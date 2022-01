MeToo-schandaal bij ‘The Voice of Holland’ ettert voort: achter de schermen bleken velen al jarenlang op de hoogte

The Voice of Holland is voorlopig stopgezet na meerdere beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen heeft de aantijgingen al erkend en is opgestapt. Belangrijke sponsors trekken zich inmiddels terug. ‘De wereldwijd bekende mediaformule is gehavend.’

En plots heeft Nederland zijn eigen #MeToo-schandaal. De bom rond The Voice of Holland barstte dit weekend na verschillende beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De bal ging aan het rollen na onderzoekswerk van het programma BOOS van Tim Hofman (zie kader, LID). Centraal in het onverkwikkelijke verhaal staat Jeroen Rietbergen, bandleider en vooral ‘mijnheer Linda De Mol’, van de bekende en machtige televisiefamilie. Hij bekende al zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.

Rietbergen, sinds 2007 de partner van presentatrice Linda de Mol, heeft seksueel contact gehad met meerdere vrouwen die bij het programma betrokken waren. Ook heeft hij ‘seksueel getinte whatsappberichten’ uitgewisseld. Volgens Rietbergen was er geen sprake van een machtspositie, maar “inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is”.

Opvallend: uit de verklaring van Rietbergen blijkt dat producent ITV al jaren op de hoogte was van het seksuele wangedrag. Er werd afgelopen week ook aangifte gedaan tegen Ali B wegens seksueel overschrijdend gedrag. De rapper is sinds 2013 verbonden aan het populaire talentenprogramma als coach. Hij ontkent de beschuldiging. In een verklaring schrijft zijn management dat de artiest “nooit misbruik heeft gemaakt van zijn positie en zich nooit seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen”. Inmiddels is al sprake van een veertigtal slachtoffers.

Collateral damage

In het populaire talentenprogramma, waarvan het twaalfde seizoen nu loopt, proberen kandidaten een platencontract en 50.000 euro te winnen. Ze worden daarbij gecoacht door bekende artiesten. De talentenjacht is in 2010 bedacht door Nederlands mediamagnaat John de Mol. Het programma is een van de meest succesvolle entertainmentprogramma’s van de afgelopen jaren. Het loopt in meer dan honderd landen en werd in de Verenigde Staten bekroond met een Emmy Award, een van de belangrijkste televisieprijzen. In ons land zijn er twee versies van het programma te zien, op VTM en de RTBF.

De collateral damage dreigt zwaar te worden. Zondag liet T-Mobile al weten per direct het sponsorschap van het huidige seizoen van The Voice of Holland stop te zetten. Supermarktketen Lidl, eveneens een grote sponsor, wacht het verdere onderzoek af. De Nederlandse zangeres Anouk liet inmiddels via haar Instagram-account weten dat ze stopt als coach. “Het is gewoon een corrupte bende”, zei de zangeres zondag.

Jean-Pierre Geelen, mediaspecialist en columnist bij de Volkskrant, hekelt de hypocrisie bij dit schandaal. “Volgens de verklaring van Rietbergen speelde de zaak al een paar jaar geleden”, zegt hij aan de telefoon. “Al die jaren vond niemand van de hele entourage het kennelijk een punt. Pas nu BOOS met onthullingen komt, wordt er gehandeld.”

De eerste liveshow van 'The Voice of Holland'. Beeld ANP Kippa

Ook de bekende tv-critica Angela de Jong hekelt de jarenlange ‘omerta’. “Het wil er bij mij niet in dat de grote Talpa-baas (John de Mol, LID) van niets wist”, schrijft ze in het AD. Volgens De Jong is de macht van de familie De Mol zo groot dat iedereen de lippen op elkaar houdt. “De jaknikkers rond De Mol zwijgen natuurlijk, want die zouden uit de gratie raken van Kim Jong-John.”

Het hele mediacircus krijgt hier een serieuze oplawaai, meent Jean-Pierre Geelen. “Bij de eerste ongewenste aanraking had de dader – wie dan ook – zich moeten realiseren dat hij aan veel méér raakte dan een bil of borst. Hij raakte aan imago’s, reputaties en – belangrijker – aan het imperium rond een wereldwijde succesformule. En daarmee aan het hart van commerciële televisie: keihard geld.”

Het ‘De Mol-imperium’ is wijdvertakt en net daardoor is het volgens Geelen mogelijk gebleken dat de situatie jaren kon blijven etteren. “Roddelbladen – de amusementswereld vormt het hart van hun terrein – lieten het afweten, de talkshows en ‘roddelrubrieken’ op RTL en SBS zijn ook al te veel verweven met De Mol.”

Voor Geelen is dit Nederlandse verhaal exemplarisch voor soortgelijke wereldwijde #MeToo-schandalen. “Kijk naar jullie Bart De Pauw of naar Harvey Weinstein. Het gaat telkens weer om die ongelijkheid. Jongeren die dromen van een mediacarrière moeten het opnemen tegen ervaren en bekende mediaprofessionals. De kwetsbare positie van een slachtoffer dat heel sterk in de schoenen moet staan om het op te nemen tegen zulke krachten.”