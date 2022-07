▶ Metallica over ‘Master of Puppets’-scène in ‘Stranger Things’: ‘Compleet van onze sokken geblazen’

Dat Kate Bush dankzij ‘Stranger Things’ opnieuw hot is, wist u wellicht al. Haar ‘Running up that hill’ beleeft een tweede leven door de aanwezigheid in de reeks.

Ook Metallica voelt nu de impact van de hitserie. Toen deel twee van het seizoen eerder deze maand uitkwam, was in een nieuwe aflevering hun ‘Master of Puppets’ te horen. Hun single uit 1986 werd daar gespeeld in de ‘Upside Down’ door het personage Eddie Munson (Bekijk de video onderaan).

Metallica heeft nu een verklaring vrijgegeven over de verschijning van het nummer in de show. “De manier waarop de Duffer Brothers (de regisseurs, red.) muziek hebben verwerkt in ‘Stranger Things’ is altijd van een hoger niveau geweest, dus we waren meer dan enthousiast dat ze niet enkel ‘Master of Puppets’ in de show opnamen, maar nog meer dat ze er zo’n cruciale scène rond bouwden,” schreven ze.

De bewuste scène waarin personage Eddie Munson gitaar speelt. Beeld rv

“We stonden allemaal te popelen om het eindresultaat te zien en toen we dat deden waren we helemaal van onze sokken geblazen. Het is zo extreem goed gedaan, zo goed zelfs dat sommige mensen in staat waren om het nummer te raden door alleen maar een paar seconden van Joseph Quinn’s handen in de trailer te zien! Hoe waanzinnig cool is dat?”

“Het is een ongelooflijke eer om zo’n groot deel van Eddie’s reis te zijn en om opnieuw in het gezelschap te verkeren van alle andere geweldige artiesten die in de show te zien zijn”, voegde de band eraan toe. De eigenlijke gitaarsolo die in de aflevering werd uitgevoerd, werd opgenomen door Tye Trujillo, zoon van Metallica-bassist Robert Trujillo. Trujillo prees zijn zoon op Instagram: “Dat is mijn jongen! Proud of ya Tye!”

1 miljard uur

Het nieuwste, vierde seizoen van ‘Stranger Things’ heeft overigens een mijlpaal bereikt. Het is sinds gisteren de tweede Netflix-serie ooit die een miljard bekeken uren heeft overschreden. Sinds de eerste aflevering van het seizoen op 27 mei uitkwam, hebben kijkers in totaal 1,15 miljard uur besteed aan de negen afleveringen van het seizoen. En dat kan nog oplopen, want de afleveringen worden nog steeds massaal bekeken.

Of ‘Stranger Things’ die andere succesreeks ‘Squid Game’ zal kunnen evenaren, valt af te wachten. De Zuid-Koreaanse reeks staat nog een pak hoger, met 1,65 miljard bekeken uren.