Michaël en Johannes Verschaeve: ‘De strijdbijl is begraven. Hij is weer mijn broer’

De jongste is 40, sportpsycholoog bij wielerploeg Soudal-QuickStep en ex-drummer van The Van Jets. De oudste is 42, muzikant, de gewezen frontman van dezelfde band en nu solo als Johannes Is Zijn Naam. Michaël en Johannes Verschaeve, broers.

JOHANNES

“Hoewel ik twee jaar ouder ben dan Michäel nam hij als kind het voortouw. Wanneer we samen naar de winkel werden gestuurd en een product niet vonden, voerde hij het woord tegen de winkelmedewerkers. Bij de slager liet ik Michäel onze bestelling doorgeven. Hij was degene met de grote mond, ik een angstig kind dat stotterde. Maar ondanks de verschillen in karakter liep onze jeugd parallel.

“Zo begonnen we gelijktijdig gitaar te spelen, op een versleten exemplaar met twee snaren van onze vader. Michaël was 12, ik 14. We volgden geen lessen, in de plaats daarvan kopieerde onze pa bladzijden uit muziekboeken en liet hij ons klooien. Terwijl onze ouders in de living muziek maakten met de buren, luisterden wij op de tweede verdieping mee. Daar maakten Michaël en ik muziekinstrumenten, door snaren op een pannenkoekenpan te spannen. Het was kinderachtig, maar het illustreert mooi hoe muziek in onze natuur zit.

Beeld RV

“We zijn op die tweede verdieping van ons ­ouderlijk huis in Oostende samen een band gestart. Michaël was lang de frontman, ik zijn sidekick. Die rolverdeling was logisch, want hij was extravert en ik introvert. Ik was op het achterplan de architect van de muziek, want al doende ontdekte ik dat ik veel inzicht had in muziek.

“We hadden een drummer die niet begreep waar wij naartoe wilden, waardoor Michaël eerder per toeval achter de drums is beland. Nadat we even met een externe zanger hadden geëxperimenteerd, kwam ik in de rol van frontman terecht. Ik was op dat moment al minder een angst­haas en op het podium vond ik plots mijn blufknop. Op de planken was ik kwetsbaar, maar voelde ik mij tegelijk sterk. Het ontstaan van The Van Jets was een keerpunt in mijn leven. Als relatief onervaren groep wonnen we in 2004 met­een Humo’s Rock Rally.

“Michaël heeft zeker in het begin de leiding genomen. Hij organiseerde de repetities en bepaalde welke songs we wanneer zouden inoefenen. Op artistiek vlak voerden we een aparte strijd. Dat maakte van The Van Jets een levendige groep. We waren een democratie. Iedereen had evenveel inbreng, wat onze sterkte was, maar dat leidde ook tot frictie. Telkens als ik een idee voorstelde, kon iedereen mijn inbreng in vraag stellen, maar dat gebeurde toch vooral door mijn broer. (lacht)

“In 2019 zijn The Van Jets gestopt, en dat zorgde voor meer rust tussen ons. Wanneer we vroeger bij onze ouders afspraken, ging het altijd over de band. Als het aan mij lag, waren The Van Jets veel experimenteler geworden. Michaël zorgde ervoor dat de muziek niet te raar werd. Die meningsverschillen zorgden ervoor dat er ook in de privésfeer een zekere spanning in de lucht hing. Nu de strijdbijl begraven is, beschouw ik Michaël weer als mijn broer. Het is fijn om af te spreken en naar de koers te kijken, zonder dat er over muziek wordt gepraat.

“Ik maak nu solo muziek onder de naam Johannes Is Zijn Naam. Soms leg ik Michaël een nummer voor, maar ik belast hem daar liever niet mee. Ik had een voorgevoel dat hij na The Van Jets de muziekwereld zou verlaten en vol op zijn carrière als psycholoog zou focussen. Ik ben ontzettend trots op het parcours dat hij de laatste jaren heeft afgelegd. In het najaar begint hij zijn eigen groepspraktijk. Ik vind dat heel cool.

“Mich kan goed luisteren, beschikt over mensenkennis en heeft een bullshitfilter. Hij kan mensen doorzien en erbovenop helpen. In de periode die Halo (derde Van Jets-album uit 2012, red.) voorafging, was ik leeg gewerkt, mentaal onstabiel en bovendien niet te spreken over de stemopnames van de nieuwe songs. Michaël heeft toen een avond lang op mij ingepraat. ­‘Michael Jackson heeft met dezelfde microfoon ‘Thriller’ ingezongen’, zei hij.

