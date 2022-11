‘MIDMID MONDIAL’-podcasthost Sam Kerkhofs: ‘Beknopt over voetbal praten is zeker niet onze grootste kwaliteit’

Wie het WK wil volgen maar dat liever zonder Karl Vannieuwkerke en zijn usual suspects doet, moet dezer dagen op Play4 zijn. Daar is Sam Kerkhofs (34) een van de gezichten van MIDMID MONDIAL, een lowcost kruising tussen een podcast en een televisieprogramma waarin je elke dag wordt bijgepraat over wat er zoal in Qatar gebeurt.

Een pingpongtafel, een dartbord, een fors uit de kluiten gewassen koelkast en een al even gigantisch televisiescherm. De redactieruimte van MIDMID MONDIAL lijkt weggeplukt uit een Pinterest-lijstje van meest tot de verbeelding sprekende mancaves.

Maar alle hebbedingen die er staan zijn puur functioneel, verzekert Kerkhofs ons. Ze moeten ervoor zorgen dat hij en zijn team het nog tot en met 18 december - de dag waarop de finale van het WK wordt gespeeld - zonder voetbal-indigestie kunnen uitzingen.

En dat wordt een uitdaging. Kerkhofs en co. hebben het zichzelf niet makkelijk gemaakt. MIDMID MONDIAL is er tijdens het WK elke dag. Een ideetje van co-host Evert Winkelmans, zo blijkt. “Hij heeft me overtuigd om elke dag een aflevering te maken. En ja, dus ook op de dagen waarop er niet gevoetbald wordt. (droog) Volgens Evert zullen we net op die dagen het verschil kunnen maken.”

MIDMID MONDIAL is een spin-off van MIDMID, een van de populairste voetbalpodcasts van het land, waarin Kerkhofs en Winkelmans elke week proberen een levende voetballegende zo veel mogelijk sappige verhalen te ontfutselen. Pogingen die tegenwoordig elke week door zowat 100.000 luisteraars én kijkers worden gevolgd.

Want MIDMID is niet alleen op de gebruikelijke podcastplatformen te vinden. Je kan de uitzendingen ook bekijken op YouTube en de sportzender Play Sports. Een geslaagd experiment, dat nu navolging krijgt op Play4, waar MIDMID MONDIAL elke dag om 23 uur op antenne komt. Al haast Kerkhofs zich om te benadrukken dat MIDMID MONDIAL, ondanks de aanwezigheid van camera’s, in de eerste plaats een podcast is. “Het blijft vooral in de zetel zitten en over voetbal lullen.”

De kleine en de lange

Toegevingen aan het televisieformat zijn er dan ook amper. “We gaan nu niet plots een draaiboek opstellen met onderwerpen die per se aan bod moeten komen. We willen de vrijheid hebben om lang en uitgebreid over de dingen te praten die ons interesseren. Liever dat dan elke dag de obligate vijf minuten over Messi, de Rode Duivels en Ronaldo.”

Al moeten Kerkhofs en Winkelmans hun uurwerk de komende weken wel net iets nauwgezetter in de gaten houden dan ze dat gewoon zijn. “Bij een gewone MIDMID maakt het niet uit hoelang de uitzending duurt. Nu moeten we die tot een uur beperken. Eigenlijk zelfs tot vijftig minuten, want er moeten ook twee reclameblokken tussen. Dat wordt aanpassen. Wanneer Evert en ik na een goede aflevering van MIDMID op zoek gaan naar de beste stukken, blijken die meestal na het uur te zitten. (lacht) Het is zeker niet onze grootste kwaliteit om beknopt over voetbal te praten.”

Kerkhofs mag dan als schermgezicht een nieuwkomer zijn in de sportwereld, hij is er wel al langer een bekende naam. Naast zijn bezigheden als podcasthost is hij CEO van Sporthouse Group, een bedrijf dat onlinecontent levert voor merken als Club Brugge, Anderlecht en de Belgische voetbalbond en ook de socialmedia-accounts van sterren als Kevin De Bruyne, Max Verstappen en Dries Mertens up-to-date houdt.

