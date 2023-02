We moeten nú in opstand komen tegen de trend dat elke scheet die uit de aars van een bekendheid vertrekt zijn eigen leven leidt. Na de Pfaffs, Gooriskes, Planckaerts en Verhulstjes acht ook de familie Vermeire zich interessant genoeg voor een eigen realityshow. Als je niet aangeeft waar de grens ligt, kan die ook niet overschreden worden. Maar een overdosis wenkt, dus laat ons ermee stoppen.

Met de eerste aflevering van De Vermeires is het toppunt van nietszeggendheid bereikt. Ik ben niet boos. We hebben het namelijk aan onszelf te danken. Wanneer honderdduizenden voyeuristen uit vrije wil naar de grote leegte staren in de ogen van een mopperclown als Junior Planckaert heeft ook een programma over Jacques Vermeire en zijn aanhangsels bestaansrecht, wat daarom niet betekent dat het een goed idee is.

“Ik doe dit voor mijn kinderen”, zei Jacques Vermeire bij de aankondiging van De Vermeires. Dat is eraan te zien: De Vermeires is propaganda voor Julie Vermeire, bekend van TikTok en overduidelijk, op het opdringende af, dromend van een status als primetime tv-gezicht. Hoe camerabewust kan iemand zijn? Hoe hard kan iemand bekend willen zijn? Zelfs wanneer het 9 van de 10 minuten over een labradoodle ging, eiste ze de volle 10 minuten de aandacht op.

Misschien is het tijd dat Eén, Play 4 en VTM een crèche voor nepobaby’s uit de grond stampen. Experimenteer daar zoveel als je wil – wedden dat iemand al heeft geopperd om hierna Maxime Vermeire zoekt een lief te maken? – maar hou het alsjeblieft binnen gesloten kring. Investeer het geld van De Vermeires voortaan in originele ideeën in plaats van een kauwgum voor te schotelen waar al door tien verschillende mensen aan geknabbeld is.

Het beste aan De Vermeires was de manier waarop Jacques Vermeire zijn kinderen voorstelde: “Ik leef met een hond en een kat in huis. Maxime is de kat: geef die af en toe wat eten en die is content. Julie is de hond: je moet die strelen, er mee bezig zijn en tegen babbelen.” Expeditie Gooris voelt tenminste oprecht aan, De Verhulstjes drijft op de dynamiek tussen vader en zoon, terwijl in De Vermeires het gegibber van Julie Vermeire de overige gezinsleden overstemt.

Eerder in de aflevering vroeg Jacques Vermeire bij het ontbijt: “Maxime, hoe zie jij de toekomst?” “Euhm”, stamelde hij, als het enige gezinslid zonder tv-ervaring, waarna het eerste en laatste gesprek met enige diepgang welgeteld 15 seconden duurde.

De regisseur deed nochtans verwoede pogingen om de realitydocu zo De Verhulstjes mogelijk te maken. Julie en haar lief Laurins – een danser en marketeer – vergezelden Maxime op een Comic Con, vergelijkbaar met Viktor Verhulst die bezoek kreeg op de set van Love Island. Maar helaas: zelfs de tanden van Dana Winner zijn echter dan De Vermeires.

De Vermeires, elke zaterdagavond op VTM.