Met pek en veren beklad, tot het geld begint te rollen

Sasha Van der Speeten zet de blik op oneindig. Vandaag: This Is Pop op Netflix.

Een van de meest pakkende momenten uit de aflevering van This Is Pop over de geschiedenis van AutoTune ontvouwt zich wanneer de r&b-zanger T-Pain vertelt over zijn aanvaring met zijn collega Usher. Die laatste spreekt hem tijdens een vliegtuigvlucht aan over T-Pains veelvuldige gebruik van AutoTune op zijn zangpartijen. “You kinda fucked up music”, zo beweert de ontstemde Usher. “Je hebt de muziek verpest voor echte zangers”, slingert hij de verbouwereerde T-Pain in het gezicht. “Ik dacht dat Usher mijn vriend was”, zegt die laatste met een puppyblik naar de camera. “Het was de start van een depressie die vier jaar duurde.” De voorbije weken baarde het fragment op de sociale media een backlash tegen Usher die zo heftig werd dat T-Pain voor hem in de bres moest springen.

Het is een gouden voorbeeld van het type actie-reactie dat de popmuziek sinds haar begindagen tekent en dat in zowat elke episode van This Is Pop het hoogste woord voert. Nieuwe uitvindingen en ideeën worden met argwaan en misprijzen bekeken door zij die profiteren van het status quo. Vervolgens wordt zo’n nieuw idee populair en gaat een jonge generatie ermee aan de haal. AutoTune-pioniers zoals T-Pain werden aanvankelijk met pek en veren beklad, maar toen de credibele hiphopvernieuwer Kanye West plots een heel album ophing aan het klankeffect werden alle zonden van de early adopters vergeven.

This Is Pop is een muziekreeks over kleine en grote revoluties. De beste afleveringen (de eerste vijf, om kort te zijn) brengen het complexe web in kaart waarin successen en fiasco’s, inspiratie en imitatie met elkaar interageren. Pas wanneer This Is Pop met zijn vorm begint te experimenteren, schuif je naar het puntje van je stoel. Waar de verhalen over Boyz II Men, over countrypop en over AutoTune blijven hangen bij een traditionele chronologische documentairevorm doet de episode What Can a Song Do?, met zijn opvallende hoofdstukindeling en zijn politiek-activistische toon, gedurfder aan, ook al is het de meest clichématige aflevering.

Stockholm Syndrome, dat het geheim van de Zweden in de popmuziek van de voorbije veertig jaar probeert te ontsluieren, gooit de hoogste ogen. Het verhaal over geniale Zweedse producers zoals Dennis PoP, Max Martin en Ludwig Göransson is onwaarschijnlijk boeiend en wordt op een speelse, licht ironische manier voorgeschoteld. ’t Is de gedroomde samenvatting van het excellente boek The Song Machine: Inside The Hit Factory van John Seabrook.

Dankzij This Is Pop ontdekt u zowaar dat Vlamingen en Zweden het fenomeen Jantelagen met elkaar gemeen hebben. Met het verschil dat het óns nooit een ABBA heeft opgeleverd.

This Is Pop, nu op Netflix.