▶ Met AI gemaakt nepliedje van Drake en The Weeknd groeit uit tot Spotify-hit, en maakt muziekindustrie onrustig

‘Heart on my sleeve’, een door kunstmatige intelligentie gegenereerde track met de ‘gekloonde’ stemmen van de popsterren Drake en The Weeknd, is in drie dagen tijd ruim acht miljoen keer bekeken op TikTok. De maker, die zich @Ghostwriter noemt, wil er ook de muziekindustrie mee aanklagen.

“Dit is slechts het begin”, schrijft Ghostwriter onder een van zijn TikTok-berichten. “Ik was jarenlang een ghostwriter en kreeg bijna niet betaald, zodat grote labels winst konden maken. De toekomst is hier.”

In ‘Heart on my sleeve’ rappen de gekloonde stemmen van artiesten Drake en The Weeknd over actrice en zangeres Selena Gomez, met wie The Weeknd van 2015 tot 2017 een relatie had. De track, die volgens de anonieme maker volledig door kunstmatige intelligentie (AI) is gefabriceerd, werd vrijdag op sociale media geplaatst door TikTok-gebruiker @ghostwriter.

Copyright

De toekomst waar Ghostwriter het over heeft, zien platenmaatschappijen niet zitten. Universal Music Group (UMG), het grootste muziekconcern ter wereld dat zowel Drake als The Weeknd in zijn stal heeft, verzocht vorige maand al diverse streamingplatformen om AI-nummers te weren. Muziek die door kunstmatige intelligentie is gemaakt, is volgens UMG een inbreuk op het copyright.

Volgens de Financial Times heeft UMG aan Spotify en Apple Music laten weten dat het bedrijf “niet zal aarzelen om stappen te ondernemen om de rechten van hun artiesten te beschermen”. Zowel Spotify als Apple Music heeft daar nog niet officieel op gereageerd.

Het is niet de eerste keer dat kunstmatige intelligentie ophef veroorzaakt in de muziekindustrie. Afgelopen week verscheen er een zogeheten deepfake van Drake, waarin zijn nagebootste stem werd gebruikt om het nummer ‘Munch’ van de Amerikaanse rapper Ice Spice te rappen. Drake liet toen zelf op Instagram weten: “Dit is de druppel, AI.” Over ‘Heart on my sleeve’ heeft de artiest nog niets laten weten.

Justin Bieber

Ondanks het verzoek vanuit UMG staat het nummer sinds vrijdag óók op Spotify, waar het al meer dan 250.000 keer beluisterd is. Ghostwriter is op het streamingplatform zelfs een ‘geverifieerde artiest’ – inclusief blauw vinkje – met meer dan 80.000 luisteraars per maand.

De maker is er om de “industrie op z’n kop te zetten” en dat dat voorbijgaat aan copyright-kwesties, lijken fans op sociale media weinig uit te maken: “Snel, drop nieuwe muziek voordat er een ban komt”, schrijft een gebruiker onder het TikTok-bericht. Ook nieuwe verzoeken stromen bij de anonieme maker binnen: “Kunnen we een Justin Bieber x Post Malone-nummer krijgen?”