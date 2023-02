Met baby of kind op tournee, is de muziekindustrie daar klaar voor? ‘Backstage een flesje opwarmen, dat doe je onder je oksel’

Het ouderschap weerhoudt Charlotte Adigéry of Eefje de Visser er niet van om hun dromen na te jagen. Al sukkelen artiesten met kinderen door een gebrek aan structurele ondersteuning om de juiste werk-privébalans te vinden. Hoe kan de muziekindustrie kindvriendelijker worden?

Na de huidige tournee draagt Brendon Urie zijn popact Panic! At The Disco ten grave, omdat hij zich vol op het nakende vaderschap wil storten. Daarmee geeft de Amerikaan, die dinsdag in het Sportpaleis optreedt, het ouderschap in combinatie met het tourleven bij voorbaat geen kans. Waar een rol als nieuwbakken ouder velen doet beslissen om de pauzeknop in te drukken, is dat in het geval van muziekmama’s als Charlotte Adigéry, Eefje de Visser, Sharon Van Etten en Johanna Söderberg van First Aid Kit dan weer niet het geval.

Een carrière en het ouderschap combineren is nooit een evidentie. Maar touren met kinderen is een helse onderneming doordat het livecircuit zich er niet toe leent. Lange reistijden, onregelmatige uren, rokerige backstages en weinig faciliteiten zijn enkele factoren die bijdragen tot een situatie waarin ouders onder artiesten – moeders in het bijzonder – zich genoodzaakt zien om een keuze te maken: (tijdelijk) stoppen of springen.

Eefje de Visser op Pukkelpop 2022. Beeld Koen Keppens

De kennis over touren met kinderen is bij gebrek aan openheid rond het onderwerp bijzonder schaars. Er bestaat nauwelijks lectuur over. Om te achterhalen hoe haalbaar het is om met een baby, peuter of kleuter op tournee te gaan, is de artiest op zichzelf aangewezen. Zo ook Charlotte Adigéry. In de zomer van 2021 beviel de Gentse electrosensatie van haar zoon Rocco, enkele maanden later stond ze opnieuw op het podium. “Ik was ongepland zwanger en flipte bij het idee dat het ouderschap en een muziekcarrière niet samen horen. Op een gegeven moment googelde ik wanhopig ‘mother’, ‘artist’, ‘touring’, maar ik vond amper verhalen van vrouwen die mij waren voorgegaan. Ik dacht lang dat ik mijn carrière had gesaboteerd.”

“Ik had het beeld dat artiesten bohemiens zijn: ze zwerven rond, zijn niet honkvast... Daar staat het ouderschap haaks op. Tegelijk vreesde ik dat niemand nog interesse in mij zou tonen. ‘Wat heeft zij nu nog te vertellen?’, hadden mensen kunnen denken. Er is in mijn ogen een enorme clash tussen de twee werelden. De maatschappij percipieert ouders als braaf en saai, terwijl artiesten voor de buitenwereld zeker niet conformistisch zijn, maar eerder excentriek en zelfs destructief.”

Door de verhalen die Adigéry ter ore kwamen, was ze ervan overtuigd dat ze haar dromen kon opbergen. “Ik heb een tijdje met Neneh Cherry getourd. Zij vertelde dat haar in de jaren 80 werd afgeraden om mama te worden, omdat het nefast zou zijn voor haar populariteit. Ze negeerde dat advies en haar carrière heeft er niet onder geleden, maar in sommige gevallen betekende een zwangerschap automatisch het einde van een carrière. Die verhalen vormden mijn beeld over het ouderschap in de muziek.”

Marianne Cattoir, communicatieverantwoordelijke bij Dour Festival, wijst op een studie van Women in Live Music uit 2020: “21 procent van de bevraagde vrouwen in de sector gaf toen aan te kiezen voor een leven zonder kinderen, uit angst dat een zwangerschap hen tot een stap terug zou dwingen. Het is een realiteit dat vrouwen daar meer risico op lopen. Ik moet toegeven dat dat ook bij mij heeft gespeeld.”

