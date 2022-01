Meskerem Mees wint belangrijkste muziekprijs op Eurosonic 

Meskerem Mees won donderdagavond de ‘Grand Jury Award’ tijdens de MME Awards. Dat is de nieuwe naam van European Border Breakers, die jaarlijks uitgereikt worden in Groningen wanneer het Eurosonic-festival plaats vindt. De Vlaamse songschrijfster won na een unanieme beslissing van de jury: die roemden haar soulvolle muziek om “de authentieke, mystieke en tijdloze sound.”

In het verleden vielen onder andere Adele, Damien Rice, Girl in Red en Lykke Li in de prijzen. Maar ook Belgische acts doen het meestal goed: Stromae, Oscar and the Wolf, blackwave. en Lous and the Yakuza werden eerder door de jury gelauwerd.

De Music Moves Europe Awards is een prijs van de Europese Unie voor pop- en hedendaagse muziek. Het doel van de prijs is opkomende Europese artiesten te steunen in de ontwikkeling van hun internationale carrière.