Met haar aanstekelijke warmte en intelligentie heeft Obama alles in huis om ook het hart van menig Trump-kiezer te stelen

Ik zal het maar meteen toegeven: ik had op voorhand enkele reserves over The Light We Carry, de Netflix-uitzending waarin talkshow-ster Oprah Winfrey voormalig first lady Michelle Obama interviewt. De opname van een livezaalshow leek me televisioneel gezien niet de meest ingenieuze aanpak, en ik vreesde voor een opgeklopt Amerikaanse sfeertje. Bovendien beginnen mijn ogen spontaan te rollen bij het feit dat je in de VS blijkbaar enkel president kunt worden als je een man bent met een normatieve happy family aan je zijde, inclusief een gemantelpakte first lady die haar job opgeeft om aan fondsenwerving te doen voor goede doelen.

Ik wist natuurlijk wel dat Michelle Obama absoluut niet de eerste de beste voormalige presidentsvrouw is. Wat ik niet had verwacht, was dat ze me van mijn sokken zou blazen. Ja, The Light We Carry is niet meer dan een opname van een wellicht goed gerepeteerd live-interview, en ja, het is allemaal een tikkeltje Amerikaans. Maar ik had met plezier nog uren verder gekeken. Wat. Een. Vrouw.

The Light We Carry bestaat uit het interview waarmee Obama de tournee afsloot die ze deed naar aanleiding van de publicatie van haar gelijknamige boek. Daar moet je je geen achterafzaaltje met vijftig mensen bij voorstellen zoals we dat kennen van Belgische boekvoorstellingen. De voormalige first lady sprak voor een zaal ter grootte van het Sportpaleis, die ook nog eens tot de nok gevuld was met fans.

En je kunt hen geen ongelijk geven. Tijdens het gesprek gaan Winfrey en Obama in op de belangrijkste thema’s uit het boek. Openhartig, humoristisch en trefzeker vertelt Obama over het leven als (ex-)presidentsvrouw, als moeder, als persoon van kleur en als vrouw van een zekere leeftijd.

Zo is ze niet alleen goudeerlijk wanneer ze aangeeft dat ze in haar dertigjarige huwelijk tien jaar ongelukkig geweest is, ze voegt er heerlijk realistisch aan toe dat dat in een lange relatie niet meer dan normaal is. Evengoed is het bevrijdend dat ze openlijk praat over de menopauze én dat ze haar leeftijd oprecht omarmt. Leve de wijsheid en de ervaring van vrouwen met flink wat jaren op de teller.

Het bijzondere aan Michelle Obama is dat ze het zeldzame talent tentoonspreidt om zowel verbindend als kritisch te zijn én dat ze daarbij nooit over de hoofden van mensen heen praat. Doordat ze de wandelende incarnatie is van haar slogan “if they go low, we go high”, is ze het beste antidotum tegen de verzuring die deze samenleving aantast.

Met haar aanstekelijke warmte en intelligentie heeft deze vrouw alles in huis om ook het hart van menig Trump-kiezer te stelen. In dat licht is het geen toeval dat Winfrey polst naar Obama’s presidentiële ambities. Daarover is ze echter stellig: ze denkt meer invloed te hebben buiten het gepolariseerde politieke strijdtoneel. Wellicht heeft ze gelijk. Mij heeft ze alvast ingepakt. Marry me, Michelle.