Matrasje regelen

Chantal Acda, bekend van haar eigen projecten en als multi-instrumentalist bij Isbells, was niet angstig om een mama in de muziek te worden. “Toen ik 15 jaar geleden zwanger was van mijn eerste kind had ik een lang gesprek met mijn vader. Hij adviseerde mij om zo snel mogelijk weer op een podium te staan. ‘In het andere geval zal je je carrière automatisch op pauze zetten’, zei hij. Hoewel het op dat moment niet vanzelfsprekend was, speelde ik vijf dagen na mijn bevalling in Utrecht.”

Op het moment dat haar kinderen één en tweeënhalf waren, gingen Chantal Acda en de vader van haar kinderen uit elkaar. “Ik was net begonnen bij Isbells en er stond een reeks concerten op de agenda. Door de scheiding zat ik met een dilemma: spring ik en sleur ik de kinderen mee of blijf ik thuis?” Acda groeide zelf op als de dochter van een operazangeres. “Mijn moeder nam mij geregeld mee naar concerten. Ik heb daar mooie herinneringen aan overgehouden. Die ervaring heeft mij overtuigd om ervoor te gaan.”

Chantal Acda: 'De ruimte in een backstage was vaak zo beperkt dat mijn kinderen van één en twee jaar op een matras in een douchecabine sliepen.' Beeld ID / Alex Vanhee

In het debat over de kindvriendelijkheid van de muziekindustrie mag niet voorbijgegaan worden aan het ouderlijke instinct, vindt Chantal Acda. “Het blijft een keuze, en het mama-instinct kan er nu eenmaal toe leiden dat een artiest beslist om de eerste jaren bij haar kind te zijn. Die lokroep was er bij mij ook.” Dat geldt ook voor vaders, zegt Tijs Delbeke, multi-instrumenalist bij Warhaus en Balthazar. Hij tourt wel, “maar het is een tweestrijd”. Zo lag zijn zoon eens met hoge koorts in het ziekenhuis. “Ik twijfelde hard om naar huis te gaan. Je moet dan wel shows cancelen waarmee je ook de rest van de crew treft.”

Delbeke zou soms zijn gezin willen meenemen, maar dat is niet realistisch. Alleen al omwille van praktische beslommeringen. “Ik heb een dochter van vier maanden, maar ik zou haar in maart (wanneer Delbeke voor vijf weken met Warhaus op tour vertrekt, ELV) onmogelijk kunnen meenemen omdat wij voor borstvoeding hebben gekozen. In dat geval bemoeilijkt de fysieke afhankelijkheid het nog eens voor vrouwen.”

De impact van een geboorte is daarnaast niet te onderschatten. Meghan Remy van indieband U.S. Girls stelde in 2021 een tournee uit na de geboorte van haar tweeling. “Ik heb beseft dat ik fysiek nog niet klaar ben om te reizen, zingen en dansen”, klonk het. Ook Charlotte Adigéry stelde vorig jaar Amerikaanse shows uit, als gevolg van oververmoeidheid. “Als jonge ouder in eender welke stiel weet je niet goed wat je te wachten staat. Al doende leer je”, zegt ze. “Ik had gewoon de energie niet meer om in een hoog tempo te touren. Ik heb tweemaal shows in Amerika uitgesteld, en je merkt meteen aan de reacties van fans dat je hen teleurstelt. Je krijgt dat bovendien moeilijk uitgelegd en tegelijk speelt de angst op om niet meer gevraagd te worden. ‘Als ik ‘nee’ zeg, speel ik mijn momentum kwijt’, dacht ik eerst. Die ingesteldheid dwingt je om over je grenzen te gaan.”

