Met ‘De Vermeires’ krijgt Vlaanderen er nog maar een realitysoap bij. Worden we dit dan nooit beu?

Het is bepaald niet voor het eerst dat we kunnen binnenloeren bij BV’s. Deze keer laten komiek Jacques Vermeire en zijn gevolg de camera’s toe. De Vermeires volgt het dagelijks leven van Jacques, zijn kinderen Maxime en Julie, haar vriend Laurins én labradoedel Sunny. Na het succes van vergelijkbare series als De Pfaffs, De Planckaerts, De Verhulstjes en, in Nederland, De Meilandjes, is dit de zoveelste blik achter de schermen van een bekende familie. Worden we dit dan nooit beu?

“Mensen zijn geneigd tot voyeurisme, ze willen graag weten hoe het er bij anderen aan toe gaat”, verklaart Jeroen Denaeghel een deel van het succes. Hij regisseerde vijf jaar lang de realitysoap over de familie van ex-wielrenner Eddy Planckaert. “Mensen voelen zich nog sterker aangetrokken door het dagelijkse leven van bekende personen. Ze vinden het leuk om parallellen met hun eigen leven te ontdekken. Dan zien ze: hé, die eten ook gewoon boterhammen met choco. Op een bepaalde manier vertedert dat.”

“Het zal leuk zijn om ook eens een dagelijkse kant van onszelf te tonen, wat ons bezighoudt naast wat mensen al van ons kennen van op tv”, zegt Julie, de dochter van Jacques Vermeire. In de realityserie bouwt zij aan haar toekomst als influencer. Haar vader komt in de soap dan weer naar voren als een familieman pur sang. “Een pater familias die er altijd is voor zijn dochter en zoon”, zo valt te lezen in de aankondiging.

Authentiek?

Dat brengt ons bij een eeuwig discussiepunt: hoe authentiek zijn dit soort docusoaps nu helemaal? Bieden ze daadwerkelijk een uniek inkijkje of volgen de hoofdrolspelers gewoon een script? “Uiteraard weten mensen dat ze worden gefilmd”, zegt Denaeghel. “Maar op den duur zijn ze daar helemaal aan gewend. Dan merken ze de camera’s haast niet meer.” In de serie die Denaeghel over de familie Planckaert maakte, werd er in ieder geval niet geacteerd, verzekert hij. “Ik heb ze ook meegemaakt toen de camera’s niet draaiden en merkte nauwelijks verschil. Ze gedroegen zich dan heus niet opeens heel anders.”

Wel worden sommige dingen geregisseerd. “Om alles goed in beeld te brengen, moet je soms doorspreken wat er staat te gebeuren. Soms wordt er ook iets georganiseerd om aantrekkelijke televisie te maken. Een reis, bijvoorbeeld. Dan weet je in ieder geval zeker dat er iets spannends voorvalt. Maar als je een interessante familie hebt, hoef je vaak niet al te veel aan te reiken. Dan ontspint de mooiste televisie zich vanzelf. Dat werkt vaak het allerbeste.”

‘Gewoon hele bijzondere mensen’

De families worden dan ook niet willekeurig gekozen. Denaeghel: “Een deel van de aantrekkingskracht is natuurlijk dat het gewoon hele bijzondere mensen zijn. Dat geldt zeker voor de familie Planckaert. Ook als je die zonder camera meemaakt, zou je denken: wat hebben die een rijk en bijzonder leven! Het zijn families waarvan mensen graag deel zouden uitmaken. Door naar een realitysoap te kijken lukt dat op een bepaalde manier.”

Of van de Vermeires en hun labradoedel ook zo’n aantrekkingskracht uitgaat, is vanaf het voorjaar van 2023 te ontdekken op VTM.