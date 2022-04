Merol bewijst met debuutplaat dat ze meer is dan ‘dat meisje dat over seks zingt’

In de herfst van haar leven wil Merol herinnerd worden als de Lady Gaga van de Lage Landen en niet als het provocerende meisje met de foefsongs. Op haar debuutplaat Troostprijs etaleert de Nederlandse popster haar veelzijdigheid.

“Soms vraag ik mij af: wat als ik ‘Hou je bek en bef me’ nooit had uitgebracht?”

Merel Baldé, alias Merol, heeft de perceptie tegen. Op onbewaakte momenten durft dat al eens te knagen, bekent ze. Na de hetze rond haar controversiële hitsingle – Nederlanders en Belgen schreeuwden moord en brand, want: bah, seks! – was ze een tijdlang de voetmat van de showbizz. Het overkomt Merol nog altijd dat ze goedkoop wordt weggezet als ‘het meisje dat over seks zingt’. Er is echter gerechtigheid op komst. Op haar debuutplaat Troostprijs bundelt de Nederlandse de bewijzen dat ze meer in de aanbieding heeft dan wat veralgemeend wordt tot ‘vunzige praat op vette beats’.

Merol is de bambi van de nederpop, dartelend door de bloemenweide waarin ironie, humor en feminisme te plukken valt. Op Troostprijs leven vederlichte verhalen over het dronkenschap (‘Bendronkenlaatme’), de druk van de maatschappij (‘Laatbloeier’) en kleedkamerseks (‘Gemengd douchen’) in harmonie. Maar ongeacht de inhoud van de muziek is Merol uit op één ding: de huiskamers van haar fans omtoveren tot een thuisdisco.

Sinds haar finaleplaats in De slimste mens ter wereld krijgt Merel Baldé ook stevig voet aan de grond in Vlaanderen. De vertrappelde tere zielen maken na haar ontwapenende passage in de quizshow in groten getale de oversteek naar de Merol-fanclub. ‘Vol’, de eerste single van Troostprijs, wordt gretig op de radio gedraaid, en drie van haar vier Belgische clubshows waren in een vingerknip uitverkocht.

“Ik ben graag in België”, trapt Merol een open deur in. “Omdat jullie lief voor mij zijn, maar natuurlijk ook omdat dit het buitenland is. Nu kan ik later toch maar mooi vertellen dat ik een internationale carrière heb gehad.”

Er zit vier jaar tussen je eerste exploten als Merol en de release van je debuutalbum. Hoe zat het plan om de Lage Landen te veroveren destijds in je hoofd?

“Het was een meerjarenplan. Ik ben altijd uitgesproken ambitieus geweest. Al van kinds af droom ik groot, heel groot. In vriendenboekjes waren musicalster of beroemde zangeres mijn antwoorden op de vraag wat ik later zou worden. Ik ging altijd voor de succesvolle variant. Ik schreef nooit ‘acteur’, altijd ‘steracteur’. Ik wil al m’n hele leven beroemd zijn. Ik had al vroeg de natuurlijke drang om in de aandacht te staan. (grinnikt) Je moet je dromen uitspreken om ze te laten uitkomen. Wanneer de buitenwereld op de hoogte is van je plannen is er geen weg terug. Dan moet je het wel gaan waarmaken.”

In De slimste mens viel je onverbloemde competitiedrang op. ‘Ik wil winnen’, zei je, wat Vlaamse kandidaten nooit durven uit te spreken.

“Ik ben een streber, een competitiebeest. Ik ben superfanatiek. Ik wil altijd de beste zijn en ik kan bijgevolg niet tegen mijn verlies. Gelukkig heb ik daar iets op gevonden: je moet ervoor zorgen dat je nooit verliest. (lachje) Dat is de enige manier om nooit te hoeven dealen met teleurstellingen. Ik heb gewoon veel wilskracht, denk ik.”

Ben je wel vertrouwd met tegenslagen?

“Ja. Ik weet hoe het is om je een mislukkeling te voelen. Alles wat ik nu verwezenlijk is een overwinning. Hiervoor stond ik op theaterpodia en op cabaretfestivals. Ik speelde dezelfde liedjes, maar dan voor een zittend publiek dat bestond uit 60-plussers – mensen die mij sceptische blikken toewierpen met de armen gekruist. Ik ben in die periode flink op mijn bek gegaan. De zalen liepen letterlijk leeg, en de theaterzalen die mij boekten, ontvingen geregeld klachtenbrieven, altijd met dezelfde pijnlijke boodschap: ‘Wat doet die meid op jullie podium?’

