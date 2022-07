Metallica-fans palmen Werchter in: ‘Eerst nog Bazart zien? Dat heb ik er wel voor over’

Metallica-shirts in de lobby van ons hotel. Metallica-shirts in het station van Leuven. Metallica-shirts op de bus naar Werchter. En vooral: Metallica-shirts op de wei. Rock Werchter had vrijdag 25 bands geprogrammeerd, maar er was er één – ‘One!’ - die de rest overheerste. Al kreeg ook Bazart zowaar een kans.

Het hing nochtans aan een zijden draadje. Twee dagen voor Metallica op het tuinfeestje van Herman Schueremans werd verwacht, moest de groep verstek geven voor een concert in Zwitserland, wegens “een coronabesmetting in de Metallica-familie”. Donderdagmiddag kwam het verlossende nieuws: “The show is on!”. “Als ze hadden afgezegd, waren wij ook niet gekomen, denk ik”, zegt Maarten (26), die samen met zijn vrienden Thibeau (23) en Lennert (22) voor één dag naar Werchter is afgezakt. Afgaande op het Balenciaguy-shirt van Thibeau – in schril contrast met de Metallica-garderobe van zijn kompaans – helpt het dat Stikstof hier ook staat, maar toch draait vrijdag vooral om één band.

Je kunt er niet naast kijken op een festivalwei. Was Metallica een kledingzaak, ze concurreerden H&M en de Primark uit de markt. Maar Metallica is een band, een rockband, een metalband, in de ‘groter maken ze niet’-categorie. En dus kropen de fans op vrijdagmiddag al en masse door de metaaldetectoren aan de hoofdingang van Werchter. Obey your master! Come crawling faster!

“De eerste keer dat ik Metallica zag, was in het Sportpaleis. Een cadeau van mijn vader voor mijn 15de verjaardag”, vertelt de 20-jarige Freek. Zijn vader is er nu niet bij – “hij kon niet” – maar hij is hier vier dagen. “Ik wilde eigenlijk alleen vandaag komen, maar mijn vrienden hebben me overgehaald om vier dagen te gaan.” En dus staan er ook andere bands op zijn to see-lijstje. Zélfs op de Metallica-dag. “Greta van Fleet en Idles wil ik ook checken. En ik kom net van Sons.”

Tolerant

Maar wat met de knuffelrock van Lewis Capaldi en de opzwepende pop van Bazart? Dat moet toch afschrikken? “Er zullen vast heel wat metalfans staan die op Metallica wachten”, voorspelde Bazart-frontman Mathieu Terryn afgelopen weekend al in De Zondag. “Hopelijk zullen ze ook voor ons lief zijn.”

Dat kan tegenvallen. In 2009 was Nine Inch Nails-frontman Trent Reznor zichtbaar geërgerd door de Metallica-fans die ’s middags al de eerste rijen hadden ingenomen en de fans van zijn band verder naar achter stonden. Maar de tijden veranderen. Idles-frontman Joe Talbot is zo slim om herhaaldelijk zijn eigen liefde voor James Hetfield en co. te verklaren – “Wat een eer om een podium te delen met Metallica!” – en krijgt zo de fans op zijn hand. En ook Terryn laat zich niet van zijn stuk brengen. Zeker de jongere generatie metalheads lijkt ook opvallend tolerant. “Ik ga Bazart ook wel even zien”, zegt Freek. “Ik ben geen grote fan, maar ze brengen wel ambiance.”

Maar ook de iets oudere fans van Metallica willen meer dan alleen de thrashmetal-grootheden uit San Francisco meepikken. “Ik heb een heel brede muzieksmaak”, zegt Ivan (57), die met zijn vrouw Nancy (55) staat te wachten voor de postpunk van Idles. “Naar hen kijk ik uit, ik heb net Miles Kane gezien, en ga straks ook Inhaler en Turnstile zien. Er is meer dan alleen Metallica in de wereld.” Als bands moeten spelen voor een zee van fans die niet de hunne zijn, is dat “toch spijtig”, vindt Nancy. “Vorige week waren we op TW Classic. Daar krijgen de vips voorrang, maar ze blijven daar maar tien minuten. En de fans van Pearl Jam stonden hier gisteren ook al heel vroeg: niet zo leuk voor anderen bands.”

Maar de liefde voor een groep als Bazart kan groot zijn. Op de grote schermen zagen we tijdens hun concert op de eerste rij dan wel een verveelde Metallica-fan-met-baard-en-zwarte-kleren, maar naast hem stond een jongedame met een wit Bazart-shirt: twee fangroepen vermengden zich. Wat helpt: de door hekken afgescheiden zone voor het wordt na elk concert grotendeels leeggemaakt, weet Freek. Voor Metallica-fans is het dan strategisch kiezen. “Bij het concert vóór Metallica (Greta Van Fleet moest last minute afzeggen wegens corona en werd vervangen door de hardcoreband Turnstile, EWC) ga ik aan de poortjes staan”, zegt de 18-jarige Miel, die voor het eerst zijn helden live zal aanschouwen. “Zodat ik een goede plaats heb.”

Van Congo tot Werchter

Anderen zijn toch vastbesloten om zo vroeg mogelijk post te vatten voor Metallica en er zo lang mogelijk te blijven wachten. “Ik heb zo weinig mogelijk gedronken, alleen een beetje water, zodat ik niet te vaak naar het toilet moet”, legt Berre (22) uit. “Het plan is echt wel om hier te blijven. Bazart zien? Dat heb ik ervoor over.” Toch is niet iedereen even ruimdenkend. “Als we Bazart zien, zal het toch van ver zijn”, zegt Thibeau. “Van zo ver mogelijk”, vult Lennert aan.

Over ver gesproken: slechts weinig Metallica-fans zullen zo’n grote afstand hebben afgelegd als Mathieu (41) en Betty (34). Zij komen uit Congo. “We zijn een maand op vakantie in België, maar vandaag komen we één dag naar Werchter. Speciaal om Metallica te zien”, grijnst Mathieu. “Mijn zesjarige zoon is drummer. Hij drumt mee op de liedjes van Metallica”, vult Betty aan. Met twee pintjes begeven ze zich, net wanneer Idles aan hun concert begint, naar de eerste rijen voor de Main Stage. “We zijn net gearriveerd, we hebben ons T-shirt gekocht, en nu gaan we wachten op Metallica”, zegt Mathieu nog. Of ze nog andere bands gaan zien, vragen we nog even. “Zijn er hier nog andere bands, dan?”