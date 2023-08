Met ‘Padam Padam’ spreekt Kylie Minogue oude én nieuwe fans aan

Na een afwezigheid van vijftien jaar scoort Kylie Minogue weer een wereldhit. Dankzij haar loyale, gay fans, maar ook omdat ze snapt hoe de sociale media werken.

‘Padam Padam’. Op het eerste gehoor een onbeduidende songtitel met een hoog cabaretgehalte. Geen vreemde associatie: Edith Piaf bracht in 1951 een lied met die naam uit. Maar anno 2023 denkt de gemiddelde popluisteraar bij ‘Padam Padam’ dankzij een succesvolle comeback aan zangeres Kylie Minogue. En zo’n potsierlijke titel blijkt anno 2023 dankbare stof voor socialmedia-inhakers.

Minogue, inmiddels 55, bracht het lied halverwege mei uit. De song is op Spotify in die paar maanden 50 miljoen keer beluisterd; grofweg net zoveel als Minogue-klassiekers als ‘The Loco-Motion’ en ‘Spinning Around’. Het duurde even voor het lied ook in de hitlijsten aansloeg. In Groot-Brittannië leverde het haar eerste solo-toptienhit op sinds ‘All The Lovers’ uit 2010 (een jaar later lukte het haar nog één keer met ‘Higher’, een samenwerking met Taio Cruz). In haar geboorteland Australië had ze sinds ‘Timebomb’ uit 2012 niet zo hoog in de hitlijsten gestaan.

Steeds productief

Minogue, die in 1988 doorbrak als zangeres, maakte al eerder een comeback: in 2000 met ‘Spinning Around’. Dat werd toen haar eerste solosucces na een zesjarige dip in haar carrière. Maar zo’n lange periode als nu zat er niet eerder tussen twee Kylie-hits. En dat terwijl de popster de laatste jaren nog altijd productief was.

Zowat elke drie jaar brengt Minogue namelijk een nieuw album uit. Die albums worden bovendien goed ontvangen. Zeker haar laatste plaat Disco uit 2020 genoot populariteit in de lgbtq+-gemeenschap, waar ze onverminderd populair is gebleven. Maar aan het grote publiek gingen haar laatste cd’s voorbij; hits stonden er niet op. Toch maakte Minogue in de afgelopen vijftien jaar verschillende popsongs die kwalitatief gezien niet onderdeden voor haar vroegere successen. Des te opvallender dat juist ‘Padam Padam’, muzikaal gezien zeker niet haar beste werk sinds 2008, haar grootste hit in tijden is.

Voor een deel is dat te verklaren door hoe meme-waardig het lied is. Alleen al vanwege de titel, die refereert aan een hartslag. Die inspireerde tal van memes, visuele internetgrappen, op platforms als Twitter en Instagram. Daardoor spraken de media al gauw gekscherend over een ‘Padam-ic’, een verwijzing naar de corona pandemic.

Op TikTok werd het lied bovendien massaal gebruikt bij dansvideo’s. Daardoor ontdekte een nieuwe generatie Minogues muziek – mensen die in sommige gevallen nog niet geboren waren toen ze voor het laatst in de top veertig stond.

Pride-anthem

TikTok-populariteit leverde de laatste jaren al meerdere hits op. Pas toen ‘Padam Padam’ op sociale media populair bleek omarmden ook de radiostations het lied, schrijft de Britse krant The Guardian. Niet alleen op sociale media, ook in de lgbtq+-gemeenschap was het lied allang populair. Een slimme zet van Minogues platenlabel: de song kwam vlak voor Pride Month uit. Al snel werd het tot officieus Pride-anthem bestempeld.

Volgens The Daily Beast verklaart die combinatie het succes van het nummer: Minogue richt zich op haar vaste fanschare én bereikt een nieuwe groep luisteraars via het internet. De nieuwssite wijst erop dat platenlabels steeds vaker liedjes met ‘TikTok-able’ momenten (songteksten of titels, dansjes of videoclips) naar voren zullen schuiven in de hoop dat die aanslaan op sociale media.

Dat is met ‘Padam Padam’ ongetwijfeld ook gedaan. Zo is de excentrieke choreografie in de video makkelijk na te doen. En voor dat maffe dansje is goed gekeken naar de clip van Minogues grootste succes ooit, ‘Can’t Get You Out of My Head’ uit 2001. Een trend voor de nieuwe doelgroep, nostalgie voor de oude. Of zoals Minogue zelf zei over het succes: “Het voelt alsof ik met één been in de oude en één been in de nieuwe wereld sta.”

‘Padam Padam’ staat op Minogues zestiende album Tension, dat op 22 september verschijnt.