Tijs Delbeke, Elisabeth van Lierop en dochtertje Nala. Delbeke: 'In de muzieksector leeft ook nog eens het stereotiepe beeld van een rock-’n-rollleven, wat mijlenver af staat van het ouderschap.' Beeld Tine Schoemaker

Een bijkomend probleem is dat de muziekindustrie niet ingericht is voor ouders die met kinderen reizen. Tussen de noden en het aanbod in backstages gaapt een leegte. Na rondvraag bij Belgische concertzalen en festivals blijkt geen enkele van de gecontacteerde organisatoren een beleid te hebben rond artiesten die touren met kinderen. “Er is geen specifieke policy rond, maar we zullen, indien mogelijk, vragen van artiesten altijd ter harte nemen”, zegt Frederik Luyten van Pukkelpop. Zoals: “Een verzorgingskussen kan snel worden gehaald.”

De algemene teneur bij de Belgische organisatoren is dat het uitzonderlijk blijft dat artiesten met kinderen touren. Ze bekijken geval per geval en in hoeverre ze de ouders kunnen helpen. Een comfortabele stoel voor borstvoeding, een aparte ruimte om te kolven, verse (baby)voeding en opvang voor de kinderen kunnen voorzien worden, klinkt het overal. Maar er moet dus wel actief naar gevraagd worden.

Charlotte Adigéry plaatste vorig jaar pampers en melkpoeder op haar rider in Amerika, wat tot haar verbazing niet voorzien werd. ‘It’s against our policy’, was de repliek. Waar organisatoren wel alcoholische dranken in huis halen voor artiesten, wordt er op bepaalde plekken dus nog steeds moeilijk gedaan over alledaagse producten van essentieel belang. “Wie kind(eren) meeneemt op tournee, regelt zich daartoe”, merkt Nele Bigaré van Rock Werchter op.

Charlotte Adigéry: 'Ik heb er geen spijt van dat ik Rocco heb meegenomen – ik ben 'fucking' trots op mezelf – maar het is bij momenten wel een traumatische ervaring geweest.' Beeld Camille Vivier

Laat dat net een extra horde zijn op een parcours dat voor tourende artiesten met kinderen al zwaar genoeg is. “Wanneer ik met mijn zoon tourde, ging ik op voorhand naar de supermarkt en vulde ik een koffer met babyvoeding, pampers, een flessenwarmer en andere benodigdheden. Ik nam alles mee om zelfredzaam te zijn, want je kan er niet van uitgaan dat je wensen worden ingewilligd”, zegt Charlotte Adigéry. “Dan nog is het complex. Je belandt soms in een backstage zonder microgolfoven, waardoor je in een situatie komt dat je een fles probeert op te warmen door ze onder je oksel te houden. Je moet creatief en flexibel zijn, maar dat kruipt in de kleren.”

“Ik heb altijd mijn plan moeten trekken”, zegt ook Chantal Acda. “De ruimte in een backstage was vaak zo beperkt dat mijn kinderen van één en twee jaar op een matras in een douchecabine sliepen. Tijdens de soundcheck of het concert was ik afhankelijk van zaalmedewerkers die een oogje in het zeil hielden. Je betreedt elke dag een backstage in de hoop dat het goed komt, maar dat zorgt voor onrust in je hoofd.” Acda is ervan overtuigd dat een backstage faciliteren de volgende stap is naar een inclusievere livesector, waardoor ouders binnen de muziek een eerlijkere keuze kunnen maken of ze al dan niet met kinderen touren of even gas terugnemen.

Tijs Delbeke, zelf vader van drie, ziet het als een deel van een groter maatschappelijk probleem. “In elke sector zijn er jobs waar verwacht wordt dat je je knop als ouder uitschakelt tijdens de uren. In de muzieksector leeft dan ook nog eens het stereotiepe beeld van een rock-’n-rollleven, wat mijlenver af staat van het ouderschap, waardoor melkpoeder voorzien schijnbaar uit den boze is.”

