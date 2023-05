Wint de Zweedse Loreen in haar ‘croquemachine’? Komt er een gastoptreden van Oekraïens president Zelensky, en hoe brengt Gustaph het er vanaf? ‘Statistisch gezien starten we op een slechte positie, maar top tien moet zeker lukken’, zegt VRT-commentator Peter Van de Veire.

De internationale pers was enthousiast over het optreden van Gustaph - ‘de Belgische Boy George’ - in de halve finale. Wat vond u ervan, en kan het in de finale nog beter?

Van de Veire: “Het was zoals ze hier zeggen ‘amazing’, echt geweldig. Nóg beter zingen kan niet. De act was perfect. Maar het enthousiasme bij de toeschouwers was echt opvallend. Het publiek begon al te applaudisseren toen ze nog maar opkwamen en klapte en zong mee met het nummer. Dat kan hem in de finale misschien nog net een extra zetje geven. En als dat enthousiaste publiek een afspiegeling is van de rest van Europa, kan hij stunten in de finale.”

Wat zijn Gustaphs grootste troeven?

“Met alle respect voor vorige inzendingen, maar met Gustaph bouwen we nog eens een feestje op het songfestival.

“Hij zingt ook zéér goed en dat is niet bij iedereen zo. Dat is ook niet onlogisch: sommige artiesten zijn nog geen twintig, komen op het grootste podium van de wereld en blijven niet overeind, hoe goed hun nummer ook is. Stef (Caers, Gustaphs echte naam, DD) is al twintig jaar bezig. Hij zal niet falen maar overstijgt hier zichzelf.

“Het is ook een nummer met een heel positieve boodschap. De act is heel nineties, maar ook heel Belgisch, met een outfit van Walter Van Beirendonck waar hij erg trots op is. Toevallig in de kleuren van de outfit die Sandra Kim droeg, trouwens.”

Het nummer is een ode aan de queer gemeenschap. Is dat een voor- of nadeel?

“Het gaat niet alleen over de queer-gemeenschap. Het is een boodschap voor de hele wereldbevolking. Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die denken: ‘doe eens normaal’.

“Stef heeft wel een hele hoge gunfactor: het is een heel lieve, fijne mens. Mensen die dat doorhebben zullen voor hem stemmen, ook al hebben ze geen affiniteit met zijn wereld.”

Wie Eurosong zegt, zegt extravagante acts. Maar de voorbije jaren wonnen geregeld meer ingetogen nummers. Een kentering?

“Het is een slingerbeweging. Toen de voormalige sovjetlanden erbij gekomen zijn, zag je een explosie aan extravagante acts. Tegenwoordig staat de song weer meer centraal. Al zit er altijd drek tussen. Je mag dan nog zulke gekke dingen aantrekken, als het nummer niet goed zit, werkt dat toch niet.”

Oekraïens president Zelensky wou een speech geven tijdens de finale, maar die komt er uiteindelijk niet?

“Nee, dat gaat niet door omdat het volgens de organisatie in strijd zou zijn met het niet-politieke karakter van de wedstrijd. Wat natuurlijk een beetje bullshit is.”

Het songfestival ís toch ook een politiek evenement?

“Natuurlijk! Vorig jaar won Oekraïne dankzij de vele sympathiestemmen. Je ziet hier overal Oekraïense toetsen en hoort voortdurend dat de organisatie ‘namens Oekraïne’ is (het Verenigd Koninkrijk nam de organisatie wegens de aanhoudende oorlog over, DD) De Oekraïense commentator wordt ingezet als een soort extra presentator.

“Kroatië heeft niet alleen een act die pijn doet aan de ogen, maar brengt ook een puur politiek nummer, dat de draak steekt met Poetin en Wit-Russisch president Loekasjenko. Dan is het een beetje vreemd dat die speech niet kan. Dan kan je volgens mij beter all the way gaan.”

België treedt in de tweede helft aan, dat schijnt een voordeel te zijn.

“Dat blijkt althans uit de statistieken. In dit specifieke geval is het wel een goede zaak omdat Zweden en Finland, die zeker hoog gaan eindigen, in de eerste helft zitten. We zijn als 16de aan de beurt en zullen daardoor iets meer opvallen en nog iets frisser in het geheugen zitten. Al is dat statistisch gezien een slechte positie, want van op die plek heeft nog nooit iemand gewonnen.”

Een pronostiekje?

“Ik zie Gustaph zeker in de top tien eindigen. De Zweedse Loreen is volgens de bookmakers favoriet, en zal die verwachtingen wellicht inlossen. De mensen kennen haar (ze won al in 2012, DD), het is een goed nummer - hoewel inhoudelijk nul - en de act met haar ‘croquemachine’ ziet er cool uit. Ook de Finnen met hun gestoorde nummer (vertolkt door een halfnaakt donkerharig Jommeke uit de hel, DD) eindigen wellicht in de top drie. Voor de derde plaats is het een beetje koffiedik kijken. Frankrijk en Oostenrijk hebben ook goede nummers. Of Gustaph misschien, je weet maar nooit!”