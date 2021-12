Met haar humor en onverbloemde competitiedrang is Merol mijn tv-crush van het jaar

Rond deze tijd van het jaar wordt beslist wie met de titel van de belangrijkste bijzaak ter wereld gaat lopen. Het wordt Merel, Arjen of Geert: niet bepaald de voornamen die je zou associëren met de rocksterren van morgen, al kan natuurlijk niet iedereen Mageno of Devon heten. Het godendom is het lot dat een van hen staat te wachten. Voor wie straks De slimste mens wint zal het leven nooit meer hetzelfde zijn.

Bij de slager zal de gratis samsonworst de winnaar om de oren vliegen. Je kunt gebruikmaken van je bekende kop om gratis bier te scoren in ruil voor een slechte selfie, en de BV-korting bij Dovy Keukens schijnt de moeite te zijn. Dat is niet alles, want voor je het weet lig je te knorren naast James Cooke in het jacht van Gert Verhulst.

Merel, Arjen of Geert staat voor de avond van de verandering. Het is hun alle drie gegund, maar Merel ‘Merol’ Baldé iets meer dan de rest. Sinds ze in de quiz als een volleerd alpineskiër slalomde tussen aanstekelijk je-m’en-foutisme, sterk getimede humor en haar onverbloemde competitiedrang is de Nederlandse zangeres mijn tv-crush van het jaar. Ze kwam binnen, stal de show. Gladde praatjes, goed gekleed.

Merol lijkt mij het type dat je ontmoet aan de toog van een sketchy café, waarna een gesprek over haar baardhaar, een of andere gekke fetisj en Arnold Schwarzenegger zou uitmonden in het voorstel om de avond te besluiten met Flügel. Ze heeft een hoog coolste-mens-ter-wereldgehalte, waar ook haar ingenieuze coming-of-agesongs zoals ‘Foefsafari’ aan bijdragen. Ik kan mij moeilijk inbeelden dat er DSMTW-kijkers zijn die Merol niet sympathiek vinden.

Merol solliciteerde deze editie naar een Nederlandse selectie in het snelwandelen, al ging een zeehond imiteren haar minder goed af. Ze was aanwezig maar wist haar humoristische interventies goed te doseren. Verder viel ze vooral op door haar slimme, rustige speelstijl. Wat haar misschien het meest siert is de drang om te winnen, “anders zou ik hier niet zitten”. Je hoort het een Vlaming niet snel zeggen, omdat wij ambitie en arrogantie met elkaar verwarren, wat het dan weer fijn maakt om een kandidaat te hebben die ongegeneerd streberig is.

Het komt Merol behoorlijk goed uit dat ze het zo ver heeft geschopt in Vlaanderens populairste quizprogramma. Volgend jaar komt haar album Troostprijs uit, waaraan een kleine Belgische tournee is gekoppeld. Ze zal nu, ongeacht het resultaat van de finale, gevoelig meer tickets verkopen dan voordien. DSMTW zal andermaal een springplank blijken voor wie een leven in de Vlaamse showbizz ambieert, maar in het geval van Merol ben ik daar niet rouwig om.

Als voorzitter van haar Belgische fanclub kan ik alleen maar pleiten voor meer Merol.

Finale van De slimste mens ter wereld, vanavond om 21.40 uur op Play 4