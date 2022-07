► Mick Jagger refereert aan Nederlandse fan die viraal ging: ‘Fijn dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer’

Bekijk: Mick Jagger over sneer van boze Nederlandse fan

Het concert van de Stones werd een paar weken geleden afgelast vanwege ziekte onder de bandleden. Een opmerking van boze fan Corry ging het internet over, nadat ze zei voortaan liever naar Frans Bauer te gaan omdat die nooit ziek is. “Blij dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer,” pikte Jagger daar gisterenavond op in. En dat in zijn beste Nederlands. Ook Frans Bauer deelde een video van Jaggers mop: “Superleuk en een eer dat zo’n wereldster en icoon je noemt in zijn concert.”

Het concert van de iconische band werd begin vorige maand op het laatste moment afgelast vanwege een coronabesmetting bij Jagger, die dus wel ziek was. Corry, al tientallen jaren fan van de Britse rockers, was voor de camera’s van ‘Hart van Nederland’ woest. Ze had niet alleen al sinds ‘s ochtends in de rij gestaan, ze had ook nog talloze ‘kuttrappen’ beklommen om het stadion in te komen. Dat Jagger last minute positief testte, daar kon ze niet bij. “Zo’n test moet je ‘s ochtends in je neus duwen!”

Achteraf had ze spijt van haar hevige reactie, die volgens haar een beetje werd aangemoedigd door de verslaggever. Ze kreeg voor haar gevoel het halve land over zich heen, maar die mensen beseften niet wat de band voor haar betekent. Corry’s dochter kreeg ooit drie herseninfarcten en de muziek van de Stones hielp haar door die zware tijd, zei ze.

Ze was donderdagavond dan ook van de partij.