Plantrekkers

De artiesten die in het verleden getuigden over touren met kinderen zijn voornamelijk popsterren, zoals Alicia Keys, Beyoncé en Pink. Zij beschikken echter over budgetten waarmee een tourbus op maat wordt gemaakt. Ze huren daarnaast nanny’s in, waardoor ze praktische hulp krijgen en er ook ruimte vrijkomt in het hoofd, terwijl zelfvoorzienende ouders extra kopzorgen meedragen.

De niet-wereldsterren die met kinderen touren zijn plantrekkers. In een ideale wereld geraken ze van dat stempel af. “De vraag om ondersteuning vanuit de artiest moet zo courant worden dat de organisatie de nood voelt om er een beleid rond uit te werken”, denkt Marianne Cattoir van Dour. “Als er veel vraag naar is, gaat de sector het gestructureerd aanbieden, want dan wordt het te veel werk om geval per geval te behandelen. Het is alleszins iets waar ik als mama actief meer bewustzijn wil voor creëren in onze industrie.” Cattoir denkt daarbij aan iconen in backstages die aanduiden waar een buggy kan staan, waar voeding opgewarmd kan worden, welke ruimte niet lawaaierig is, enzovoort.

Dieter Sermeus, algemeen coördinator van het Antwerpse muziekcentrum Trix, ziet ruimte om daarmee aan de slag te gaan. “We kunnen artiesten perfect faciliteren. We hebben er de plaats voor en kunnen ook extra vrijwilligers inschakelen.” Adigéry: “Daarmee zouden ze een belangrijk signaal uitsturen: ‘Je bent welkom, zowel als ouder als in je rol als artiest.’ Nu verwacht ik niets van een organisatie en lossen we de problemen zelf op, zodat we anderen zo min mogelijk in de weg lopen.”

Afgelopen jaar reisden haar mama of echtgenoot mee – “als hij vakantie kon nemen” – om de rol van helpende hand in te vullen, maar de komende tijd zal Adigéry zonder haar zoon touren. “Ik heb er geen spijt van dat ik Rocco heb meegenomen – ik ben fucking trots op mezelf – maar het is bij momenten wel een traumatische ervaring geweest. Je stelt altijd iemand teleur: jezelf of je kind. Ik moet die gedachte leren loslaten. Nu heb ik beslist om niet langer dan tien dagen van huis te zijn. Ik wil optreden, maar ik wil er ook voor mijn kind zijn.”

Rihanna neemt gas terug sinds het moederschap. Johanna Söderberg van First Aid Kit besliste voortaan niet langer dan twee weken te touren. Ook songwriter Sharon Van Etten tourt minder dan voordien, vertelde ze tegenover Irish Examiner: “Ik voel mij voortdurend schuldig dat ik niet bij mijn kind ben, maar tegelijk wil ik de muziek niet opgeven. Ik moet gewoon de juiste balans nog vinden.” Ook zij heeft een tijdje met haar zoon getourd, al gaf ze dat snel op. “Ik was overal en nergens met mijn hoofd. Ook mijn zoon leed daaronder.”

Chantal Acda houdt ondanks de weinig ideale omstandigheden waarin haar kinderen zich soms bevonden, vooral positieve herinneringen over. “Er is achterklap geweest van mensen die je het gevoel geven dat je je kinderen verwaarloost. Je moet stevig in je schoenen staan en afkeurende blikken incasseren, maar ik vind het net mooi hoe ze vanop de eerste rij hebben ervaren wat muziek voor mij betekent, net zoals mijn mama haar passie op mij heeft overgebracht.”

Maar het is niet omdat je je kinderen thuislaat, dat je een slechte ouder bent, verzekert Tijs Delbeke. “Het voelt soms alsof ik twee levens leid, maar ik vind troost in de vaststelling dat ik meer thuis ben dan dat ik effectief op het podium sta. Ik ben op dit moment vier maanden haast fulltime bij mijn kinderen. Dat zijn momenten waarop ik mij echt kan smijten in het vaderschap.”