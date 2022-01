Microsoft neemt spelontwikkelaar Activision Blizzard over voor bijna 69 miljard dollar

Het Amerikaanse technologieconcern telt om precies te zijn 68,7 miljard dollar (60,3 miljard euro) neer voor de game-ontwikkelaar. Microsoft is bereid om 95 dollar (83,6 euro) te betalen per aandeel van het beursgenoteerde bedrijf. Het gaat om een premie van meer dan 45 procent op de slotkoers van Activision Blizzard van maandag. “Deze overname zal de groei van Microsofts gamingactiviteiten over mobiele toestellen, pc’s, consoles en de cloud heen versnellen”, luidt het. Wereldwijd telt Activision bijna 10.000 werknemers.

De laatste tijd is Activision Blizzard veel in het nieuws vanwege problemen rondom seksisme en wangedrag van medewerkers. Eerder deze week meldde zakenkrant The Wall Street Journal nog dat de onderneming sinds vorige zomer tientallen medewerkers heeft ontslagen en nog eens zo’n veertig heeft bestraft om grensoverschrijdend gedrag. Huidig CEO van Activision Blizzard, Bobby Kotick, blijft desondanks aan het hoofd staan.

De positie van Kotick, die Activision al drie decennia leidt, staat naar verluidt wel ter discussie bij zijn eigen personeel. Veel medewerkers zouden vinden dat dat hij beter ontslag kan nemen aangezien er ook kwesties aan het licht zijn gekomen waarin Kotick zelf wordt beschuldigd. Activision blijft de beschuldigingen tegen Kotick evenwel ontkennen.

Beeld EPA

Xbox

Het gaat om veruit de grootste overname in de gamebranche ooit; nog maar een week geleden nam Take-Two, de uitgever achter grote bekende games als Grand Theft Auto en Red Dead Redemption, concurrent Zynga over voor 12,7 miljard dollar (11,2 miljard euro), wat toen het nieuwe record was.

Eens de deal rond is, wordt Microsoft naar eigen zeggen het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld, na het Chinese Tencent en het Japanse Sony. Het Amerikaanse concern is zelf al lange tijd actief in de gamingsector, met name met zijn spelconsole Xbox, en bezit momenteel via uitgever Xbox Game Studios ook al meer dan twintig gameontwikkelaars. Door de titels van Activision in handen te krijgen, kan Microsoft zijn eigen exclusieve spelaanbod voor de Xbox uitbreiden en beter concurreren met de PlayStation5 van rivaal Sony. Die doet al langer goede zaken met exclusieve games die niet op andere spelcomputers verschijnen.

De meeste games van Activision kwamen al uit op de Xbox-consoles. De grootste gameserie van Activision, Call of Duty, werd met name succesvol dankzij Microsofts onlineplatform Xbox Live, waarmee spelers met elkaar verbinding kunnen maken voor zogeheten multiplayer-wedstrijden.