Het bedrijfsplan voor Sporthouse Group werd trouwens aan de keukentafel van die laatste geschreven. “Dries en ik kennen elkaar al heel lang”, vertelt Kerkhofs. “In het middelbaar zaten we bij elkaar in de klas en gingen we als ‘de kleine en de lange’ door het leven. Dries ging daarna in Nederland voetballen, brak door bij FC Utrecht en kreeg op een avond toen we met een paar vrienden bij hem thuis waren plots telefoon van zijn manager. Die wou dat Dries een eigen website startte. Omdat ik toen informatica studeerde, stelde ik voor om dat voor hem te doen.”

Nacer Chadli, toen ploegmaat van Mertens, zag ook wel iets in zo’n website en vroeg Kerkhofs om voor hem hetzelfde te doen. Kerkhofs maakte filmpjes en schreef artikels en slaagde er zo in om behoorlijk wat trafiek naar de sites van Mertens en Chadli te lokken.

Dat viel ook de mensen bij Nike België op. Die nodigden Kerkhofs - toen nog student - uit voor een koffie. “Ze deden me het voorstel om de onlineaanwezigheid van hun grote namen - toen waren dat Steven Defour en Vincent Kompany - verder uit te bouwen. Ze wilden me daarvoor ook betalen. Superveel was dat niet, maar wel genoeg om de huur te betalen en voldoende over te houden om te eten. Ik ben toen met een klein hartje naar huis gereden om daar te vertellen dat ik met school wou stoppen. Nergens voor nodig, zo bleek. Tot mijn grote verbazing trok mijn vader meteen een fles champagne open. Het moet zowat het vlotste ‘ik wil stoppen met school’-gesprek zijn geweest uit de geschiedenis.”

Ook een paar maanden later, toen Sam met de socialmedia-accounts van Mertens en co. begon te experimenteren, moedigde vader Kerkhofs zijn zoon aan om daar vooral in verder te gaan. “Terwijl niemand een euro wou geven voor wat we op die kanalen deden. Social media werden toen nog als een voorbijgaand fenomeen beschouwd. Maar mijn vader zag hoeveel tijd ik en mijn vrienden op die social media spendeerden en was ervan overtuigd dat ook het grote publiek wel zou volgen.”

Amuseren en onnozel doen

Dat gebeurde uiteindelijk ook en Sporthouse Group werd groot met de content die ze in opdracht van een hele waslijst klanten op maat van social media maakten.

Anno 2022 werken er 23 mensen bij het bedrijf van Kerkhofs. Aan het eind van dit jaar hopen ze bij Sporthouse Group een omzet van om en bij 2 miljoen euro gedraaid te hebben.

Toch omschrijft Kerkhofs zichzelf, wanneer we hem daarnaar vragen, als de CEO van een niet zo serieus bedrijf. “Mensen die hier werken of stage lopen zullen begrijpen wat ik daarmee bedoel. Er zijn hier weinig regels en van een hiërarchie is nauwelijks sprake. We stoppen veel tijd in het ons amuseren en onnozel doen. Zo maak je ruimte voor creativiteit.”

Bij dat amuseren en onnozel doen geeft Kerkhofs graag het goede voorbeeld. In MIDMID of 90 minutes, nog zo’n voetbalpodcast waarin hij wekelijks opdraaft, deelt hij verhalen over zatte avonden en uit de hand gelopen boottochtjes op de Bosporus of gaat hij als een soort mascotte de aftrap geven voor een wedstrijd van Cercle Brugge.

“Over dat laatste heb ik wel even nagedacht. Ik mag niet het aapje in het circus worden. Maar als dat soort dingen sporadisch blijft, moet het kunnen, vind ik. Dat is nu eenmaal wie ik ben. Ik hou van onnozel doen, of ik nu in de zetel zit bij een podcastopname of in een vergaderzaal bij een klant. Onze klanten weten dat ondertussen ook. Manu Leroy, hoofd marketing bij de voetbalbond, zet onze meetings altijd een kwartier vroeger in mijn agenda omdat hij weet dat ik anders toch te laat kom. Maar begrijp me niet verkeerd: ik mag een goede sfeer dan wel heel belangrijk vinden, dat betekent niet dat we onze job hier niet serieus nemen. Als iemand er de kantjes af loopt, zal die daarop aangesproken worden.”

