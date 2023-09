Met een bloedend hart op de dansvloer: nieuwe plaat van James Blake grijpt weer naar de keel ★★★★☆

We hadden er ons geld haast niet op durven verwedden maar James Blake slaagt er in om je andermaal van de sokken te blazen. Op zijn zesde studioalbum duikt hij al eens de rave cave in en grijpt hij je alweer onversaagd naar de keel.

“Wherever I go, I’m only as good as my mind”, zingt James Blake met smachtende stem op zijn derde album in drie jaar. De reis doorheen zijn bovenkamer is opnieuw spannend en meeslepend. Op zijn zesde langspeler Playing Robots Into Heaven gaat hij in avonturiersmodus. Zijn nieuwe album kan enerzijds tellen als een hommage aan eerder werk – denk met name aan de CMYK-serie – maar net zo goed spit hij de sound die hem ooit bekend maakte nog méér uit: etherische songs met een subsonische bas die alles tussen kop en kruis omwoelt. Wie de voorbije jaren nauwelijks durfde toe te geven een béétje uitgekeken te zijn op de sfeervolle balladerijtjes van Friends That Break Your Heart uit 2021 of Wind Down uit 2022 haalt nu ook vast zijn hart op. James Blake is nog steeds een gevoelige jongen, maar de dansvloer lonkt eerder dan een bloedend hart.

De lofi ouverture ‘Asking to Break’ lijmt r&b met triphop en kan tellen als magnifieke binnenkomer. De song geeft meteen ook de toon van de plaat aan. Als je afgaat op de albumtitel, zou je vermoeden dat James Blake verdergaat op het futuristische elan van zijn vorige plaat die sprak over de gevaren van artificiële intelligentie. Maar dit is duidelijk niet zijn soundtrack voor een dystopische toekomst. Retro is de dominante vibe. Alléén: Blake recreëert het verleden niet zomaar, hij gaat er ogenschijnlijk met futuristische robothanden mee aan de slag.

In ‘Tell Me’ en ‘Fall Back’ keert hij terug naar zijn liefde voor housemuziek: die eerste song gaat in de laatste rechte lijn zelfs in zo’n opwindende overdrive dat een mens zich afvraagt waar de weemoedige crooner heen is gegaan. Een ander verrassend hoogtepunt is de nerveuze dubstep en minimalistische electro van ‘Big Hammer’ die samples plukt bij de Ragga Twins, pioniers van het Londense Unity Sound System in de jaren 90. Het gebeurt zelden dat je een feestje wil installeren met de melancholische muziek van Blake, maar zijn reputatie als droefgeestige beatmeister doet hij hier graag oneer aan.’ I Want You To Know’ werd dan weer mee geschreven door pop-goochelaar Pharrell Williams: die collaboratie levert een bedrieglijk rustige house-track op die traag en magisch van kleur verschiet.

Sissende synths en donkere ruis

Tegelijk vindt Blake ook een paar keer moeiteloos de weg naar je broze gemoed: ‘If You Can Hear Me’ is een aangrijpend pianoballad en open brief aan zijn vader, die zelf ook muzikant was. Beiden hadden kennelijk een complexe relatie met elkaar: “Dad if you can hear me, I chased it all too far/ I couldn’t seem to find my own way back to the car/ I followed your lead”, croont Blake met die roomzachte koorknapenstem van hem. “You’d speak less than I’d like.” Al even gul met gevoelens en zuinig in de aanpak is ‘Fire The Editor’ waarin Blake zijn artistieke twijfels de vrije loop laat. Géén verrassing voor de fans van het eerste uur, maar zelfs de meest verwrongen geluidsnippers, sissende synths en donkere ruis in zijn arsenaal klinken alweer volkomen briljant. James Blake mag intussen dan meer bekendheid verworven hebben als songschrijver, maar als producer is hij net zo goed onovertroffen.

“Bring your dancing shoes”, ginnegapte James Blake in de aanloop naar zijn nieuwe tour. “It’s gonna be rowdy and noisy.” Geen idee of het werkelijk zo’n dolle boel op de dansvloer wordt, maar Playing Robots Into Heaven weet je wel degelijk door een zwoele nacht in de club te loodsen, tot aan de heerlijke onwennigheid waarmee je ogen het ochtendgloren proberen te trotseren.

Playing Robots into Heaven verschijnt vrijdag bij Republic Records/Polydor UK - Universal Music Group.

James Blake speelt 21/9 in Vorst Nationaal.

James Blake op Pukkelpop. Beeld Stefaan Temmerman