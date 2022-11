Mijn grootmoeder maakt meer mee in haar woon-zorgcentrum dan die zeven twintigers in ‘Now What’

Aan de manier waarop een product wordt vermarkt, weet ik vaak al genoeg. Claimen “de allereerste Vlaamse (…)” te zijn is zoveel als zeggen: “Wij zijn de fiere wegbereiders. Maar wees mild voor ons, het is een experiment.” Now What beweert “de allereerste Vlaamse real life docusoap” te zijn. Dat zijn veel woorden voor een programma zonder inhoud.

Koppigheid onder tv-makers kent geen grenzen. Hoe moeilijk is het om te accepteren dat iets al bestaat en dat het format dat in je hoofd leeft geen meerwaarde heeft? Now What, waarin zeven twintigers worden gevolgd die samenhuizen in Antwerpen, is niet meer dan een Iedereen beroemd-waardige rubriek die verkocht wordt als een volwaardig (online) programma, waarvan er elke dag een nieuwe aflevering verschijnt.

Iedereen beroemd-waardig is, bij nader inzien, een overdrijving: een aflevering van Now What zou nooit heelhuids de kwaliteitscontrole van Iedereen beroemd doorstaan. En daarbij: Op kot bestaat al, en hoewel die rubriek op studenten focust, streeft Now What hetzelfde na – een handvol frisse, entertainende minuten – alleen is de uitwerking van het GoPlay-programma bedroevend, van Anderlechtiaans niveau.

Nona, Inès, Viktor, Cato, Ivor, Delano en Jente hebben verschillende achtergronden, interesses en levensdoelen maar ook iets gemeen: ze staan voor de poort naar volwassenheid. Ze wonen nu één maand samen en hebben er nog twee te gaan. Now What wil een “herkenbaar beeld schetsen van het leven van de moderne twintiger”, viel ergens te lezen, en de makers hadden wellicht Euphoria-toestanden in gedachten.

Speed snuiven op een weekdag! Stoefen over cryptomunten! Kunstwerken bekladden met pudding! Het leven van de jongeren uit Now What beperkt zich echter tot bellen met interimkantoren, zetelhangen, koken en overige alledaagse activiteiten. Na één week van Now What had zich een behoorlijk saai beeld gevormd van het zevental – mijn grootmoeder maakt meer mee in het haar woon-zorgcentrum. En ja, dat kan misschien wel de realiteit zijn, maar waarom exact zouden mensen dan moeten kijken? Waarom wordt hier geld aan gespendeerd?

Now What is ongevraagde slow televisie, Op kot maar dan slecht uitgevoerd en zonder visie, een saaie Big Brother voor mensen met te veel tijd, Kaat & co. zonder de doorvertelwaarde. Van Het leven zoals het is blijven mij specifieke scènes en het entertainmentgehalte bij, terwijl Now What heel weinig mensen zal bijblijven. Met uitzondering van de ouders van het zevental. Voor hen is Now What een manier om op de voet te volgen hoe zelfstandig leven hen afgaat, maar daarom hebben wij daar nog geen boodschap aan.

Now What is te bekijken op GoPlay.