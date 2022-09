Met de film ‘Blonde’, over Marilyn Monroe, staat er weer een prijzenkandidaat op in Venetië

Er klonk kritiek toen enkele jaren geleden bekend werd dat Ana de Armas (34) zich mocht opmaken voor de hoofdrol in Blonde. Een Cubaanse als Marilyn Monroe? Kon dat wel? Donderdag, bij de persconferentie van zijn speelfilm op het Filmfestival van Venetië, maait regisseur Andrew Dominik de aarzeling zelfverzekerd weg. “Nu de film er is, kan iedereen die ogen heeft zien dat het een goed idee was.”

Dat klopt, constateert ook de pers in Venetië, waar Blonde zaterdag kans maakt op de Gouden Leeuw. In haar meest dramatische vertolking tot nog toe glorieert De Armas (Knives Out, No Time to Die). Het ene moment verward, gekweld of half verdoofd, als mens, dan weer waarlijk stralend als Marilyn Monroe, het beeld waardoor ze onsterfelijk werd. De film is eind deze maand te zien op Netflix.

Tien jaar besteedde Dominik aan de verfilming van de bestseller Blonde (2000) van Joyce Carol Oates. Tussendoor regisseerde de 54-jarige Australiër twee aangrijpende documentaires over de door persoonlijk leed getekende muzikant Nick Cave. Dominik: “Sommige filmprojecten houden je aandacht een jaar of twee vast. Maar Blonde liet me nooit los. Ook toen de film eerst niet van de grond kwam, bleef ik eraan denken. Maar als je vraagt wat het was dat me zo aantrok in Monroe: dat was het boek.”

Noem het geen biografie, waarschuwde Oates bij het verschijnen van haar 700 pagina’s dikke pil, waarin de Amerikaanse auteur een gefictionaliseerde kijk biedt op het leven van Marilyn Monroe. Ze beschrijft hoe de ster, geboren als Norma Jeane, zich eerst door een miserabele jeugd worstelde, om vervolgens in Hollywood te worden geofferd als de ultieme ‘bombshell’. Op 36-jarige leeftijd stierf ze.

Het was een roman over seksueel wangedrag nog voor de #MeToo-beweging ontstond: met een studiobons die de actrice voor het tekenen van een contract eerst even onbekommerd seksueel misbruikt, en een Amerikaanse president die haar eenvoudigweg bestelt voor in bed (allemaal ook te zien in de film). Er was lof: Oates schrok niet terug voor het beschrijven van de exploitatie die gepaard gaat met roem. En er was ook kritiek: betrof zo’n met feit en fictie vermengd boek, waarin de al dan niet gespeelde naïviteit van Jeane/Monroe werd aangedikt voor de gruwelsprookjessnit, niet óók een vorm van exploitatie, of voyeurisme?

Dominik trekt visueel alles uit de kast in zijn groots opgezette verfilming. Hij springt heen en weer tussen zwart-wit en kleur, waarbij Monroes klassieke filmscènes soms plots een andere vorm aannemen, en sets waarin ze speelt overgaan in een traumatische jeugdherinnering, of in wanen. Gezichten van de schreeuwende massa fans en fotografen raken grotesk vervormd als Monroe, verdoofd door pillen, arriveert voor een première: we zien wat zij ziet.

In Blonde dient de zoektocht van de actrice naar de vader die ze nooit heeft gekend als kapstok voor de vertelling, maar oefent de funeste invloed van haar instabiele moeder minstens zoveel kracht uit. Ook duikt er een foetus op, die zich vanuit de baarmoeder tot drager Jeane/Monroe richt.

Een van de journalisten in de perszaal werpt op dat de hoofdrolspeler in Blonde eigenlijk twee rollen speelt. Hoe vond De Armas een balans tussen de privépersoon Jeane en het icoon Monroe? “Ik denk dat Norma Jeane meer aanwezig is in de film”, antwoordt de actrice. “En dat dit verhaal met name over haar gaat. Maar Monroe neemt natuurlijk ook steeds haar plek in. En een balans... ik denk eerder dat ze elkaar voeden, die twee. Dat ze elkaar ook nodig hadden. Het is niet zo dat ik bij het acteren bewust switch tussen Norma of Marilyn. Uiteindelijk zijn ze allebei dezelfde persoon.”