Met actrice Ahlaam Teghadouini aan de barbecue: ‘Hier is geen afleiding, we hebben zelfs amper bereik’

Actrice Ahlaam Teghadouini (26) zwaait de zomer uit tijdens een schrijversresidentie met hoog vakantiegehalte. Brainstormen rond de barbecue? Check, maar eerst de worsten draaien.

Terwijl ze de zwartgeblakerde courgetteschijfjes niet al te subtiel in de struiken gooit, probeert Ahlaam nog snel de ribbetjes op de grill te redden. “Bien cuit smaakt toch goed en anders schrapen we de verbrande randjes er wel af”, lacht Ahlaam, terwijl ze het vuur aanwakkert met een keukenhanddoek. Ze heeft dan niet de beste barbecueskills, maar de actrice uit de series Grond en Roomies smeedt momenteel andere plannen. Samen met haar beste vrienden – collega-acteurs Mathieu Carpentier en Kyra Verreydt en student filmmaker aan het KASK Arthur Bostoen, op de foto in het midden – werkt ze in stilte aan een nieuw project. “We hopen binnenkort onze eerste kortfilm te produceren”, verklapt Ahlaam. “Veel kunnen we er voorlopig niet over zeggen. We dromen al jaren van een creatieve samenwerking, nu lijkt de trein eindelijk vertrokken. Waarheen, dat is ook voor ons nog afwachten. Superspannend.”

Een afgelegen vakantiehuis in de Vlaamse Ardennen is alvast de ideale setting voor zo’n driedaagse schrijversresidentie. “Brainstormen zonder prikkels van buitenaf werkt bijzonder productief. Hier is geen afleiding, we hebben zelfs amper bereik. Tussen de schrijfsessies door doen we aan teambuilding. Gisteren kregen we van Arthur nog een workshop pottenbakken en we sluiten elke avond af met een kaasplank. Lekker decadent.” (lacht)

De Brusselse vriendengroep kent elkaar sinds de humaniora en deelt de passie voor het podium. Ahlaam: “Acteren is een harde en onzekere stiel, maar na een laatste draaidag is de ontlading enorm. Je moet het doen uit liefde voor de kunst, niet om rijk of beroemd te worden.” Al speelt ook de factor geluk een grote rol. “Het blijft vissen in een kleine vijver en ook diversiteit is een issue. Daarom ben ik een voorstander van open castings, zoals dat in Nederland steeds vaker gebeurt. Afstappen van quota, maar gelijke kansen creëren voor iedereen, draagt ook bij aan de geloofwaardigheid. Met ons collectief willen we een maatschappelijke boodschap brengen en Brussel op de kaart zetten.”