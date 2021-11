Merol, de zangeres en ‘Slimste mens’-revelatie die preutsheid en pudeur blootlegt

Merel Baldé

De geboortenaam van Merol. “Als de cello van het orkest slaat een merel zachte, diepe tonen aan”, hoorden we ooit op National Geographic. Op haar singles brengt Merol dan toch een baldadiger geluid voort. Nochtans groeide ze op in een van de meest zachtmoedige steden van Nederland: Dordrecht. Het Parijs van het Noorden, zoals The New York Times schreef. Na haar verhuis naar Amsterdam, waar ze toneel ging studeren, versierde ze al gauw gastrolletjes in tv-series als Het klokhuis en Flikken Maastricht. En straks maakt ze haar eigen musicalfilm, met eigen muziek en een hoofdrol die ze aan zichzelf toevertrouwde.

Drie jaar geleden lanceerde ze haar muziekcarrière. Haar eerste single heette ‘Ik wil een kind van jou’: een van sarcasme druipende eightiesparodie waarin Baldé klinkt als een mix van Roosbeef en De Jeugd van Tegenwoordig. Zinnen als “Vul mijn leegtes op / Pomp me vol en doe het gauw”, kwamen dit grofgebekte mereltje op een geheven vingertje te staan in calvinistisch Nederland.

Niet dat ze het aan haar hart liet komen. “Als De Jeugd Van Tegenwoordig zingt over pikken is er niks aan de hand”, vertelde ze in die periode. “Maar als ik ‘spuit me vol’ zing, moet ik me ineens verantwoorden?” Het leverde haar evenwel ook een pak medestanders op. De volgende single ‘Lekker met de meiden’ was meteen goed voor een cultzomerhit in Nederland. In die tekst neemt ze truttige en onnozele stereotypen over jonge vrouwen op de korrel. Dat zal niet de laatste keer zijn.

Hou je bek en bef me

In de aanloop naar Valentijnsdag twee jaar geleden wilde Baldé zich expliciet uitspreken over haar seksuele eisen voor een man. Om als vrouw gehoord te worden móét het expliciet zijn, denkt ze. Wat brutaal zelfs. Want zoals ze zingt: “Het is al lang genoeg over jou gegaan”. Pro bef, antipatriarchaat, dat is de teneur.

Een vrouw die luid en duidelijk het recht op orale seks opeist, is niet nieuw in de muziekgeschiedenis. Madonna, Missy Elliott en Khia bedachten er grote hits mee, en zelfs Mariah Carey of Kelly Rowland lieten zich qua benedennavelse pret niet onbetuigd in hun oeuvre. In deze ietwat puriteinse contreien slaan heel wat ouders de handen evenwel onthutst voor de mond als hun kroost het refrein meezingt met de radio.

Om als vrouw gehoord te worden móét het expliciet zijn, denkt Merol. Beeld Renate Beense

Dat was voor Merol gelijk ook de belangrijkste bijdrage van de song. Het legde die preutsheid en pudeur bloot. Of meer nog, het zweterige ongemak waarmee nog altijd over seks gepraat wordt. In talkshows maakte de zangeres en theateractrice zich vrolijk over de stotterende en blozende presentatoren. Met het nummer tilde ze de vrouwelijke seksualiteit naar de voorgrond in een periode dat female empowerment steeds luider klonk.

De zeitgeist had ze alvast mee met haar muzikale pamflet ‘Hou je bek en bef me’. Het patriarchaat? Nou, euh… laten we ons geen al te grote illusies maken. Al doet Merol ook op dat vlak moeite: haar clips worden ingeblikt door vrouwelijke regisseurs en ze is haar eigen labelbaas. “Alleen zo kan ik misschien een voorbeeld zijn en de muziekwereld een stukje eerlijker maken.”

Knaldrang

Zin om lekker uit de bol te gaan, dat is knaldrang. Met die gelijknamige song bedacht Merol een smachtende ode aan het nachtleven. Wanneer de song uitkomt in de lockdown, kan de Dordrechtse die term meteen claimen. Onterecht, zo blijkt. “In België dachten ze dat ik die term zelf had uitgevonden, maar hij bestond al voor corona”, vertelde Merol onlangs in Het Parool. Naast het lollige wil ze ook een beetje het lelijke van het leven terug. “Alles is zo schoon nu. Ik mis dat plakkerige en zweterige.”

De song neemt doelbewust afstand van de ironische observaties en het sarcasme in ‘Lekker met de meiden’, ‘Foefsafari’ of ‘Kerst met de fam’. Ook haar nieuwste single ‘Vol’ drukt oprecht sentiment uit. Die song vormt de opmaat voor haar debuutplaat, die er volgend jaar aankomt. De thema’s zijn angst om te mislukken, voor jezelf durven op te komen in relaties, autonomie vinden in een wereld die barst van de verwachtingen. Het moet een coming-of-ageplaat voor millennials als zijzelf worden. Voor de moeilijke verstaander: humor zal de song nog steeds bewolken, maar de lucht wordt niet langer overtrokken door ironie.

De slimste vrouw ter wereld?

Op de vraag of ze De slimste mens ter wereld kunnen worden, antwoorden Vlaamse collega’s niet zelden schutterig. De repliek van Baldé: “Ja.” Aan bravoure ontbreekt het haar alleszins niet. Aan kennis evenmin, al wordt in de vogeltuin van Twitter wel eens gealludeerd op de gemakkelijke vragen die ze voorgeschoteld krijgt.

James Cooke noemde haar “een ontdekking” en zijn baasje Gert Verhulst voegde er meteen aan toe dat ze misschien teksten voor K3 zou kunnen schrijven. “Leuk repertoire. Heel kindvriendelijk ook.”

Maandagavond maakt ze haar zevende passage in de quiz. Knap, maar niet verwonderlijk, want ze omschrijft zichzelf als een bloedfanatiek competitiebeest. “Ik kan ook echt niet tegen mijn verlies”, vertelde ze aan Humo. “Dat was al zo op de middelbare school. Ik was de nerd, het strebertje dat de beste wilde zijn.” Eerder deed ze ook al mee aan de Nederlandse versie van De slimste mens, maar toen viel het doek al na twee afleveringen. Die nederlaag wil ze deze keer koste wat het kost vermijden.