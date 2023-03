Michiel Dhont, broer van Lukas Dhont: ‘Nu is de regel: op familiefeesten praten we niet meer over het werk’

Als Close zondag een Oscar wint, zullen er niet één, maar twee juichende Dhonts op het podium verschijnen. Michiel Dhont (29) is de ‘kleine’ broer van Lukas (31), maar sinds enkele jaren ook zijn producent, klankbord en beschermengel.

Het is niet een en al champagne, zo’n Oscar-campagne. Veel meer dan vier uur per nacht slaapt Michiel Dhont al een paar maanden niet meer. Als producent van Close, de film die zijn broer Lukas regisseerde, laveert hij dezer dagen voortdurend tussen twee tegengestelde tijdzones – wanneer België slaapt, wordt L.A. wakker, en omgekeerd.

Maar de finish is in zicht. Zondag weten we of Close als eerste Belgische langspeelfilm ooit een Oscar wint. En wat het resultaat ook wordt, de broers Dhont zullen kunnen terugblikken op een avontuur dat alle verwachtingen overtrof. Of hoe omschrijf je het anders, wanneer iemand voor het eerst een film produceert, en meteen voor de Oscars genomineerd raakt? “Het is heel speciaal om met je eerste film meteen dit traject mee te maken, en het hoogst mogelijke te kunnen doen”, beseft Michiel Dhont, enkele dagen voordat hij opnieuw naar L.A. afreist voor de Oscar-ceremonie.

Broer Lukas Dhont holde als kind al met een camera door het huis terwijl hij zijn gezinsleden regisseerde. Dat Michiel er toen ook al van droomde om filmproducent te worden, lijkt minder waarschijnlijk. “Ik heb veel harder dan Lukas moeten zoeken naar wat ik wou doen”, beaamt hij. “Als kind wou ik van alles worden, van architect over modeontwerper tot zaakvoerder in het bedrijf van mijn vader. Ik ging uiteindelijk economie studeren, maar stapte al snel over naar film op het KASK.”

Afwisseling nodig

Dhont studeerde af als filmregisseur, maakte na zijn studies enkele kortfilms, en leek zo precies hetzelfde pad als zijn broer op te gaan. Maar een poging om een eigen langspeelfilm van de grond te krijgen, mislukte. “Ik heb in die periode ingezien dat vier jaar lang aan één verhaal schrijven, zoals Lukas doet, niets voor mij was. Toen ik op het KASK zat, is mijn passie voor productie beginnen te groeien, en ik weet nu dat ik er veel meer voldoening uit haal om verschillende mensen tegelijkertijd te helpen om hun project op poten te zetten. Ik heb veel afwisseling nodig.”

“Lukas en ik praatten al heel lang over samenwerken. Maar toen hij aan Girl begon, was ik nog maar 21 jaar. Te vroeg dus. Maar toen Lukas’ vaste producent Dirk Impens aankondigde dat hij binnenkort op pensioen zou gaan, was het voor ons meteen duidelijk dat wij samen verder zouden gaan.”

Toch kreeg Michiel zijn job als producent van Close niet cadeau. “Lukas is zeer ambitieus. Hij zou nooit iemand zijn film laten produceren, enkel en alleen omdat die zijn broer is. Maar, zonder mezelf te willen ophemelen, hij zag wel bepaalde kwaliteiten in mij. Op organisatorisch, én ook op creatief vlak – doordat ik zelf regie heb gestudeerd, ken ik ook die kant van het verhaal.”

Michiel Dhont: ‘Ik herken veel van mezelf in het verhaal van 'Close'. Ik werd als kind heel zwaar gepest.' Beeld Thomas Nolf

Bovendien lagen de thema’s van Close – vriendschap, mannelijkheid, kwetsbaarheid – ook Michiel erg na aan het hart. “Close is ontstaan uit de inspiratie van Lukas en Angelo Tijssens, maar ik herken ook veel van mezelf in het verhaal. Ik werd als kind heel zwaar gepest, eerst in de lagere school, later opnieuw in de middelbare school. Vroeger moest je als jongen voetbal spelen, of je was geen jongen. En ik hield niet van voetbal. Daardoor kreeg ik al snel een stempel opgekleefd, en dat maakte me als jong kind heel onzeker. Daardoor heb ik net als Lukas ook soms mannelijke vriendschappen weggeduwd.”

Over zijn limieten

Michiel groeide op als de kleine broer van Lukas, maar die hiërarchie is vandaag verdwenen. “Vroeger beschermde Lukas mij, en hij blijft natuurlijk wel mijn grote broer, maar we zijn ook volwassen geworden. We beschermen elkaar nu. Als producent doe ik dat bijvoorbeeld door erop toe te zien dat als Lukas acht maanden lang de hele wereld rondreist, dat op een manier gebeurt die haalbaar is. Door zijn enorme motivatie en ambitie zou Lukas soms over zijn eigen limieten gaan. Daarom zorg ik ervoor dat hij in de best mogelijke condities kan werken. Dat hij bijvoorbeeld in Amerika ondersteund wordt door een goede ploeg, en dat hij niet in het holst van de nacht moet opstaan om een vlucht te halen.”

Michiel Dhont: 'We moeten onszelf en onze broederband beschermen, want we willen nog zeker dertig jaar samen films maken.' Beeld Thomas Nolf

Samenwerken als broers heeft veel voordelen, maar het vereist ook duidelijke afspraken. “Doordat we broers zijn, gingen we er in het begin zowat van uit dat we 24/7 aan het werk waren. Normaal gezien belden we mekaar geregeld om gewoon te horen hoe het met de ander ging, maar op een bepaald moment draaide dat telkens uit op een gesprek over professionele zaken. En als we op familiefeesten waren, ging het alleen nog maar over Close. Dan gingen we in een hoekje zitten en bespraken we welke actrices we zouden willen casten. Na een tijdje beseften we wel dat we het op die manier niet zouden volhouden. Toen hebben we grenzen gesteld aan onszelf en aan elkaar, om beter het onderscheid tussen privé en professioneel te maken. Nu is de regel: op familiefeesten praten we niet meer over het werk.” (lacht)

“En ja, tijdens de awardscampagne loopt het weer wat meer dooreen, maar tijdens de productie en postproductie van Close zorgden we ervoor dat we overdag momenten inplanden om professionele zaken te bespreken. En dat dus niet meer op elk moment van de dag deden via Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail en telefoon. We moeten onszelf en onze broederband beschermen, want we willen nog zeker dertig jaar samen films maken.”

De Oscars worden uitgereikt in de nacht van 12 op 13 maart.