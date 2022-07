Met twerken verover je elke man, en andere levenslessen van ‘Love Island’. Binge die shit!

Love Island? Prima televisie, toch? Vanaf nu kijk ik trouwens steevast samen met mijn drie dochtertjes. Je moet hen toch een béétje wapenen tegen Het Leven. Mijn lieve schatten smullen ongetwijfeld van ronkende wijsheden zoals: “Als een man geen voedsel voor me kan betalen op een eerste date, kan hij niks in mijn ogen.” Horen jullie dat, meiden? En vergeet niet: álle mannen vallen op een lekkere ronde kont en werkelijk gigántische borsten. Papa spaart dus niet voor jullie universitaire opleiding, maar voor sessies bij Jeff Hoeyberghs, trouwens nog zo iemand wiens wijsheden mijn meisjes uit het hoofd moeten leren. Oh ja, fitness is HEILIG! Zonder dat wasbordje is een man een LOSER! Ik schrijf het even in hoofdletters zodat het naar behoren doordringt in jullie simpele vrouwtjeshersens, goed? Tja, ooit moeten jullie hoe dan ook alle drie op de knieën voor het witte patriarchaat, dus we kunnen er niet vroeg genoeg aan beginnen.

Durf dus niet te beweren dat Love Island geen levenslessen herbergt. Bovenal ervaar je met rode oortjes de intrigerende evolutie van de Nederlandse taal. Hoe fantastisch is die! Het volstaat in Tomorrowland-kringen kennelijk om een aantal halve zinnen aan elkaar te plakken waarin min of meer vervoegde werkwoorden en verrukkelijke neologismen elkaar het hof maken. “Een man is toch, hosselaars, je weet toch, ze hebben, ik blokkeer ze dan”, is bijvoorbeeld een favoriet van me. “Een kind duurt negen maanden” ook. Elke gedachte beginnen met “ik heb zoiets van” doet de doorsneetaalminnaar trouwens kirren van geluk. Geldt ook voor het om de haverklap opborrelende “hebben jullie er een beetje zin in?”. Kippenvel!

Echt waar, mijn oogappeltjes, papa hoopt dat jullie ooit een bink aan de haak zullen slaan zoals pakweg Merijn, in wie hoegenaamd geen narcistische psychopaat schuilt. Sterker: volgens mij ken ik die kerel nog uit een aflevering van Jiskefet, maar ik kan me natuurlijk vergissen. Of de in de ondraaglijke lichtheid van het bestaan gemarineerde Mehti, een schat die zonder twijfel dra zal worden gecontacteerd door Adil en Bilall voor een hoofdrol in Patser 2. Of Lennert misschien, een ijdele fuckboy die wellicht ook in opblaasbare versie bestaat.

Dus lieve dochtertjes van me, kijk en leer. Met twerken verover je elke man, onthoud dat! En in de liefde – want het gaat hier tenslotte over De Liefde! – verstop je jouw wanhoop krampachtig onder een masker! ALTIJD! Laat je niet misleiden door de doodsangst in de ogen van presentator Viktor Verhulst wanneer hij meer dan twee zinnen dient te debiteren. Of door de hallucinante voice-over van ene Jeroen Verdick, een vleesgeworden kalendermop uit 1965.

Dit is échte shit. Dus bingen maar! Hebben jullie er een beetje zin in?

Love Island is te zien op Streamz.