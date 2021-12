Michèle Cuvelier over waarom De Tijdloze ook een plek heeft op tv: ‘Dit is de enige lijst die écht van tel is’

De Tijdloze op televisie, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?

“We gaan natuurlijk een stuk verder dan meevolgen met de lijst op de radio, want in principe zijn we al een aantal dagen of zelfs weken aan het aftellen naar de lijst. Het is vooral een zoektocht naar de verhalen die achter de nummers en de lijst schuilgaan, samen met een aantal tijdloze Belgen zoals Joost Zweegers, Selah Sue en Frank Vander linden.

“Daarnaast heeft Bent Van Looy alle mogelijke VRT-dozen doorspit op zoek naar facts and figures, distilleert het maffe muzikale brein van Lennert Coorevits de ingrediënten uit een tijdloos nummer en botst Olga Leyers, die haar rechtenthesis over muzikaal plagiaat schreef, op een aantal pijnlijke confrontaties met onze favoriete nummers.

“Vergeet ik nu nog iets? Oh ja, een van de belangrijkste dingen. Lara Chedraoui is naar een van de hofleveranciers van De Tijdloze getrokken!”

Ze is op café geweest met Tom Barman?

“Had gekund, maar neen, naar de UK, een land met heel wat noteringen. Ze is onder meer naar de machinekamer van De Tijdloze getrokken: een boerderij in Wales, ergens tussen de schapenmest, waar ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen of ‘Yellow’ van Coldplay is geschreven.”

Is De Tijdloze ook voor u dé lijst?

“Er zijn wel wat lijsten in België, maar voor mij is het de enige die echt van tel is. Ook bij veel luisteraars merk ik dat De Tijdloze toch op een speciaal schavotje staat. Niet alleen omdat het een heel langlopende lijst is, al 35 jaar, maar ook gewoon de emotionele lading. Dat ís oudejaarsdag - en vroeger kerstdag trouwens. Het voelt als een lijst van levensbelang.

“Ik kan dat gevoel moeilijk verklaren voor mezelf, maar ik wil gewoon niks missen van die lijst. Ik kan de 31ste bijvoorbeeld echt balen als ik nog boodschappen moet doen en daardoor ‘Hotel California’ heb gemist.”

De hapjes zijn al geserveerd, u zit toch nog met een half oor te luisteren?

“Absoluut. Dat is letterlijk mijn oudejaarsavond.”

Is de lijst an sich ook tijdloos? Ik heb het gevoel dat jongere generaties steeds meer de schouders ophalen voor De Tijdloze.

“Ik denk dat we dat gevoel heel makkelijk kletsen op van alles en nog wat. Out with the old, in with the new. Maar ik kan u verzekeren dat er heel veel jonge mensen stemmen. Eender welke lijst op eender welke zender van de VRT, De Tijdloze gaat daar los over qua aantal stemmers. Aan relevantie ontbreekt het dus niet.”

“Ook inhoudelijk blijft de lijst in beweging. Een paar jaar geleden had je de actie ‘De Tietloze’, waarbij geprobeerd werd om het grote testosterongehalte van de lijst te keren. En het plan om ‘Africa’ van Toto hoog in de lijst te krijgen, werd ook al bedacht door een aantal jonge geesten uit Lokeren.”

Is er een nummer dat van u Toto-gewijs in de lijst zou willen duwen?

“Nu ga ik misschien even de indiesnob uithangen, maar er zijn een aantal nummers die max vijftien jaar oud zijn en waarvan ik merk: ik draag ze echt in mijn hart, en ook bij veel generatiegenoten voelen ze nu al tijdloos aan. Ik denk dan spontaan aan ‘Blood Like Wine’ van Balthazar, of ‘Spanish Sahara’ van Foals. Maar ik ben er redelijk van overtuigd dat die nummers op termijn zelf wel in de lijst geraken, dus dit is voor alle duidelijkheid geen inmenging.” (lacht)

U maakt uw debuut als tv-presentator. Voelt dit aan als een lanceringsmoment?

“Absoluut. Don’t drop the ball, gonst er de hele tijd in mijn oor. Ik vind het heel spannend, dat ga ik niet wegmoffelen, maar het is wel een gedroomde omgeving. Want het gaat over muziek, over iets wat ik iedere dag adem en oprecht met mijn leven is vervlochten. Wat mij betreft: graag meer van dit.”

De Tijdloze, Canvas, 21 uur. ‘De tijdloze 100', vrijdag 31/12 tussen 10 en 20 uur op Studio Brussel.