Met een klantenportefeuille als die van Sporthouse Group moet dat ook wel. Vooral het selecte kransje atleten voor wie Kerkhofs en co. de socialmedia-accounts beheren, spreekt tot de verbeelding. Vijf zijn dat er tegenwoordig. En met Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Max Verstappen, Charles De Ketelaere en Dennis Praet zijn het stuk voor stuk grote namen.

Een bewuste keuze, legt Kerkhofs uit. “Een paar jaar geleden hebben we beslist dat we enkel met de allerbesten wilden werken. Dat moest ook. Wat we voor die atleten doen levert niet het grote geld op, terwijl je er wel je beste mensen op moet zetten. Maar wanneer we voor Kevin of Max een filmpje maken, gaat dat wel de wereld rond. We zien het dus vooral als een soort marketing voor ons bedrijf. Bij pakweg een middenvelder van KV Kortrijk speelt dat effect veel minder. Die zal op dit moment dan ook geen klant meer kunnen worden bij ons. Wat niet betekent dat we voor die spelers niks meer doen. Toen Tuur Dierckx met Westerlo naar eerste klasse promoveerde wou hij graag een visual om op zijn social media mee uit te pakken. Daar zorgen wij dan graag voor.”

Met de vijf namen op de A-lijst gaat de samenwerking net iets verder. Als Verstappen bijvoorbeeld een nieuwe wagen test, dan laat hij Kenneth Staelens - de man die nu bij de Rode Duivels in Qatar video’s maakt - met een privéjet overvliegen om daar een flitsend filmpje van te maken. Het afscheid van Dries Mertens bij Napoli werd gevierd met een Sporthouse-video vol hoogtepunten. En wanneer Kevin De Bruyne na een wedstrijd de kleedkamer binnenkomt, vindt hij daar op zijn telefoon een paar voorstellen van tweets die hij bij wijze van reactie de wereld in kan sturen.

Voetbalromantiek

Of op die manier de spontaniteit en de romantiek van de voetballerij, waar Kerkhofs en Winkelmans in MIDMID zo op teren, niet verloren gaat, willen we weten. “Ik vind van niet. Bij alles wat we doen staat authenticiteit voorop. We proberen ook de atleet er steeds zoveel mogelijk bij te betrekken.

“Neem nu het Napels-filmpje dat we voor Dries maakten. Het idee om door een snelle montage van beelden te laten zien wat een rollercoaster de voorbije jaren zijn geweest, kwam van hem. De beelden die je ziet heeft hij zelf met zijn gsm gemaakt. Twee avonden lang heeft hij me die door zitten sturen.

“En als Kevin met City van Brentford verliest, komen we niet met een clichéfilmpje waarin hij laat weten dat ze sterker zullen terugkomen. Neen, dan kiezen we voor een filmpje dat een van zijn vrienden bij hem thuis maakte waarin je ziet hoe Kevin zo’n nederlaag verwerkt door met zijn kinderen te spelen. Echter wordt het toch niet?

“Dus neen, ik vind niet dat bedrijven als het onze de romantiek uit het voetbal weghalen. Integendeel zelfs. Zonder ons zou je nog veel minder te zien krijgen van het leven dat die voetballers naast het veld leiden.”

Al gaat de aandacht de komende weken vooral naar wat er op het veld gebeurt. In tegenstelling tot de meeste analisten ziet Kerkhofs de Duivels mooie dingen doen in Qatar, zelfs na de erg moeizame zege tegen Canada.

Al is dat optimisme ook deels door opportunisme ingegeven. “Het WK in Qatar leeft voorlopig niet op de manier zoals dat bij vorige toernooien het geval was. Daar zit de winter zeker voor iets tussen. Terwijl we zo’n WK normaal gezien vieren door met zijn allen in Leuven op de Oude Markt dronken naar de Rode Duivels te kijken, is het nu donker en koud buiten. Mochten de Duivels er in de eerste rond uit gaan, dan dreigt de interesse helemaal in te zakken. Dat zou echt een ramp zijn. Ook voor ons programma.

(valt stil) “Hoewel. Als onze nationale ploeg vroeg naar huis moet, kunnen we voor de laatste matchen van het WK misschien een paar Rode Duivels in de studio krijgen. Al is het wel heel egoïstisch om daar nu al over te speculeren. Laten we er maar gewoon van uitgaan dat het wel goed komt.”

