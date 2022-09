‘Mijn boeken staan over vier locaties verspreid’: de boekenkast van Hans Bourlon

Marnix Verplancke en Stefaan Temmerman portretteren een fervente lezer tussen zijn boeken. Deze week: Studio 100-CEO en ondernemer Hans Bourlon, in Antwerpen.

“Ik ben opgegroeid in Baardegem, bij Aalst. We woonden aan de rand van een bos, buiten het dorp. Wanneer in de lente de bladeren op de bomen kwamen, hadden we geen tv meer, omdat ze de ontvangst van de antenne op het dak stoorden. Dus toen lazen we. Het huis stond vol boeken, ook dat van mijn grootouders trouwens. Mijn grootvader was kunstschilder, met een grote collectie kunstboeken. Gustaaf De Smet, James Ensor, Frits Van den Berghe, ik bleef maar bladeren en kijken. Ik herinner me ook de Davidsfonds-boeken waarvan je de bladzijden zelf moest opensnijden. Het heeft een vroegrijpe lezer van me gemaakt. Met grote liefdes, zoals Willem Frederik Hermans’ Nooit meer slapen, waarvan ik een stuk of zes verschillende uitgaven heb, net zoals van Ivan Toergenjevs Vaders en zonen en van de gedichten van Richard Minne. Boeken die me echt dierbaar zijn, wil ik in meerdere versies hebben.

“Ik koop bijna wekelijks boeken en besef dat ik ze nooit allemaal zal kunnen lezen, maar ik kan het niet laten. Ze staan verspreid over vier locaties, een deel ervan bij anderen in huis. Dan lees ik iets in de krant of vertelt iemand me over een boek dat hij gelezen heeft, en dan denk ik: hé, dat is interessant. Ooit kocht ik de Encyclopedia Britannica. Het grootste deel zit nog in cellofaan, maar ik ben trots dat ik ze heb. Ook de volledige Russische bibliotheek van Van Oorschot heb ik me aangeschaft, al had ik er in mijn jeugd al heel wat van gelezen. Op een dag raakte ik in gesprek met Bruno Wyndaele. ‘Ik heb Ivan Gontsjarovs Oblomov gelezen’, zei hij. ‘Ik ook,’ antwoordde ik, waarna hij opmerkte dat wij wellicht de enige twee Vlamingen waren die dat echt hadden gedaan. Een grandioze roman is het, over een man die alleen maar in bed ligt en geen zin heeft om eruit te komen. Heerlijk, denk ik vaak, zou ik ook eens moeten doen.

“De laatste jaren ben ik vooral kunstboeken beginnen kopen; nieuwe, maar ook oude, waarvoor ik antiquariaten afschuim. Het heeft te maken met Het Kunstuur, het initiatief van mijn broer Joost en mij waarbij we Belgische schilderijen uit de periode 1850 tot 1950 tonen in Mechelen en Hasselt, en bekende Vlamingen het verhaal achter die schilderijen laten vertellen. Zo hebben we Rudi Vranckx laten vertellen over schilderijen die tijdens WO I gemaakt waren aan het front en Fatma Taspinar over Constant Permekes Moeder en kind, een bijzonder intens werk waarop de vrouw van de schilder te zien is met het zoontje dat gestorven is aan de mazelen.

“Ik schrijf in boeken, wat sommige mensen wellicht misdadig vinden. Het helpt me om scherp te onthouden wat ik gelezen heb. Kijk, ik had een ‘nonkel pastoor’, nonkel Herman, die een onwaarschijnlijk grote verzameling boeken had. Na zijn dood mochten alle neven en nichtjes meenemen wat ze wilden, wat ik ook gedaan heb natuurlijk, waarna de rest in dozen werd gestopt. Er kwam een opkoper die vluchtig telde hoeveel dozen er stonden en daarna zijn prijs gaf: 100 euro. Ik denk dat mijn boeken ook zo zullen eindigen, en dan geeft het niet dat er wat in geschreven staat.”