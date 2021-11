Microsoft maakt Netflix voor videogames

Twintig jaar na de lancering van Xbox zijn voor Microsoft de gameconsoles, die inmiddels in het tv-kastje van tientallen miljoenen gamers staan, stilaan van ondergeschikt belang. Geen consoles meer, maar de focus op games verdwijnt niet. Met de Xbox Game Pass brengt Microsoft een Netflix-achtige abonnementsdienst op de markt, als ‘fundering’ voor hun videogameaanbod.

Enkele dagen na de release van Forza Horizon 5 waren al meer dan tien miljoen spelers in de weer met de nieuwe racegame, vijf keer meer dan voorganger Forza Horizon 4 in diezelfde tijdspanne. Maar slechts een minderheid van de Forza Horizon 5-spelers heeft de game ook effectief gekocht: voor Xbox, het videogamemerk van techgigant Microsoft, is het wat tv-streamingdienst Netflix een ‘Original’ zou noemen, een titel die spelers naar zijn videogameabonnementsdienst Xbox Game Pass moet lokken. Tegen 8 december staat er al een volgende klaar: Halo Infinite, de zesde grote editie van de bekende reeks first person-shooters. Voor ongeveer 10 euro per maand (13 met meer toeters en bellen erbij) kunnen gamers met een Xbox-console of een stevige pc die games spelen, tussen een aanbod van honderden andere, in plaats van er de retailprijs van meer dan 60 euro voor te betalen.

Xbox Game Pass verscheen relatief laat op het gameabonnementsfeest: toen het in 2017 werd gelanceerd, waren concurrerende diensten als PlayStation Now (op de PlayStation-consoles van Sony) en EA Play (waarmee videogamegigant Electronic Arts zijn oudere games beschikbaar maakt) al enkele jaren live. Maar de Xbox-dienst werd snel een lieveling onder gamers. Het is momenteel ook veruit de grootste: de laatste cijfers die de gamebedrijven publiek maakten, begin dit jaar, hebben het over 18 miljoen Game Pass-abonnees, tegenover 13 miljoen EA Play-leden en 3,2 miljoen PlayStation Now-spelers.

Via Game Pass bereikte racegame 'Forza Horizon 5' op enkele dagen tijd 10 miljoen spelers. Beeld Microsoft

Zwaar geïnvesteerd

Drie opstekers verklaren dat succes. Ten eerste is er de breedte van het aanbod. Xbox Game Pass heeft minder titels dan bijvoorbeeld PlayStation Now, maar voor Sony is die laatste dienst vooral een vehikel om zijn oudere eigen titels onder de aandacht te houden. Splinternieuwe PlayStation-games, zoals binnenkort bijvoorbeeld Horizon: Forbidden West, verschijnen ook niet meteen op PlayStation Now. Op Xbox Game Pass, daarentegen, verschijnt wekelijks een interessante mix van die eigen games, die meteen beschikbaar worden voor abonnees, maar ook gloednieuwe games van onafhankelijke gamebedrijven (recente toppertjes zijn onder meer Unpacking en The Artful Escape), eveneens back catalogue-titels, en – dankzij een overeenkomst die Microsoft vorig jaar sloot met Electronic Arts – de volledige EA Play-catalogus.

Een tweede reden waarom Xbox Game Pass de grootste en boeiendste gameabonnementsdienst is: Microsoft heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in nieuwe originele content, die dus ook primair op Game Pass komt. Het bedrijf kocht onder meer Bethesda, het Amerikaanse gamehuis achter gametoppers als Doom, Fallout en Skyrim, en brengt toekomstige games uit die reeksen uitsluitend op zijn eigen merk uit.

Ook is er de breedte aan platformen waarop Xbox Game Pass beschikbaar is. De games kunnen worden gedownload op een Xbox-console of een Windows-pc, maar met een (voorlopig nog experimentele) streaminginfrastructuur kunnen de meeste games ook op een Android- of Apple-smartphone of -tablet worden gedraaid. Inclusief dus grote, rekenkracht vretende games als Halo Infinite: alle verwerking van de graphics gebeurt in serverparken van Microsoft.

Beeld uit 'Halo Infinite', dat op 8 december meteen op Xbox Game Pass verschijnt. Beeld Microsoft

En die brede waaier van beschikbare platformen sterkte Microsoft in wat de vierde en wellicht belangrijkste opsteker is voor Game Pass: de dienst staat pal in het midden van het Xbox-aanbod, waar de abonnementen van andere gamemerken eerder middelpuntvliedend zijn. “Het is het beton onder alles wat we doen”, zegt Jerret West, de marketingbaas van Xbox. “Het platform waarop al de rest steunt.”

Ontdekkingen

In zekere zin is Game Pass daardoor belangrijker voor Microsoft dan de Xbox-consoles, waarvan nu ongeveer 20 jaar geleden de eerste op de markt kwam, maar die nooit de toppositie hebben bereikt: ze blijven bij iedere nieuwe generatie van consoles tweede of zelfs derde viool spelen. Wel zit er momenteel een kleine kink in de groei: Xbox Game Pass zag dit jaar slechts 37 procent groei, zo bleek uit een financieel rapport van Microsoft, en het doel was 48 procent.

Bovendien is er de vraag hoe Microsoft productiebudgetten tot een half miljard dollar – de kostprijs om Halo Infinite te maken bijvoorbeeld – denkt te kunnen terugverdienen met vooral abonnees. Ter vergelijking: de duurste Netflix-productie tot nu toe, actiefilm Red Notice met Gal Gadot, Dwayne Johnson en Ryan Reynolds, had een prijskaartje van 200 miljoen dollar, en Netflix heeft met zijn 210 miljoen wereldwijde abonnees vlot vijf keer de maandelijkse inkomsten die Microsoft uit Xbox Game Pass haalt.

Maar gameabonnementen zijn ook nog relatief nieuw voor de consument en de nieuwe consumptiedynamiek die ermee gepaard gaat, is nog aan het groeien. Net zoals de interesse voor Netflix de afgelopen jaren toenam omdat kijkers er ook anders onontdekte commerciële toppers als La Casa de Papel gingen bingewatchen, ontluikt er stilaan iets soortgelijks op Game Pass. “De ontdekking van nieuwe games is onwaarschijnlijk”, zegt West. “Abonnees spelen 40 procent meer games, en ze spelen 30 procent meer genres dan ze deden toen ze alleen maar hun games kochten.”