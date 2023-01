‘Mijn bibliotheek is nu ook mijn warroom’: de boekenkast van Roger Housen

Dirk Leyman en Stefaan Temmerman portretteren een fervente lezer tussen zijn boeken. Deze week: kolonel buiten dienst en defensiespecialist Roger Housen (62) in Koersel.

“Mijn boeken staan in mijn werkkamer, die sinds de Russische invasie in Oekraïne tegelijk mijn warroom is geworden. Ik heb er mijn stafkaarten van Oekraïne, volg er de situatie op het slagveld en maak er analyses over het oorlogsverloop.

“‘De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel’, zei de Amerikaanse schrijver Mark Twain ooit. Dat geldt zeker voor de krijgsgeschiedenis. Alle begane Russische blunders in Oekraïne zijn al vaker onder een of andere vorm gemaakt door andere legers, in eerdere oorlogen.

“Maar om de oorzaken of de context van een oorlog te begrijpen, moet je verder kijken. Dan bieden ook schrijvers zoals Joseph Roth, Stefan Zweig, Barbara W. Tuchman, Thomas Mann, Christopher Clark of Gabriele Tergit houvast en verklaringen. En vanzelfsprekend de Russische klassieken. Ze weten ongelooflijk treffend de tijdgeest van een bepaalde periode te vatten en duiden ‘vanaf de zijlijn’ scherp het hoe en waarom van conflicten.

“Ik lees altijd op papier. Een boek moet je kunnen voelen en ruiken. De bladzijden moeten ritselen. Mijn boekenverzameling is enigszins ongewoon omdat ze voor ongeveer driekwart uit Engelstalige werken bestaat. Ik heb bovendien in de VS gestudeerd en gewerkt. Zo stak ik telkens weer met een grote stapel nieuwe boeken de oceaan over, al liet ik door mijn talloze verhuizingen ook met pijn in het hart veel achter. Mijn eerste verblijf in de VS was nog in het pre-Amazontijdperk, met een enorm aanbod aan megaboekwinkels, soms wel meer dan 10.000 vierkante meter groot. Honderden meters rekken met boeken, allemaal netjes thematisch geordend. Uren aan een stuk kon ik er ronddwalen, boeken uitkiezen, een koffie drinken, keuren en besnuffelen. Ieder bezoek was een haast orgastische ervaring. (lacht)

“Ik verwees daarnet naar Mark Twain; hij plantte bij mij als kind de leesmicrobe met de avonturen van Tom Sawyer en Huckleberry Finn. Samen met De vijf van Enid Blyton, de populaire Britse kinderboekenreeks over vier kinderen en een hond die samen mysteries oplossen. Ik las toen ook al graag verhalen over Romeinse veldslagen.

“Ik was verslaafd aan lezen. Voor mijn twaalfde verslond ik zowat de hele jeugdbibliotheek van mijn geboortedorp. De bibliothecaris liet me weten dat ik naar de adolescenten- en volwassenafdeling mocht ‘overgaan’, op voorwaarde dat mijn ouders hun schriftelijk fiat gaven. Zo geschiedde. Het eerste wat ik toen deed, was in de leeszaal Ik, Jan Cremer lezen.” (schatert)

“Ik ben een leesomnivoor: naast werkliteratuur ook veel binnen- en buitenlandse media en fictie. En er is mijn ‘zwembadliteratuur’. Goeie boeken waarvoor je weinig inspanning moet doen om in het verhaal te komen, genre Stephen King. Ik laat mij hoofdzakelijk leiden door lijstjes in de weekend- en jaaroverzichten of door boekenverwijzingen van columnisten en journalisten.

“Tot voor kort ook door de tips uit Brommer op zee. Ontzettend jammer dat dit boekenprogramma is stopgezet. De onverlaat die deze beslissing nam, zou ik weleens tussen drie en vier uur ’s nachts in een donker steegje willen tegenkomen. Om hem of haar eens goed ‘mijn gedacht’ te zeggen.” (lacht)