“Ik herinner mij een avond in De Kleine Komedie in Amsterdam. Na afloop had een bezoeker op Facebook een vlammende tekst geplaatst omdat ze niet te spreken was over mijn performance. Tijdens die show liep alles mis, dus ik geef haar gelijk, al begrijp ik niet dat je zo’n kwetsend bericht de wereld in kunt sturen. ‘Ik zou al huilend naar huis rennen’, had de directeur van de theaterzaal toen ook gezegd. Die avond was een regelrechte afgang, maar ik was gewoon blij dat ik het overleefd had. Ik heb in het theater een olifantenvel gekweekt. Ik heb net kracht geput uit de vele teleurstellingen. Ik heb een belangrijke, nuchtere les overgehouden aan mijn jaren in het theater: je gaat heus niet dood van een mindere prestatie.”

Je opent het album met ‘Laatbloeier’, waarin je zingt dat je nog altijd geen huis, auto of kind hebt.

“Het voelt soms alsof de buitenwereld een parcours heeft uitgewerkt met doelen die je voor je 30 moet halen. Ik ben nu 31 en kinderloos, en dus polsen mensen naar mijn kinderwens. Hetzelfde met geldzaken of een eigendom. Ik huur nog, want ik ben niet in staat om te kopen. Ben ik daarom een laatbloeier? Dat is relatief. De ene zal vinden van wel, de andere van niet, maar voor mij voelt het eerder aan van wel.”

Ervaar je sociale druk?

“Ja. In de muziekwereld wordt veel vergeleken. Als je niet oppast begin je jezelf te vergelijken met andere artiesten. Ik moet toegeven dat ik daar vatbaar voor ben. Als je ziet welke prijzen sommige twintigers (ze doelt op succesvolle Nederlandse artiesten, zoals Froukje, S10 en MEAU, red.) op de schouw hebben staan en hoeveel streams zij en andere collega’s behalen, voel ik mij wel degelijk een laatbloeier. Zij hebben op jonge leeftijd al een stadium bereikt waarvan ik alleen maar kan dromen.”

Wil dat zeggen dat je morgen, bij de release van Troostprijs, op de voet zal volgen hoe goed het album in de eerste uren gestreamd wordt?

“Wellicht, en dat is een kwalijke evolutie. Ik ben fan van streamingdiensten, maar het heeft iets giftigs. Als artiest heb je toegang tot een applicatie waarin je precies kunt zien wie, waar en wanneer naar je muziek luistert. Dat leidt de aandacht af van waar het écht om draait: de mensen die op een show voor je neus staan te dansen op je muziek. De statistieken zouden bijkomstig moeten zijn, maar het is verleidelijk om in getallen te denken en steeds méér te willen. Al word ik uiteraard het gelukkigst van optreden voor 500 mensen dan van een miljoen streams.”

Ben je intussen al commerciëler ingesteld? Voor een concert in een van de belangrijkste Nederlandse popzalen vroeg je voor de pandemie 10 euro, en het geld dat binnenkomt investeer je in je entourage en showelementen.

“Ik heb het commerciële uitbesteed aan een platenfirma, maar ik word er nog steeds niet rijk van. (grijnst) Over showelementen gesproken. Ik had laatst het idee om vernevelaars aan te schaffen zodat ik het publiek tijdens ‘Gemengd douchen’ zou kunnen besproeien, maar jezus, wat is dat duur. Daarvoor zal ik meer hits moeten scoren.”

Er staat voor het eerst in twee jaar een tournee voor de deur. Hoe is het met je knaldrang gesteld?

“Ik stap op het podium alsof elke show mijn allereerste is. Dat lijkt mij een goede ingesteldheid, want zo waak ik erover dat ik niet op automatische piloot overschakel. Er moet elke show iets memorabels gebeuren: dat was vroeger het enige criterium waaraan een concert moest voldoen en dat is nog altijd het geval. Ik kan mij nog elke show herinneren, omdat er altijd wel iets misloopt of iets onverwachts gebeurt. (trots) Zo weet ik nog precies in welke stad welke bh op het podium is gegooid.”

Hoe benaderbaar ben jij voor je fans?

“Ingaan op verzoeken voor videoboodschappen omdat iemands zus of vriendin jarig is, doe ik niet meer, want dan blijf je bezig. Maar ik vind het wel belangrijk om contact te houden met de mensen die ervoor zorgen dat ik kan doen wat ik het liefste doe in het leven. Ik probeer zoveel mogelijk fanmail te beantwoorden. Vooral op shows maak ik tijd voor hen vrij. Soms ben ik langer handtekeningen aan het uitdelen dan dat het concert heeft geduurd (lacht).”

Je fans zijn het bewijs dat Merol bestaansrecht heeft. Niet iedereen ervaart je werk dus als provocerend. Heb je wel soms heimwee naar de periode voor ‘Hou je bek en bef me’?

“Het gebeurt dat ik mij afvraag: wat als ik dat liedje nooit had uitgebracht? Zou ik het nummer uitbrengen als ik zou weten dat het zo’n hetze zou veroorzaken? In beide gevallen antwoord ik volmondig ‘ja’, want ik ben enorm trots op dat liedje, maar ik had nooit verwacht dat ik drie jaar later nog steeds ‘het meisje dat over seks zingt’ zou zijn.

