. Die post ging over gender, over de loonkloof. En ja, dat ik dacht dat die in de media niet meer bestond. Erg, hé? Ik ben veertig jaar, ik zou beter moeten weten.” (lacht)