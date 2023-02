Michelle Williams (42) speelt Steven Spielbergs moeder: ‘Het was emotioneel voor hem om zijn ouders weer tot leven te zien komen’

Met The Fabelmans kreeg Michelle Williams de moeilijkste opdracht in haar lange acteercarrière: de moeder van Steven Spielberg spelen, voor de neus van de legendarische regisseur himself. Een enorme uitdaging, die Williams op haar 42ste een vijfde Oscarnominatie opleverde.

The Fabelmans wordt wereldwijd gepromoot als een semiautobiografische film, maar dat is een grof understatement: het verhaal, gebaseerd op Steven Spielbergs eigen jeugd, is historisch accurater dan de vele geschiedenisfilms (Lincoln, Schindler’s List...) die hij draaide. In The Fabelmans gaat Spielberg voor het eerst expliciet aan de slag met zijn grote tienertrauma, dat in zijn vroegere films al op subtielere wijze de kop opstak (E.T. is het duidelijkste voorbeeld): de scheiding van zijn ouders, toen Spielberg 19 was.

The Fabelmans gaat over de jonge Sammy Fabelman, een onverholen alter ego van de regisseur zelf, en zijn ouders Mitzi en Burt – in het echte leven Leah Adler en Arnold Spielberg, overleden in 2017 en 2020. De rol van zijn moeder schonk Spielberg aan Michelle Williams. Wanneer we haar spreken, heeft de 42-jarige actrice nog steeds het korte kapsel dat ze zich aanmat om Mitzi te spelen. Een look die ze aan Leah Spielberg zelf ontleende.

“The Fabelmans is fictief in die zin dat de namen niet overeenkomen met de realiteit”, zegt Williams. “Maar alle situaties die je in de film ziet, zijn echt gebeurd, en ook voor mijn vertolking heb ik me kunnen baseren op wie Leah Adler echt was. Ik kreeg van Steven een heel pak materiaal – familievideo’s, foto’s, muziek die Leah speelde of waar ze naar luisterde... Die verzamelde ik allemaal op een iPad, zodat ik er altijd gemakkelijk naar kon teruggrijpen. Dat heeft me enorm geholpen om haar specifieke maniertjes, haar bewegingen en haar stem te vinden. Al was het natuurlijk meer dan een imitatie: Steven gaf me de ruimte om tussen actie en cut volledig vrij te zijn.”

Een van de belangrijkste karaktertrekken die Williams bij Leah Adler ontdekte, was haar theatraliteit. “Ze was echt een performer, op alle vlakken. Op latere leeftijd begon ze bijvoorbeeld een eigen restaurant, en dat runde ze alsof het een podium was. Ze kwam aan elke tafel een show geven. Op haar 90ste stond ze daar nog pirouettes te draaien. (lacht) Dat larger than life aspect van haar persoonlijkheid wilde ik in mijn vertolking weerspiegelen. Maar aan de andere kant staat Mitzi ook met twee voeten in de realiteit, en gebeurt er van alles in haar gezin. Dat was de evenwichtsoefening die ik moest uitvoeren: emotioneel oprecht blijven, en toch ook die bijzondere expressiviteit van haar alle eer aandoen.”

Alles uit de kast

Voor het eerst in je carrière samenwerken met de bekendste regisseur ter wereld, daarvan alleen al zou je als acteur plankenkoorts krijgen. Bovendien moest Williams dus ook de moeder van die regisseur spelen, terwijl hij er de hele tijd op stond te kijken. “Dat was inderdaad een enorme verantwoordelijkheid”, zegt Williams.

De Amerikaanse actrice, die op 18-jarige leeftijd doorbrak met Dawson’s Creek, scoorde met deze rol haar vijfde Oscar-nominatie, maar moest daarvoor wel alles uit de kast halen. “Ik acteer al bijna mijn hele leven, dertig jaar intussen. En ik heb het gevoel dat ik elk van die dertig jaren nodig heb gehad om dit personage te kunnen spelen. Het is zo’n prachtige, complexe rol, en de dialogen zijn van zo’n hoog niveau... Als ik deze rol vroeger op mijn pad was gekomen, was ik er niet klaar voor geweest. Ik heb al die tijd nodig gehad om dit aan te kunnen.”

Maar hoe was het voor Spielberg zelf om zijn moeder, die zo’n cruciale rol speelde in zijn vorming als mens en als artiest, voor zijn ogen weer tot leven te zien komen? “Het was soms erg emotioneel voor Steven. We filmden in een exacte kopie van zijn ouderlijke huis, dat tot in het kleinste detail werd nagebouwd op basis van foto’s en herinneringen. Dus voor hem was het alsof hij plots in zijn verleden kon rondwandelen, en weer oog in oog stond met zijn overleden dierbaren.”

Zelfliefde

Naast Spielbergs woelige familiegeschiedenis toont The Fabelmans ook zijn ontbolstering als filmmaker. Sammy Fabelman ontdekt met scha en schande de kracht van cinema, en de betekenis ervan in zijn eigen leven. Herkenbaar, vindt Williams: “Cinema heeft ook in mijn persoonlijke leven een belangrijke rol gespeeld. Films hebben me geleerd om mens te zijn. Je groeit op in een gezin, en dat gezin vormt wie je bent en hoe je over jezelf denkt. Maar films kunnen die blik verruimen. Ze leren je dingen die je van je ouders niet meekrijgt, en ze maken je minder eenzaam. Omdat je in films ziet dat iedereen net zo ‘anders’ is als jij je zelf voelt. Ik heb mezelf pas leren te aanvaarden toen ik naar indiefilms begon te kijken. Want als ik de moeilijke, opstandige personages in een film van Cassavetes graag kan zien, kan ik dan ook niet met diezelfde accepterende blik naar mezelf kijken? Film heeft me zelfliefde gegeven.”

Steven Spielberg is vandaag niet meer de jonge snaak uit The Fabelmans, die met kinderlijk enthousiasme en ontembare plantrekkerij filmpjes inblikt. Wel een man van 76. Toch is hij nog steeds even bevlogen, vindt Williams. “Die man is één brok energie. Hij heeft zoveel ervaring, maar hij is toch nog altijd een beetje als een kind. En dat werkt aanstekelijk. Werken met hem is puur plezier. Hij is ongegeneerd verliefd op zijn job, en hij geeft jou datzelfde gevoel.”