“Misschien was ik zonder ‘Hou je bek’ nooit komen bovendrijven. Dat liedje heeft nu eenmaal voor veel bekendheid gezorgd. Eerder dat jaar had ik ‘Kerst met de fam’ uitgebracht en bestond mijn publiek voornamelijk uit gezinnen die ik vervolgens allemaal heb afgestoten door over beffen te zingen. (lacht) Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik opviel in de massa. Het is dubbel: het heeft enerzijds een verkeerd beeld van mij gecreëerd – veel mensen beschouwen mij als ordinair – maar anderzijds heb ik massaal veel steun gekregen uit feministische kringen.”

In de Vlaamse roddelpers was je dankzij je deelname aan De slimste mens plots ‘rustig, eenvoudig en doodgewoon vriendelijk’, terwijl zij je enkele jaren eerder nog lynchten vanwege je taalgebruik.

“Wat jij nu voorleest, is precies waarover het nummer ‘Pastel’ gaat. Een vrouw moet lief en rustig zijn en vooral niet te luid, want anders ben je schreeuwlelijk, een heks. Nu, het klopt dat De slimste mens de perceptie heeft bijgesteld. Ik word nu wél serieus genomen en radiozenders omarmen mijn muziek. Maar het stoort mij mateloos dat ik nu of sympathiek óf het seksmeisje ben, terwijl het een en-enverhaal is. Ach, mensen denken nu eenmaal graag in hokjes.”

Wat ik ook vaak lees is dat je steevast zangeres wordt genoemd.

“Het is fijn dat je dat aanhaalt, want wanneer ik interviews nalees voor publicatie om te kijken of mijn quotes niet uit de context zijn gerukt, laat ik zangeres altijd vervangen door artiest. Ik ben niet alleen zangeres en vind het belangrijk dat mijn makerschap ook belicht wordt. Het valt mij op dat mannen eerder muzikant genoemd worden dan vrouwen die exact hetzelfde doen. Dat is toch seksistisch? Ik schrijf mijn liedjes, ik ben de creative director van Merol. Ik maak ze, ik zing ze, dan ben ik toch artiest?

Heb je soms het gevoel dat je binnen een keurslijf moet passen?

“Mijn platenlabel selecteert de singles en zij kiezen altijd voor de liedjes die het minst expliciet zijn, omdat die meer kans hebben om gedraaid te worden op de radio. ‘Bendronkenlaatme’ is mijn persoonlijke favoriet, maar die zullen ze nooit naar voren schuiven, want daarin zing ik over neuken. (lacht)

“Wordt er niet al genoeg middelmatige muziek gemaakt binnen de mainstream? Waarom zou ik daaraan willen bijdragen, terwijl je ook origineel kunt zijn. Er is een periode geweest dat ik bewust zocht naar een manier om op te vallen – ik was toen nog zoekende naar de juiste vorm – terwijl ik nu een betere balans heb gevonden. Ik kan nog steeds expliciet zijn, maar alleen als het de muziek ten goede komt.”

Op Troostprijs is een Merol te horen zichzelf niet verloochent. Je had ook kunnen kiezen voor minder uitgesproken teksten om mogelijke polemiek uit de weg te gaan.

“Ik hou evenveel van brutaliteit en grappige songteksten dan van liedjes met een zekere gelaagdheid. Het is per nummer zoeken naar de juiste taal, terwijl ik vroeger zonder veel nadenken een liedje uitbracht. Er staan echter nummers op dit album waarvoor ik heb moeten strijden – ik moest de platenfirma overtuigen – om ze uit te brengen. ‘Gemengd douchen’ ís expliciet en kan geassocieerd worden met ‘de oude Merol’. ‘Zou je dit of dat wel zeggen?’ krijg ik geregeld te horen. Moeten we dan allemaal grijze muizen zijn? Dat zegt iets over de preutsheid van onze samenleving. In Amerika heb je in de mainstream veel meer artiesten die uitgesproken zijn.”

Je hebt al eens in het oog van de storm gestaan. Wik en weeg je daarom je woorden?

“Ik toets mijn teksten af, ja, maar dat is niet vanuit de optiek dat je niets meer mag zeggen. Ik wil gewoon geen mensen of bevolkingsgroep onnodig tegen de borst stuiten. Als ik iemand te kakken zet, moet het mezelf zijn of het patriarchaat – dat kan niet genoeg klappen krijgen. (lacht) Ik spring bewuster om met mijn woorden, zonder dat ik mijn vrijheid of creativiteit inlever. Maar af en toe een beetje rekening houden met elkaar en andermans gevoelens kan nooit kwaad.”

Troostprijs verschijnt op 15/4 bij Ammehoela Records/Universal Music. Voor Merols concert in de AB op 30/4 zijn nog tickets beschikbaar.