“Hij bracht de rust terug in mijn hoofd en hielp mij van mijn depressie af. Hij is gedurende dat moeilijke traject aan mijn zijde gebleven. Hij was mijn rots in de branding. Ik heb hem daar nooit voor bedankt, besef ik nu.”

Michaël: ‘Toen Johannes op een gegeven moment broeken met olifantenpijpen begon te dragen, heb ik mij toch vragen gesteld.’ Beeld Bob Van Mol

MICHAËL

“Zo ongeduldig en energiek ik was, zo kalm was hij als kind. Op de eerste gitaar die we van onze pa hebben gekregen, heeft hij het logo van Nirvana perfect nageschilderd. Hij heeft daar twee uur over gedaan, terwijl ik dat geduld nooit zou kunnen opbrengen.

“Als kind hield hij zich zo in stilte creatief bezig. Maar tijdens onze puberteit maakte muziek iets in hem los. Johannes was altijd creatiever en zweveriger dan ik, maar op zijn 18de begon hij zich daar ook naar te kleden. Door voor zijn studies naar Gent te verhuizen is hij in een weirdo­fase beland. ‘Doe maar’, dacht ik, maar toen hij op een gegeven moment broeken met olifantenpijpen begon te dragen, heb ik mij toch vragen gesteld. (lacht)

“Johannes bepaalde altijd wat cool was en wat niet. Hij heeft dat nog altijd. Ik noem hem wel­eens de smaakpolitie. ‘Da’s typisch dat jij dat goed vindt’, zegt hij dan smalend. Die moeilijkdoenerij was volgens mij een manier om los te breken, zijn manier om te emanciperen.

“Hij was ook koppig binnen The Van Jets, net als ik. Als Johannes de setlist zou samenstellen, zouden de hits ten koste gaan van nieuwe songs. Ik was het controlerende type, terwijl hij steevast voor de andere kant koos. Uiteindelijk zorgde de combinatie voor een gezond evenwicht, wat de sterkte van The Van Jets was.

“Nadat Halo uitkwam, konden we een half jaar niet meer door één deur. Mijn broer had altijd de neiging om tot het uiterste te gaan, en zo belandde hij in een depressie. Ik heb toen heel veel overgenomen om de plaat af te werken. Maar in interviews praatte hij alleen over zichzelf en de producer, en repte hij met amper een woord over het aandeel van de andere bandleden en mij.

“Daarna focuste ik even vooral op optreden, en alleen op de essentiële zaken binnen The Van Jets, waarna we elkaar steeds meer terugvonden. Nu vind ik het een verademing dat onze werelden gescheiden zijn. Hij heeft mijn mening gevraagd over zijn Nederlandstalige solomuziek. Ik heb die in het begin ‘te Herman Teirlinck’ genoemd. (lacht) Ik was geen instantfan. ‘Het is niet voor iedereen’, antwoordde Johannes defensief. Dat vond ik een makkelijke repliek. ‘Het gaat wel voor íémand moeten zijn’, zei ik dan.

“Maar neem nu zijn eerste singles ‘Johnny Will Be King’ en ‘Apparaat’. Het maakt niet uit welke arrangementen je gebruikt, die nummers blijven overeind. Dat is Johannes’ grootste talent: melodische muziek maken. Want hoe je het ook draait of keert, het is grotendeels dankzij zijn inbreng dat The Van Jets zo groot zijn geworden. En ook al was ik niet altijd gerust in wat hij zou uitsteken op het podium – zoals die keer dat hij de avond voor een Pukkelpop-show aankondigde dat hij zijn armen rood zou verven – blijft hij onmiskenbaar een uitstekende performer. Dat bewijst hij ook nu als Johannes Is Zijn Naam.

“Het is opmerkelijk hoe de rollen zijn omgedraaid. Ik was bij het oprichten van de groep de betere zanger, nu is Johannes dat. Vroeger was ik uitbundig, nu blijf ik op het achterplan. We hebben onlangs samen een familiefeest georganiseerd en wanneer iemand het woord moest voeren, nam Johannes dat op zich. Door ouder te worden, heb ik minder nood aan aandacht. In het begin van The Van Jets vond ik het soms jammer dat ik achteraan zat, tegen het einde wilde ik vooral ver van de schijnwerpers blijven.

“Johannes en ik komen niet uit een gezin van ondernemers. Toen ik begon over de aankoop van een pand voor mijn eigen praktijk, volgde een minuut stilte. Johannes noemt mij Mr. Excel, maar ik heb hem onlangs toch professioneel ­advies gegeven: onderschat jezelf niet en schat jezelf naar waarde. Dankzij mij heeft hij een ­basistarief waar hij niet van afwijkt.”

Het gelijknamige album van Johannes Is Zijn Naam is nu uit.