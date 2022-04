Met Lokale Helden is de place to be net om de hoek

Waar staan de MIA-winnaars van morgen op, vroeg u zich af? Filmhuis Klappei in Antwerpen stelt zijn podium open voor jong aanstormend talent. Naast een uitgebreid filmprogramma organiseren ze maandelijks optredens onder de naam Oor om oog. De gastmuzikant kiest dan zelf een film uit die wordt vertoond na het concert.

Op 30 april stellen ze hun podium open voor alle muzikanten uit de buurt. De hele namiddag en avond zijn er optredens op vier verschillende locaties: Bar Bakeliet, Coffeebar Viggo’s, Café Kiebooms en het filmhuis zelf. De line-up bestaat uit onder meer IJsbrand, Geraldine & John, Last of the Albinos, Flexuptown, Sara Della Santa en Porcelain id.

Die laatste is het alter ego van de 23-jarige Rwandese Hubert Tuyishime, die intussen al en petit comité wordt binnengehaald als de nieuwe Raymond van het Groenewoud of Bart Peeters. Tuyishime was ook een van de achttien laureaten van de laatste editie van Sound Track en werd door de jury geroemd om hun krachtige teksten, sterke stem en unieke performance.

Diest en Jette

In Diest is Lokale Helden het resultaat van een eerste samenwerking tussen de stad en al haar poppodia. Op elke doodgewone andere dag wil je alleen verdolen in dat verkavelde niemandsland om een lid van The Scabs tegen te komen, maar nu zijn er liefst zes verschillende locaties waar je van 10 uur ’s ochtends tot bijna middernacht livemuziek kan meemaken. Daarbovenop gooien ze nog een belpopwandeling, die je langs de verschillende locaties voert. Behoorlijk ambitieus, maar dat móét natuurlijk ook gewoon: Diest wil de volgende jaren zwaar inzetten op de uitbouw van een lokaal popbeleid en zo de plaatselijke muziekscene enig elan geven.

Ook GC Essegem in Jette wil zichzelf op de kaart zetten, met gratis concerten van zes lokale groepen uit Jette en andere Brusselse gemeenten. Opmerkelijk daarbij is dat ze de bewoners van de nabijgelegen sociale woonblokken van de Foyer Jettois willen betrekken: buurtbewoners beslissen dus mee over de bands die er mogen spelen. Op het programma staat onder meer Jakomo, een Brusselse indieband die het twee jaar geleden nog tot de finale van Humo’s Rock Rally schopte. De groep brengt later dit jaar nieuwe muziek uit en geeft tijdens Lokale Helden alvast een bescheiden avant-première ten beste.

Genk, Gent, Izegem

In Genk blijkt iedere bewoner vertrouwd met het concept van 30/30/30. Omdat u mogelijk niet in dat Limburgse walhalla woont: dat is een format waarbij stad Genk lokaal talent in huiskamers programmeert. Aan de intieme setting wil de stad niet raken, maar de artiesten spelen ditmaal niet in huis, wel in de natuur. Op diverse plekken zullen er wandelingen, workshops, lezingen en andere activiteiten plaatsvinden. Op veertien van de locaties geven minstens net zoveel muzikanten een kort optreden.

Nog ambitieuzer is het plan in Gent. Daar zet de stad in op een Tournée Musicale. Verwacht je bij elke vers uitgeschonken Duvel aan een Gentse Lokale Held die zich als een duivel in een wijwatervat weert. In veertien muziekcafés zal het kruim van de Gentse scene zich verzamelen voor een reeks gratis concerten. In Ensemble krijgen negen singer-songwriters gekozen door Meskerem Mees een podiumplek, terwijl in de Kinky Star Belgische hardcorebands als Haemers, Burning Cross en Dammit de club willen doen verkruimelen.

Ook in Wetteren wagen ze zich dan aan een muzikale kroegentocht langs zeven horecazaken. Even intrigerend is het plan dat Izegem - stad van skoen’n en bustels - heeft opgevat. De jazz-pop-rockafdeling van de plaatselijke kunstacademie verzamelt zich in het Oud Goederenstation, een gebouw met grote historische waarde dat werd opgenomen in inventaris van onroerend en bouwkundig erfgoed. De Eerste Wereldoorlog liet zijn sporen na op het gebouw, een nieuwe generatie muzikanten sloopt er de boel.

Meer info: www.lokalehelden.be