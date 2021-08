Met ‘Regi Academy’ kijk je naar een derivaat van een derivaat op de tonen van een kopie van een kopie

Frederik De Backer zet de blik op oneindig. Vandaag: Regi Academy.

Het heeft 2.400 jaar geduurd, maar de kloof tussen Plato en Regi is eindelijk gedicht. Zonder eigen academie lijd je onder wijsgeren toch al snel gezichtsverlies, dus werd het verzameld intellect van de VTM-top én Niels William bijeengeschraapt en samen met een garagebox aan onverkochte schijfjes kermismuziek in een betonmolen gegooid, om uiteindelijk te worden geboetseerd en op te stijven tot Regi Academy.

Niet alles was vroeger beter, maar als dit vooruitgang is, katapulteer mij dan gerust terug naar het tertiair. Ik stel me liever elke dag gehuld in niets dan een vijgenblad de vraag welke bessen nu weer de giftige waren, dan welke dampende hoop televisie mijn 21ste-eeuws schoeisel dit keer te allen prijze moet zien te vermijden. Sommige programma’s doen verlángen naar een sabeltandtijger.

De Plato van de Kempen mag op zijn eigen manier dan wel een soort sabeltandtijger zijn, ik voel geen dedain voor de man. Regi Penxten weet hoe je een song metselt. Pop is een vak en het brein achter Milk Inc. beheerst het als geen ander. Alleen wordt het misschien eens tijd om ons af te vragen of we niet stilaan zijn uitgepopt. Op een gegeven moment hebben we de gregoriaanse gezangen ook overboord gegooid, later deden we hetzelfde met klassieke muziek. Is het feit dat je pas na een landelijk uitgezonden speurtocht iemand hebt gevonden die wat over je recentste brouwsel heen wil kwelen, geen teken?

Je kunt het de aspirant-kwelers niet kwalijk nemen. Iedereen heeft dromen, ik hoef die daarom niet te verstaan. Ook Regi moet zijn eieren kwijt, en zijn drie trawanten – Lester Williams, Olivia Trappeniers en Jaap-Reesema-dus-Jake-Reese, allen waardevolle pilaren onder het oeuvre van Heusdens bekendste melkboer – gaan natuurlijk ook niet in de uier bijten. Wie zijn zij zonder Regi Penxten? ’t Is aanschurken tegen hem of Fiocco, de Tiense Aristoteles. Dan weet je het wel. Fiocco heeft zelfs geen peutertuin.

Niels William is dan weer baas van het productiehuis achter Regi Academy en manager van onthaalmoeder van dienst Camille Dhont. Zij ontlokt de deelnemers de antwoorden waarnaar kijkers van dit soort programma’s thuis nagelbijtend smachten, zoals ‘omdat ik gewoon heel graag zing’ en – verdomd als het niet waar is – ‘Regi heeft al veel gehad, behalve vurig ros naast zich op het podium’. Al deze mensen zijn zoekende; zij vinden in de academie. En VTM heeft natuurlijk ook tijd te vullen.

Maar kunnen wij, mensheid, onze tijd niet met iets beters vullen? Met Regi Academy kijk je naar een derivaat van een derivaat op de tonen van een kopie van een kopie. Alles is al gedaan, in die zin leidt ook deze academie tot levensbeschouwelijke inzichten. Maar nog niet alles is zo uitgemolken.

Regi Academy, elke donderdag om 21.35 uur op VTM 2.