Met ‘Ahsoka’ zet ‘Star Wars’ koers naar zijn tweede generatie fans

Met de nieuwe serie Ahsoka lanceert Disney een zoveelste nieuwe franchise in de Star Wars-kosmos. De reeks mikt resoluut op de nostalgische gevoelens van de millennialgeneratie die niet opgroeide met Luke Skywalker en Darth Vader.

Een inleiding die in rollende tekst op het scherm verschijnt. Daarna een traag voorbij de camera denderend ruimteschip. Een duo van in duistere capes gehulde kwade krijgers met kennis van de Force-magie, een meester (de betreurde Ray Stevenson) en een leerling (Ivanna Sakhno). Hoofdpersonage Ahsoka Tano (Rosario Dawson) dat maar nipt van een planeetoppervlak kan vluchten door nog net op de loopbrug van een opstijgend ruimtetuig te springen. De nieuwe Star Wars-reeks Ahsoka begint alvast met een paar van de greatest hits uit die galaxy far, far away.

En maar goed ook, want op meerdere momenten in Ahsoka bestaat het risico evengoed dat een kijker het gevoel krijgt dat hij eerder naar Lord of the Rings aan het kijken is: verdacht veel motieven en namen lijken gelicht uit die fantasyfranchise, die nochtans ver van de space opera-traditie af ligt waarop Star Wars is gestoeld. Opnieuw wordt hier de onhandigheid van de makers van vers Star Wars-werk duidelijk in het uitzetten van een nieuwe koers voor de franchise.

Baylan Skoll (Ray Stevenson) in ‘Ahsoka’. Beeld Lucasfilm Ltd.

Star Wars is nostalgie

Vooruitkijken in Star Wars is per definitie moeilijk, want dit hele entertainmentuniversum steunt op nostalgie. Op goed gedoseerde dopaminescheuten die fans krijgen geserveerd via herkenbare vormelementen en details. Die bepaalden ook het succes van de hele Star Wars-remonte die in gang werd gezet met bioscoopfilm The Force Awakens uit 2015, en zijn sindsdien een belangrijk ingrediënt gebleven in alles wat Star Wars is.

Maar waar de recentste films, net als series als The Mandalorian, vooral de harten van oudere Star Wars-fans probeerden te raken – de vijftigers die ooit opgroeiden met de lotgevallen van Luke Skywalker en Han Solo uit de jaren 70 tot 80 – mikt Ahsoka resoluut op de nostalgische gevoelens van een andere generatie Star Wars-kijkers: millennials. Zij zagen hun formatieve jaren gekleurd door de drie prequels die tussen 1999 en 2005 in de bioscoopzalen zijn geland, en de daaraan verwante tv-reeksen.

Wat dat betreft is het opvallend dat Ahsoka Tano een van de populairste personages was uit The Clone Wars, een animatiereeks die tussen 2008 en 2014 vooral door kinderen en jonge tieners werd bekeken. Vandaag zijn dat late twintigers tot jonge dertigers, die erg ontvankelijk zijn voor nostalgie naar die kindertijd.

‘Ahsoka’ steunt erg op nostalgische ‘Star Wars’-vibes. Beeld Suzanne Tenner / Lucasfilm Ltd.

Leerling en meester

Ook thematisch is er een duidelijk raakpunt met de Star Wars-verhalen die die tweede generatie geserveerd kreeg. De relatie tussen meester en leerling, bijvoorbeeld, die hier op veel vlakken een leidend motief is: in dat duo van mysterieuze antagonisten, bijvoorbeeld, maar ook in Ahsoka’s eigenwijze ex-leerlinge Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo). En het feit dat ze zelf ooit, in The Clone Wars, opgeleid is geweest door Jedi-ridder Anakin Skywalker, die later transformeerde tot Darth Vader. Hayden Christensen, die destijds Skywalker vertolkte in de bioscoop, maakt daarvoor opnieuw zijn opwachting in deze reeks. “Er zit een diepgewortelde angst in haar die haar nooit heeft verlaten”, typeerde Dawson haar personage. “Ze heeft deze persoon, van wie ze hield en die ze als familie beschouwde, tot de dark side zien keren. Dat maakt haar terughoudend om haar eigen rijkdom aan ervaring door te geven.”

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) in ‘Ahsoka’. Beeld Suzanne Tenner / Lucasfilm Ltd.

Showrunner Dave Filoni werkte destijds ook aan The Clone Wars, en is samen met producer Jon Favreau de creatieve kracht achter nieuwe Star Wars-reeksen The Mandalorian en The Book of Boba Fett, een minifranchise waartoe ook Ahsoka behoort. De reeksen vertellen het verhaal van een tussentijd in de Star Wars-vertelling, in de dertig jaar die zogezegd zijn verstreken tussen Return of the Jedi (1983) en The Force Awakens (2015). De gebeurtenissen op het scherm voltrekken zich tegen de achtergrond van de moeizame heropbouw van een intergalactische democratie, nadat in Jedi een einde werd gemaakt aan het fascistische rijk van keizer Palpatine en diens rechterhand Darth Vader. Dit in tegenstelling tot Andor en Obi-Wan Kenobi, twee andere Star Wars-reeksen, die zich in een vroeger tijdperk afspelen: de opmars van dat keizerrijk, tussen prequel Revenge of the Sith (2005) en A New Hope, de allereerste Star Wars-film uit 1977, waarvoor bedenker George Lucas destijds de creatieve keuze maakte om hem pal midden in de bredere vertelling te doen beginnen.

Grand Admiral Thrawn (Lars Mikkelsen) in ‘Ahsoka’. Beeld Lucasfilm Ltd.

Met Ahsoka baden er nu al twee generaties Star Wars-fans in weldadige nostalgie. Alleen die volgende lichting, de Z-generatie, wil nog echt niet lukken. Een bende brommernozems uit The Book of Boba Fett waren een opzichtig geforceerde manier om een publiek van huidige tieners en jonge twintigers aan te trekken. En ook de figuur van leerlinge Wren leek er, in de twee eerste afleveringen van Ahsoka die De Morgen al te zien kreeg, maar bij gestanst omwille van het jonge publiek dat ze hopelijk binnenbrengt. De vraag blijft dus hoe Star Wars de toekomst wil veroveren.