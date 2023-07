Met ‘Full Circle’ maakt Soderbergh ook zijn eigen cirkel rond. Maar wat vroeger experiment was is nu een formule

In zijn nieuwste worp, minireeks Full Circle, toont Steven Soderbergh zich weer als een vaardige, zelfverzekerd met beelden goochelende cineast. Maar het lijkt ook bijna een fabriekswerk van hem, ver weg van de experimentele durf die de topregisseur in zijn beste jaren liet zien.

Sinds hij in 2017 zijn comeback maakte in Hollywood, na een vervroegd pensioen dat uiteindelijk slechts vier jaar duurde, leverde de 60-jarige regisseur Steven Soderbergh gemiddeld één film of tv-reeks per jaar af. Maar in tegenstelling tot de vroege jaren 2000, toen hij de status van wonderkind genoot met afwisselend ongegeneerd commerciële en al even onverdroten cerebrale toppers als Traffic (2000) en Ocean’s Eleven (2001), is de kwaliteit van zijn recentste werk nogal wisselend geweest.

Soderberghs laatste relevante prent, de oerklassieke direct-to-streaming-misdaadthriller No Sudden Move, is nog maar twee jaar oud. Maar daarvoor en daarna kwamen er een paar absolute draken van zijn hand, met de onbenullige threequel Magic Mike’s Last Dance (2023) en het pompeuze HBO-ensembledrama Mosaic (2018) als markante dieptepunten.

Genrepotpourri

Full Circle, een nieuwe zesdelige minireeks die Soderbergh regisseerde op een werk van scenarist Ed Solomon (de Bill and Ted-films van weleer en het zonet genoemde No Sudden Move) voor de Amerikaanse streamingdienst Max, is frisser, relevanter, potenter dan die zonet aangehaalde voorbeelden. Het is een caleidoscopisch verhaal over Derek (Timothy Olyphant) en Sam (Claire Danes), een upper class New Yorks gezin dat te maken krijgt met een hoogst bizarre kidnappingszaak, waarbij de criminele onderwereld in de migrantengemeenschap uit het Zuid-Amerikaanse Guyana het gemunt blijkt te hebben op hun zoon. De zaak heeft te maken met hun verledens, maar welke daarvan? De pistes zijn veelvuldig, tot het mediabedrijf van Sams vader (Dennis Quaid), een succesvolle tv-kok wiens zaken ze behartigen, toe.

Met de ensemblecast en de vele verstrengelde verhalen blijft Soderbergh op bekend terrein. En ook de genremix – Full Circle is een familiedrama en een misdaadverhaal in elkaar verstrengeld – behoort tot de dada’s van de regisseur. “Genres zijn geweldige ‘afleversystemen’, manieren om je verhaal bij een publiek te krijgen”, zei hij onlangs tegen Hollywood-vakblad Vanity Fair, “We probeerden iets te maken dat, als je het puur oppervlakkig wilt bekijken als een soort melodrama met kleine uitbarstingen van activiteit erin, het ook op dat niveau speelt. Als je daar voorbij wilt kijken, sijpelen er andere dingen door.”

Maar die “andere dingen” vallen helaas tegen bij deze. Full Circle schetst een botsing van mensen en culturen, waarbij er alleen maar een extra laag zit op een spiritueel niveau, met oude Guyanese gebruiken die de motieven van de daders drijven. Maar buiten een aantal aardigheden – u kunt bijvoorbeeld maar beter een opgeladen telefoon hebben wanneer u op instructie van de kidnappers ergens losgeld dropt – is het een constructie waarvan het staketsel nog te zien is: zeker in de tweede helft van de minireeks komen de verhaallijnen op een net iets te handige manier samen, en Solomon rekent in zijn scenario ook iets te sterk op Murphy’s wet. De strakke opeenvolging van gebeurtenissen houdt u net genoeg bezig om de zes afleveringen door te kijken, naar een finale die nog maar weinig verrassingen – zowel plotgewijs als thematisch – meer in zijn mouw heeft. Het is een brok constructiecinema die wordt opgediend als een sociaal drama; een dat zich zelfs lijkt te willen meten met klassieker The Wire.

Wonderkind

Het ligt in ieder geval ver weg van de topvorm die Soderbergh vertoonde in zijn alleroudste werk. In 1989 brak de zoon uit een Amerikaans onderwijsgezin, na een jeugd waarin hij op zijn Spielbergs morrelde met super 8- en 16 millimeter-camera’s, door met Sex, Lies and Videotape (1989). Een broeierige thriller over onvervulde passies waarmee hij – als broekie van 26 – de jongste regisseur was die een Gouden Palm won op het filmfestival van Cannes.

Steven Soderbergh. Zijn markante visuele stijl, documentaire-achtig, met lange takes en veel gebruik van natuurlijk licht was ooit vernieuwend, maar is inmiddels tergend conventioneel. Beeld Getty Images

Niet heel lang daarna waagde hij zich aan een biopic van schrijver Franz Kafka (1991) en het ambitieuze jarendertigdrama King of the Hill (1993), en werd hij stilaan omarmd door Hollywood. Na de charmante misdaadthriller Out of Sight (1998) begon een periode waarin hij als dat wonderkind werd ontvangen, met een reeks maaksels – The Limey (1999) bijvoorbeeld, Erin Brockovich (2000), Traffic (2000), Ocean’s Eleven (2001), Solaris (2002), tot Magic Mike (2012) – waarmee hij de ene keer vaardig commerciële en de andere maal hoogstaande topcinema afleverde, en niet zelden beide.

In die lange rit, waarin hij meer dan 30 films regisseerde (muziekvideo’s, kortfilms en tv-reeksen niet meegerekend) toonde Soderbergh ook altijd de durf om te experimenteren. Zijn Bubble (2006) was bijvoorbeeld de eerste film die tegelijkertijd in de cinema en op thuisvideo (toen nog dvd) verscheen. Met Che (2008) waagde hij zich aan een duur en tweedelig Hollywood-epos volledig in het Spaans. Ook het medische kostuumdrama The Knick (2014-2015), een experimentje tijdens zijn ‘pensioen’, was een brok dwarse, relevante televisiefictie. En het recentere Unsane (2018), in tien dagen tijd quick and dirty opgenomen met een iPhone 7, brak de Hollywood-mal.

Maar Full Circle kunnen we niet aan dat rijtje toevoegen. Het is opnieuw een ensembledrama, dat ook weer in Soderberghs markante visuele stijl werd gegoten, documentaire-achtig, met lange takes en veel gebruik van natuurlijk licht. Ooit vernieuwde hij daarmee, maar het is inmiddels tergend conventioneel. De Hollywood-cineast die ooit met grote fluksheid de regels doorbrak, is zelf een deel van de formule geworden.

